Karora Resources kündigt beträchtliche Reduzierung der Lizenzgebühren für Beta Hunt und strategische Partnerschaft mit Maverix Metals an

TORONTO, 30. Juni 2020 – Karora Resources Inc. (TSX: KRR) („Karora“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/ ) und Maverix Metals Inc. (NYSE American & TSX: MMX) („Maverix“) freuen sich, eine Vereinbarung zur Senkung der Goldlizenzgebühr bei Karoras Mine Beta Hunt bekannt zu geben, die beim Abschluss eine strategische Partnerschaft schaffen wird, die beide Parteien darauf ausrichtet, den beträchtlichen Wert bei Beta Hunt für ihre jeweiligen Aktionäre freizusetzen. Maverix hat mit Karora vereinbart, die Lizenzgebühr für die Goldproduktion bei Beta Hunt mit Wirkung vom 1. Juli 2020 von 7,5% auf 4,75% zu senken. Die geringere Lizenzgebührenbelastung der Mine Beta Hunt wird es sowohl Karora als auch den Aktionären von Maverix ermöglichen, von einer erneuten Konzentration auf die Exploration, Erschließung und das potenzielle zukünftige Produktionswachstum bei Beta Hunt zu profitieren.

Als Gegenleistung für die Reduzierung wird Karora 5 Millionen US-Dollar in bar zahlen und 35,1 Millionen Stammaktien zum Preis von 0,506 C$ pro Aktie (die „Aktiengegenleistung“) an Maverix ausgeben. Der Preis der Aktien basiert auf dem 20-Tage-VWAP der Karora-Stammaktien an der Toronto Stock Exchange bis zum Handelsschluss am 26. Juni 2020. Die 5 Millionen US-Dollar in bar werden in zwei gleichen Raten von 2,5 Millionen US-Dollar ausgezahlt, wobei die erste derartige Zahlung bei Börsenschluss und die zweite Zahlung im Januar 2021 erfolgen soll.

Der Abschluss der Transaktion ist abhängig vom Erhalt der erforderlichen Genehmigungen Dritter (einschließlich der TSX), der Erstellung der endgültigen Dokumentation und anderer Bedingungen, die für eine Transaktion dieser Art üblich sind. Die Stammaktien von Karora, die im Rahmen dieser Transaktion ausgegeben werden sollen, werden im Zeitraum bis zum 30. Juni 2021 bestimmten Handelsbeschränkungen unterliegen, vorausgesetzt, dass Maverix bestimmten geordneten Verfügungsrechten von Karora unterliegt.

Paul Andre Huet, Chairman & CEO von Karora, kommentierte dies: „Seit ich die Rolle des CEO von Karora übernommen habe, haben wir immer wieder erklärt, dass eines unserer Ziele die Reduzierung unserer gesamten AISC ist, einschließlich einer Reduzierung der Lizenzgebühren. Daher freuen wir uns sehr, dass wir mit Maverix eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung zur Reduzierung der Lizenzgebührenbelastung bei Beta Hunt erreicht haben. Wir betrachten die Reduzierung der Lizenzgebühren bei Beta Hunt als die nächste transformative Transaktion nach dem enormen Erfolg mit den früheren Morgan-Stanley-Lizenzgebühren auf unserem Grundstück in Higginsville. Zum ersten Mal seit über sieben Jahren wurde bei Beta Hunt ein bedeutender Teil der Lizenzgebühren für Exploration und Produktion aufgehoben. Diese umwandelnde Vereinbarung wird sowohl für die Aktionäre von Karora als auch für die von Maverix Werte freisetzen, indem sie es unserem starken operativen Team ermöglicht, Beta Hunt zu seinem vollen Potenzial zu entwickeln. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass sich Beta Hunt in Bezug auf den Goldbergbau noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet und über ein enormes zusätzliches Explorationspotenzial für das Ressourcenwachstum verfügt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit unserem Partner Maverix, um das aufregende Potenzial von Beta Hunt auszuschöpfen.

Daniel O’Flaherty, CEO & Direktor von Maverix, kommentierte dies: „Wir freuen uns, Karoras langfristige Vision von Beta Hunt zu unterstützen und an dieser Zukunft nicht nur als kontinuierlicher Lizenznehmer, sondern auch als strategischer Partner teilzuhaben. Wir freuen uns darauf, dass das Management das beträchtliche geologische und produktionsbezogene Aufwärtspotenzial bei Beta Hunt freisetzen wird und sind begeistert, Karora einen zusätzlichen Anreiz zu bieten, diesen Wert zum Nutzen der Aktionäre von Maverix und Karora zu maximieren. Wir freuen uns sehr, Teil einer Win-Win-Transaktion zu sein“.

Über Karora Resources

Karora konzentriert sich auf die Steigerung der Goldproduktion und die Senkung der Kosten in ihrer integrierten Goldmine Beta Hunt und Higginsville Gold Operations („HGO“) in Westaustralien. Bei der Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,4 Mio. T. p.a. die mit der Kapazität von Karoras Untertagemine Beta Hunt und der Tagebaumine Higginsville gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscheren, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km in mehrere Richtungen offen bleiben. HGO verfügt über eine beträchtliche historische Goldressource und ein äußerst aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.800 Quadratkilometern. Darüber hinaus ist Karora zu 28% an einem Nickel-Jointventure beteiligt, das das Nickel-Kobaltprojekt Dumont in der Region Abitibi in Quebec besitzt. Dumont enthält die zweitgrößte Nickelreserve und die neuntgrößte Kobaltreserve der Welt. Karora verfügt über einen starken Vorstand und ein Management-Team, die sich auf die Schaffung von Shareholder Value konzentrieren. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Symbol KRR gehandelt. Karora-Aktien werden auch auf dem OTCQX-Markt unter dem Symbol KRRGF gehandelt.

Über Maverix Metals

Maverix ist ein goldfokussiertes Lizenz- und Streaming-Unternehmen mit einem global diversifizierten Portfolio von über 100 Vermögenswerten. Die Mission von Maverix besteht darin, den Wert pro Aktie zu steigern, indem weiterhin neue Edelmetall-Lizenzgebühren und Streams hinzugefügt werden. Seine Aktien werden sowohl an der NYSE American als auch an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „MMX“ gehandelt.

Vorsichtserklärung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ und bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“, die gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen definiert sind. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „vorhersehen“, „glauben“, „fortsetzen“, „planen“ oder ähnlicher Terminologie erkannt werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen den Lesern dabei helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Vorausblickende Aussagen und Informationen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen in Bezug auf den Abschluss der Transaktion, die die Reduzierung der Lizenzgebühr für die Goldproduktion von Beta Hunt und die Zahlung der Barvergütung beinhaltet.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Karora erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und die Lieferung von Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld zu beschaffen, das für die Ausgaben erforderlich ist, die zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; Umwelthaftung (bekannt und unbekannt); allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstand oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von Regierungsgenehmigungen, prognostizierte Cash-Betriebskosten, Nichterteilung von Genehmigungen der Regulierungsbehörden oder Aktionäre. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen vorausblickenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, finden Sie in Karoras Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, einschließlich des aktuellsten Jahresinformationsformulars, das auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in vorausschauenden Aussagen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und Karora lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Vorsichtserklärung bezüglich des Bergbaubetriebs in Higginsville

Eine Produktionsentscheidung in den Higginsville-Goldbetrieben wurde von früheren Betreibern der Mine vor dem Abschluss des Erwerbs der Higginsville-Goldbetriebe durch Karora getroffen, und Karora entschied, die Produktion nach dem Erwerb fortzusetzen. Diese Entscheidung von Karora, die Produktion fortzusetzen, und, nach Wissen von Karora, die vorherige Produktionsentscheidung basierten nicht auf einer Machbarkeitsstudie über Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweisen, und infolgedessen besteht möglicherweise eine erhöhte Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Grades der Gewinnung von Mineralien oder der Kosten einer solchen Gewinnung, die erhöhte Risiken in Verbindung mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte beinhalten. Historisch gesehen haben solche Projekte ein viel höheres Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns. Es gibt keine Garantie, dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden. Ein Nichterreichen der voraussichtlichen Produktionskosten hätte erhebliche negative Auswirkungen auf den Cashflow und die künftige Rentabilität des Unternehmens. Die Leser werden davor gewarnt, dass mit solchen Produktionsentscheidungen eine erhöhte Unsicherheit und ein höheres Risiko wirtschaftlichen und technischen Versagens verbunden ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Karora Resources Inc.

Rob Buchanan —–

Direktor, Investor Relations—

T: (416) 363-0649—–

www.karoraminerals.com

Maverix Metals Inc.

Daniel O’Flaherty, CEO & Direktor, oder Ryan McIntyre, Präsident

Telefon: -(604) 343-6225

E-Mail:–info@maverixmetals.com

www.maverixmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Karora Resources Inc.

Tim Hollaar

141 Adelaide Street West, Suite 1608

M5H 3L5 Toronto, ON

Kanada

email : thollaar@karoraresources.com

Pressekontakt:

Karora Resources Inc.

Tim Hollaar

141 Adelaide Street West, Suite 1608

M5H 3L5 Toronto, ON

email : thollaar@karoraresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Türkischer Öl und Gas Aktientip entdeckt riesiges Gasvorkommen im Schwarzen Meer – Gas Reserven 23 mal höher als Börsenwert. Neuer 590% Turkish Oil and Gas Hot Stock steigert Reserven um 1.433%. Jetzt 590% mit Turkish Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International – AC Research Cerro de Pasco informiert über Neuigkeiten aus dem Unternehmen