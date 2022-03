Karrieretag Familienunternehmen bei GOLDBECK

Treffen Sie die InhaberInnen und Top-EntscheiderInnen Deutschlands führender Familienunternehmen am 20. Mai 2022 bei der GOLDBECK GmbH in Bielefeld.

Deutschlands FamilienunternehmerInnen treffen Fach- und Führungskräfte

Flache Hierarchien, viel Eigenverantwortung und eine gute Arbeitsatmosphäre: Eine Karriere im Familienunternehmen bietet viele Pluspunkte. Davon kann man sich in diesem Jahr wieder persönlich überzeugen beim 25. Karrieretag Familienunternehmen am 20. Mai 2022 in Bielefeld.

Diesmaliger Ausrichter der etablierten Recruiting- und Kontaktmessereihe ist GOLDBECK mit Hauptstandort in Bielefeld. Mit mehr als 9.000 MitarbeiterInnen an über 90 Standorten in ganz Europa realisiert das Bau- und Dienstleistungsunternehmen Immobilien ganzheitlich – vom Design über den Bau bis zu Services während des Betriebs. Beim Karrieretag öffnet GOLDBECK die Tore seines Bielefelder Campus und lädt Interessierte ein, die vielfältigen Fachbereiche und spannenden Projekte des Unternehmens kennenzulernen. „Der Karrieretag Familienunternehmen schenkt uns die Möglichkeit, motivierte Köpfe zu gewinnen. Den Absolventinnen und Absolventen, Young Professionals und Professionals bietet er spannende Kontakte und interessante Einblicke in eine Vielzahl von starken Unternehmen“, so Jörg-Uwe Goldbeck, Geschäftsführender Gesellschafter der GOLDBECK GmbH. Gemeinsam mit über 50 weiteren bekannten Familienunternehmen wie HARIBO, Hilti oder Schüco sowie „Hidden Champions“ und Weltmarktführern wie BEUMER, Vaillant oder WAGO freut er sich darauf, 650 vorausgewählte Talente an diesem Tag kennenzulernen.

Interessierte AbsolventInnen, Young Professionals und Professionals aller Fachrichtungen, insbesondere aus dem MINT-Bereich, können sich noch bis zum 11. April 2022 online auf www.karrieretag-familienunternehmen.de bewerben, um sich direkt mit InhaberInnen und EntscheidungsträgerInnen über individuelle Karrieremöglichkeiten auszutauschen. Die Plätze sind begrenzt. Jetzt online bewerben!

25. Karrieretag Familienunternehmen

20. Mai 2022

GOLDBECK GmbH, Bielefeld

Bewerbungsschluss: 11. April 2022

Karrieretag-Familienunternehmen.de

