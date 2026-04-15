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Kaufkraft 2026: Wachstum auf dem Papier – reale Kaufkraft bleibt unter Druck
Nominale Kaufkraft steigt 2026 auf Ø 31.650 EUR, doch Inflation schmälert reale Einkommen. Trotz Plus bleibt vielen Haushalten weniger verfügbar – regionale Unterschiede bleiben deutlich.
Bonn, den 15.04.2026
Nominale Einkommen steigen weiter, doch Inflation belastet Verbraucher – regionale Unterschiede bleiben deutlich_
Die Kaufkraft in Deutschland steigt auch im Jahr 2026 – allerdings nur auf den ersten Blick. Nach aktuellen Berechnungen von Nexiga liegt die durchschnittliche Pro-Kopf-Kaufkraft bei rund 31.650 Euro und damit etwa 1.650 Euro über dem Vorjahr.
Trotz dieses nominalen Zuwachses bleibt die reale Kaufkraftentwicklung angespannt. Steigende Lebenshaltungskosten und die anhaltenden Auswirkungen der Inflation führen dazu, dass vielen Haushalten tatsächlich weniger frei verfügbares Einkommen bleibt.
„Die nominal steigende Kaufkraft täuscht über die reale Belastung vieler Haushalte hinweg. Für viele Menschen ist die finanzielle Situation trotz höherer Einkommen spürbar angespannter als noch vor wenigen Jahren“,_ sagt Dirk Schneider, Geschäftsführer bei Nexiga.
Deutschland bleibt ein Kaufkraft-Mosaik
Die Analyse zeigt weiterhin deutliche regionale Unterschiede. Besonders hohe Kaufkraftwerte konzentrieren sich in wirtschaftsstarken Regionen und Metropolräumen. Ein charakteristischer „Halbmond“ erstreckt sich von Norddeutschland über die Rheinschiene bis nach Süddeutschland – mit Schwerpunkten rund um Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und München.
Spitzenwerte erreichen erneut Gemeinden wie Grünwald bei München oder Wohltorf bei Hamburg, deren Kaufkraft deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt.
Demgegenüber stehen strukturschwächere Regionen – insbesondere in Teilen Ostdeutschlands, aber auch einzelne Städte im Westen -, in denen die Kaufkraft signifikant niedriger ausfällt.
Kaufkraft als Schlüsselindikator für Standortentscheidungen
Die Kaufkraft gilt als zentraler Indikator für das Konsumpotenzial einer Region und basiert auf dem verfügbaren Einkommen der Bevölkerung, einschließlich Löhnen, Renten und Transferleistungen.
Für Unternehmen liefert die Analyse wichtige Entscheidungsgrundlagen:
* Identifikation attraktiver Standorte
* zielgerichtete Marketing- und Vertriebsplanung
* präzisere Ansprache kaufkräftiger Zielgruppen
Die kleinräumige Betrachtung auf Gemeindeebene ermöglicht dabei eine besonders differenzierte Bewertung regionaler Märkte.
Fazit
Die Kaufkraft in Deutschland wächst – jedoch überwiegend nominal. Real bleibt sie durch Inflation und steigende Preise unter Druck. Gleichzeitig verstärken sich regionale Unterschiede, die sowohl Risiken als auch Chancen für Unternehmen darstellen.
Das Dashboard „Kaufkraft in Deutschland 2026“ steht unter diesem LINK zur Verfügung.
Das Dashboard „Kaufkraft in Deutschland 2026“ bietet eine interaktive, kleinräumige Analyse der regionalen Kaufkraft auf Gemeindeebene. Es visualisiert den Kaufkraftindex für ganz Deutschland, zeigt die Top-Regionen mit besonders hoher Kaufkraft und macht regionale Unterschiede auf einen Blick sichtbar.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Nexiga GmbH
Herr Dirk Schneider
Mozartstr. 4-10
53115 Bonn
Deutschland
fon ..: 0228 8496 100
web ..: https://nexiga.com
email : schneider@nexiga.com
Als ein führender Anbieter von Location Intelligence und Geomarketing unterstützt Nexiga seit über 40 Jahren Unternehmen bei der datenbasierten Planung und Bewertung von Standorten, Versorgungsnetzen, Vertriebsgebieten und Zielgruppen. Mit einem umfassenden Datenportfolio, individuellen SaaS-Lösungen und intelligenten Analyseverfahren ermöglicht Nexiga fundierte Entscheidungen für strategische Planung, zielgerichtete Marktbearbeitung und effiziente Vertriebssteuerung.
Das Unternehmen ist Mitglied der GSG GENII Software Gruppe, die führende, branchenspezifische Softwarelösungen und Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen anbietet.
Pressekontakt:
Nexiga GmbH
Frau Ina Wagner
Mozartstr. 4-10
Bonn 53115
fon ..: 0228 8496 272
email : wagner@nexiga.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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