kbw. Führungskräfte -Special in Rostock

kbw. Special – Weiterbildungen für Führungskräfte am 29. und 30. September in Rostock

Das Kommunale Bildungswerk e. V. lädt erneut zum beliebten Führungskräfte-Special ein, das in diesem Jahr am 29. und 30. September im idyllisch gelegenen Hotel Radisson Blu in Rostock stattfindet. Mit einem atemberaubenden Blick auf den Hafen und die historische Altstadt bietet dieser Veranstaltungsort die perfekte Kulisse für ein inspirierendes und produktives Seminarerlebnis. Es bietet Ihnen dieses Mal eine Auswahl von fünf aktuellen Brennpunkt-Themen aus den Bereichen des agilen und gesunden Führens sowie Kompetenzen in der Konfliktlösung.

Die Workshops geben Ihnen besonderen Raum, individuelle Fachfragen zu klären und herausfordernde Führungssituationen gemeinsam mit Fachkolleg:innen und Expert:innen zu reflektieren. Damit auch der Austausch und das Netzwerken einen schönen Rahmen bekommen, begrüßen wir Sie zu einer kurzweiligen Stadtführung sowie zum gemeinsamen Abendessen in einem gemütlichen Restaurant in der historischen Altstadt eines der schönsten Orte in Mecklenburg-Vorpommern. Der gewählte Zeitpunkt bietet die Möglichkeit, nach einem erholsamen Wochenende an der Ostsee in zwei spannende Seminartage zu starten.

Das Führungskräfte-Special des Kommunalen Bildungswerks e. V. verspricht auch in diesem Jahr ein einmaliges Erlebnis zu werden, das fachliche Weiterbildung und persönliches Wohlbefinden harmonisch miteinander verbindet.

Das Programm im Detail:

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kommunales Bildungswerk e.V.

Frau Silke Aladag

Berliner Allee 125

13088 Berlin

Deutschland

fon ..: 0302933500

web ..: http://www.kbw.de

email : info@kbw.de

Pressekontakt:

Kommunales Bildungswerk e.V.

Frau Silke Aladag

Berline Allee 125

13088 Berlin

fon ..: 0302933501140

web ..: https://www.kbw.de/

email : info@kbw.de

