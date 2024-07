KBW Ostseespecial: Seminare für Führungskräfte am 26. und 27. September in Rostock

Weiterbildung für Führungskräfte an besonderen Orten

Das Kommunale Bildungswerk e. V. lädt erneut zum beliebten Führungskräfte-Special ein, das in diesem Jahr am 26. und 27. September im idyllisch gelegenen Hotel Radisson Blu in Rostock stattfindet. Mit einem atemberaubenden Blick auf den Hafen und die historische Altstadt bietet dieser Veranstaltungsort die perfekte Kulisse für ein inspirierendes und produktives Seminarerlebnis.

Das diesjährige Programm umfasst vier hochaktuelle Brennpunkt-Themen, die sich mit den Bereichen agiles und gesundes Führen sowie Compliance beschäftigen. In interaktiven Workshops erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, individuelle Fachfragen zu klären und herausfordernde Führungssituationen gemeinsam mit Fachkolleg:innen und Expert:innen zu reflektieren. Dieser Austausch auf Augenhöhe fördert nicht nur das Wissen, sondern stärkt auch das Netzwerk unter den Führungskräften. Um den persönlichen Austausch weiter zu fördern, lädt das Kommunale Bildungswerk e. V. alle Teilnehmenden zu einem gemeinsamen Abendessen in einem gemütlichen Restaurant in der historischen Altstadt Rostocks ein. Dieser Abend bietet eine entspannte Atmosphäre, um Kontakte zu knüpfen und das Erlebte Revue passieren zu lassen.

Die zeitliche Planung des Seminars bietet zudem die perfekte Gelegenheit, ein erholsames Wochenende an der nahegelegenen Ostsee anzuschließen. Innerhalb von nur 30 Minuten sind die wunderschönen Ostseestrände bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Das Führungskräfte-Special des Kommunalen Bildungswerks e. V. verspricht auch in diesem Jahr ein einmaliges Erlebnis zu werden, das fachliche Weiterbildung und persönliches Wohlbefinden harmonisch miteinander verbindet. Workshopübersicht und Anmeldung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kommunales Bildungswerk e.V.

Frau Silke Aladag

Berliner Straße 125

13088 Berlin

Deutschland

fon ..: 0302933500

web ..: http://www.kbw.de

email : info@kbw.de

Kommunales Bildungswerk e. V. ist seit 2020 Betreiber des Bildungs- und Kulturzentrums Peter Edel. Als gemeinnütziger Verein steht das Institut seit über 30 Jahren für Kompetenz in beruflicher Fort- und Weiterbildung. Das Bildungsangebot ist systematisch an den Bildungsbedarfen der öffentlichen Verwaltung ausgerichtet, spricht darüber hinaus auch Unternehmen, NGOs sowie private Bildungsinteressierte an. Mit knapp 2.700 Bildungsangeboten in Form von Seminaren, Webinaren/Online-Schulungen, Tagungen und Inhouse-Qualifizierungen erreicht das KBW jährlich ca. 50.000 Weiterbildungsteilnehmer: innen.

Pressekontakt:

Kommunales Bildungswerk e.V.

Frau Silke Aladag

Berliner Straße 125

13088 Berlin

fon ..: 0302933501140

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Grand Metropolitan Hotels nehmen erstes Hotel in Frankreich auf und launchen zeitgleich exklusiven Weinclub