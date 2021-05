Kein Live Stream Shopping-Event mehr verpassen mit liveshopping.today

Alle Live Shopping-Events auf einen Klick

Der Social Live Stream Shopping-Trend kommt immer mehr auch in Deutschland an. Während eines Live Streams können Kunden, die von einem Moderator gezeigten Produkte direkt über Produkt-Buttons in den Warenkorb legen, dem Moderator über eine Chat-Funktion Fragen stellen und sich während der Show miteinander austauschen.

Einige große deutsche Marken wie Esprit, Douglas oder Weltbild setzen bereits auf Social Live Shopping als zusätzlichen Kanal und bieten ihren Kunden während der Events attraktive Angebote an. Auch immer mehr kleinere Firmen testen erste Möglichkeiten, um interessante Produkte über den neuen Shopping-Kanal vorzustellen.

Als Kunde ist es dabei schwer, alle Shopping-Termine im Blick zu halten. Wird nicht von jeder Firma ein Newsletter abonniert oder regelmäßig die Anbieter-Webseite besucht, ist es fast unmöglich eine aktuelle Übersicht zu erstellen.

Mit liveshopping.today alle Events auf einen Klick finden, speichern und an Freunde schicken

www.liveshopping.today soll als Programmzeitschrift für alle Social Live Stream-Events mit direkt kaufbaren Produkten shoppingbegeisterten Kunden jetzt die passende Übersicht bieten. Eine Kalenderfunktion erinnert an Lieblingstermine, ebenso können Freunde über die Social Media-Kanäle direkt dazu eingeladen werden.

„Wir bieten mit solisho eine eigene Software-Lösung für Unternehmen an, die Live Shopping-Events veranstalten möchten und arbeiten u.a. bereits mit Weltbild zusammen“, erklärt Jasmin Wollesen, Gründerin der Millennium Technology. „Doch mir hat hierbei der Überblick für Endkunden gefehlt. Deshalb haben wir www.liveshopping.today als übergeordnete Programmübersicht gegründet. Auch für die Unternehmen ist eine Übersicht sinnvoll, um besser planen und terminieren zu können. Wenn beispielsweise alle großen Firmen am selben Wochentag zur selben Uhrzeit streamen und dabei auch noch Produkte aus dem gleichen Segment anbieten, ist das für alle Beteiligten wenig sinnvoll.“

https://www.liveshopping.today ist ab sofort online und täglich kommen neue Termine dazu.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Millennium Technology GmbH

Frau Valeska Meyer

Neuer Wall 41

20354 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 – 571 99 39 80

web ..: https://www.millenniumtechnology.de

email : valeska@millenniumtechnology.de

Über die Millennium Technology GmbH:

Ob neue Formate für den Entertainment-Markt, der Aufbau einer unabhängigen AR-Plattform oder ein innovatives Social-Live-Shopping-Tool: Die Millennium Technology Services und Dienste überzeugen durch ihre direkte Effizienz und hohe Benutzerfreundlichkeit.

Pressekontakt:

Millennium Technology GmbH

Frau Valeska Meyer

Neuer Wall 41

20354 Hamburg

fon ..: 040 – 571 99 39 80

web ..: https://www.millenniumtechnology.de

email : valeska@millenniumtechnology.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Corona Schnellteststationen für Schulen