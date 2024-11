Keine Angst mehr vor Spinnen – dank Fliegengittern von Insektenschutz Klumpp

Schutz vor ungebetenen Gästen – einfach und effektiv

Spinnen in der Wohnung gehören für viele Menschen zu den unangenehmsten Überraschungen. Doch das muss nicht sein: Mit den maßgeschneiderten Fliegengittern von Insektenschutz Klumpp halten Sie Spinnen und andere Krabbeltiere draußen.

Der Herbst ist die Hauptsaison für Spinnenbesuche. Besonders große Hauswinkelspinnen werden oft in Wohnräumen gesichtet, da sie Wärme und Schutz vor Kälte suchen. Werner Klumpp erklärt: „Die meisten Spinnen gelangen durch offene Fenster und Türen ins Haus. Unsere Fliegengitter sind so feinmaschig, dass sie nicht nur Mücken abhalten, sondern auch Spinnen effektiv draußen lassen.“

Neben ihrer Schutzfunktion überzeugen die Fliegengitter durch hochwertige Materialien und einfache Pflege. Sie werden individuell auf Ihre Fenster- und Türmaße angepasst und sorgen dafür, dass Licht und Luft weiterhin ungehindert in Ihr Zuhause gelangen.

Setzen Sie auf Fliegengitter von Klumpp und schaffen Sie eine mücken- und spinnenfreie Wohlfühlatmosphäre. Unsere Experten beraten Sie gerne und finden die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse. Wir verstehen uns als kompetenter Dienstleister und begleiten Sie erfolgreich zur bestmöglichen Lösung. Bei uns erwartet Sie ein hoch motiviertes Team das gewohnt ist, Kundenwünsche zu verstehen und auch zu erfüllen. Freuen Sie sich auf eine zuverlässige Funktionalität und das für viele Jahre.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KLUMPP Insektenschutz

Herr Werner Klumpp

Suebenstraße 4

72149 Neustetten

Deutschland

fon ..: 0747225106

web ..: http://insektenschutz-klumpp.de/

email : info@insektenschutz-klumpp.de

Pressekontakt:

KLUMPP Insektenschutz

Herr Werner Klumpp

Suebenstraße 4

72149 Neustetten

fon ..: 0747225106

web ..: http://insektenschutz-klumpp.de/

email : info@insektenschutz-klumpp.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Showact sorgt für Überraschung auf Event mitten unter den Gästen Wochenrückblick KW 47-2024 – Wall Street bleibt robust, Europa zaudert!