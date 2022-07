„Keller Fahrräder“ / „Der Keller“ – neue Werbung

Manchmal gehört Veränderung zum Leben dazu. Das gilt auch für Werbung, Logos etc., wie das auch bei „Keller Fahrräder“ der Fall war.

„Keller Fahrräder“ wird zu „DER KELLER“.

Neben dem Namen verändert sich auch das Logo: Trotz Veränderungen bleibt die Liebe zum Rad. Was ebenfalls weiterhin bestehen bleibt, ist die Führung von Yasmin & Rolf Keller, sowie das Kellerteam Wangen und Friedrichshafen.

Was hat sie dazu bewegt?

Die Antwort ist simpel, so heißt es auf deren Seite: „Wir haben Lust uns weiterzuentwickeln, mutig zu sein und mit der Zeit zu gehen. Design ist Emotion und Emotionen entstehen durch unsere Berührung mit Kunden, Mitwirkenden und Lieferanten. Die Weiterentwicklung des Unternehmens beginnt beim Logo und wird sich durch das ganze Unternehmen ziehen.“

Tolle Worte, die uns ebenfalls mitreißen. Wir helfen dabei, das neue Design nicht nur in den Filialen, sondern auch auf den Fahrzeugen zu verwirklichen.

Veränderung mit neuer Werbung von Mendel PrintDesign.

„Der Keller“ erklärt, wie die Idee mit der Identifikation zustande gekommen ist: „Wichtig ist es, sich mit der Kultur und Leidenschaft für das Rad zu identifizieren. Beispielsweise die Idee mit den Höhenlinien, durch die wir eine rote Linie schlängeln lassen. Diese steht für den Weg, den wir auf dem Fahrrad zurücklegen. Rad fahren ist Freiheit, Leben, Natur und Individualität! Jeder schreibt seine eigene rote Linie in das Profil. Das Emblem hat seinen Ursprung in einem Fahrradreifenprofil. Der Gedanke hierzu war, dass wir mit jeder Begegnung Spuren hinterlassen.“

Dies hat auch uns, von Mendel Printdesign sehr gefallen! Ganz angetan von der Idee, sind wir für die visuelle Umsetzung in den Filialen und auf den Firmenfahrzeugen verantwortlich. Wir bedanken uns hierfür bei „DER KELLER“ für das Vertrauen in unser ,Know-how‘, um das neue Corporate Design zu realisieren.

Unsere Arbeit bestand darin, die neuen Ideen umzusetzen. Hierfür wurde das alte Logo an der Fassade mit dem neuen ersetzt.

Das Ergebniss spricht für sich!

Auch im Innenbereich wurden Details angepasst, sodass sich das neue Logo durch den Verkaufsraum zieht.

So heißt es, in dem Bericht auf der Website „Der Keller“: Wir sind „Aufsteiger“ und auch „Lostreter“. Es hat eine schöne Dynamik, mit Wörtern zu arbeiten, die eine Aktion beschreiben. Wir steigen gerne aufs Rad und treten los. Da darf man auch mal ein neues Wort erfinden, dass noch nicht im Duden steht – „Lostreter“. Dieser Slogan ist nun schön groß und deutlich an der Fassade zu sehen.

Wir haben ebenso Lust darauf, das Unternehmen bei der Reflexion nach außen zu unterstützen, diese klarer und kräftiger zu präsentieren und Emotionen zu wecken.

Wir freuen uns über Ihren Besuch bei „Der Keller“ und sind ebenfalls sehr gespannt auf Ihre Reaktionen!

Danke sagt das ganze Mendel Printdesign Team

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

deutscher-digitaldrucker.de

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

Deutschland

fon ..: 0 75 22 97 37 0

fax ..: 0 75 22 97 37 37

web ..: http://deutscher-digitaldrucker.de/

email : info@mendel-printdesign.de

deutscher-digitaldrucker.de® bietet als professionelle Offset- & Digitaldruckerei seit über 20 Jahren die Herstellung von Präsentationssystemen und digital gedruckten Präsentationsflächen. Mit unserer modernen Druckmaschinenausstattung erstellen wir auf einer Produktionsfläche von über 1.000 qm individuelle Printlösungen für unsere Kunden. Unsere vielseitige Produktpalette finden Sie auf unserem Online Druckerei Shop.

Pressekontakt:

deutscher-digitaldrucker.de

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

fon ..: 0 75 22 97 37 0

web ..: http://deutscher-digitaldrucker.de/

email : info@mendel-printdesign.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Seitenkanalverdichter – Abfallspäne beseitigen mit Saugkraft moderner Fördertechnik