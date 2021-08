Kensh? Psarou für die World Travel Awards 2021 nominiert

Das Luxus-Boutique-Hotel auf Mykonos strebt eine weitere Auszeichnung an

Düsseldorf, 23. August 2021. – Qualität setzt sich durch! Das bereits mehrfach preisgekrönte Luxushotel Kensh? Psarou auf der griechischen Insel Mykonos wurde für zwei weitere Auszeichnungen nominiert.

Noch ein Preis für Kensh??

Im Rahmen der prestigeträchtigen World Travel Awards wurde das Kensh? Psarou direkt in zwei Kategorien nominiert – und zwar als „Bestes Boutiquehotel in Europa 2021“ sowie als „Bestes Boutiquehotel in Griechenland 2021“. Bis zum 01. September können Verbraucher und MitarbeiterInnen aus der Touristik noch ihre Stimme abgeben. „Dieses Jahr war für uns alle eine Herausforderung. Wir sind stolz, dass unsere unnachgiebige, harte Arbeit von der Fachwelt anerkannt wurde,“ so Michail Takkos, Generaldirektor der Kensh? Boutique-Hotels Psarou und Ornos.

Das Kensh? Psarou ist eines der beliebtesten Luxus-Retreats auf Mykonos und liegt direkt an einem der berühmtesten Strände der Kykladeninsel. Anspruchsvolle Gäste, darunter auch einige Prominente, schätzen die unvergleichlichen Aussichten, die ausgefallene Architektur und nicht zuletzt die kreative Küche.

World Travel Awards

Die World Travel Awards gehören zu den prestigeträchtigsten Auszeichnungen der Touristik.

Prämiert werden außergewöhnliche Leistungen in allen Bereichen der Reisebranche.

Die beiden Kensh? Hotels wurden bereits mit dem „World Spa Award 2020“ und dem „World Travel Award 2020“ als Griechenlands beste Boutique-Hotels ausgezeichnet. Vielleicht kommt ja noch eine weitere Auszeichnung hinzu.

Unter den folgenden Links kann abgestimmt werden:

https://www.worldtravelawards.com/award-europes-leading-boutique-hotel-2021

https://www.worldtravelawards.com/award-greeces-leading-boutique-hotel-2021

Mehr Infos:

Kensh? Boutique Hotels & Villas: www.kenshomykonos.com/ (deutschsprachig)

Kensh? auf Facebook: www.facebook.com/kenshomykonos/

Kensh? auf Instagram: www.instagram.com/kenshomykonos/

