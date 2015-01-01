KFZ Gutachter & Sachverständigenbüro Rhein-Maas stärkt Präsenz mit neuen Geschäftsstellen am Niederrhein

Mit acht neuen Geschäftsstellen am Niederrhein baut das KFZ Gutachter & Sachverständigenbüro Rhein-Maas sein Angebot für unabhängige Kfz-Gutachten weiter aus.

**Niederrhein, Juli 2026** – Das KFZ Gutachter & Sachverständigenbüro Rhein-Maas baut seine regionale Präsenz weiter aus und eröffnet neue Geschäftsstellen in den Städten Uedem, Sonsbeck, Weeze, Kalkar, Xanten, Geldern, Rees und Kevelaer. Mit dieser Expansion reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach unabhängigen Kfz-Gutachten und kurzen Reaktionszeiten im gesamten Niederrhein-Gebiet.

Die neuen Standorte ermöglichen es, Kunden nach einem Verkehrsunfall oder bei der Bewertung von Fahrzeugen noch schneller und effizienter zu betreuen. Insbesondere im Bereich der Haftpflichtschäden ist eine zeitnahe Begutachtung von großer Bedeutung, um Schäden fachgerecht zu dokumentieren und eine fundierte Grundlage für die weitere Schadenregulierung zu schaffen.

Parallel zur Standorterweiterung wurden für die einzelnen Regionen eigene Informationsportale eingerichtet. Fahrzeughalter aus Uedem können sich künftig unter https://kfz-gutachter-uedem.de über Leistungen und Ansprechpartner informieren. Für Kunden in Sonsbeck steht mit https://kfz-gutachter-sonsbeck.de eine eigene regionale Informationsseite zur Verfügung. Auch für Weeze und Kalkar wurden mit https://kfz-gutachter-weeze.de sowie https://kfz-gutachter-kalkar.de spezielle Anlaufstellen geschaffen, die Informationen zu Unfallgutachten, Fahrzeugbewertungen und Schadenmanagement bereitstellen.

Darüber hinaus profitieren Fahrzeughalter in Xanten, Geldern, Rees und Kevelaer von einer verbesserten Erreichbarkeit. Die regionalen Angebote sind unter https://kfz-gutachter-xanten.de, https://kfz-gutachter-geldern.de, https://kfz-gutachter-rees.de sowie https://kfz-gutachter-kevelaer.de abrufbar. Ziel der neuen Internetauftritte ist es, Kunden schnell und unkompliziert Zugang zu unabhängigen Sachverständigenleistungen in ihrer unmittelbaren Umgebung zu ermöglichen.

„Mit dem Ausbau unseres Standortnetzes möchten wir unseren Kunden noch näher sein und eine schnelle Unterstützung im Schadensfall gewährleisten. Kurze Wege, schnelle Termine und eine unabhängige Begutachtung sind wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Schadenabwicklung“, erklärt die Geschäftsleitung des KFZ Gutachter & Sachverständigenbüros Rhein-Maas.

Zum Leistungsspektrum des Unternehmens zählen unter anderem Haftpflichtgutachten, Kaskogutachten, Fahrzeugbewertungen, Wertgutachten für besondere Fahrzeuge sowie Beweissicherungen. Darüber hinaus begleitet das Sachverständigenbüro seine Kunden bei Bedarf während des gesamten Schadenprozesses und unterstützt bei der Dokumentation relevanter Fahrzeugschäden.

Über das KFZ Gutachter & Sachverständigenbüro Rhein-Maas

Das KFZ Gutachter & Sachverständigenbüro Rhein-Maas ist ein unabhängiges Sachverständigenbüro mit Schwerpunkt auf Kfz-Schadengutachten, Fahrzeugbewertungen und technischen Gutachten. Das Unternehmen unterstützt Privatpersonen, Unternehmen, Rechtsanwälte und Fuhrparkbetreiber mit objektiven und fachlich fundierten Bewertungen. Qualität, Neutralität, Transparenz und Kundennähe bilden die Grundlage der täglichen Arbeit. Durch den kontinuierlichen Ausbau seiner regionalen Präsenz stärkt das Unternehmen seine Position als kompetenter Ansprechpartner für Kfz-Gutachten am Niederrhein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KFZ Gutachter & Sachverständigenbüro Rhein-Maas

Herr Jannik Mölders

Spyckstraße 78

47533 Kleve

Deutschland

fon ..: +4917656926079

web ..: http://www.sv-rhein-maas.de

email : info@sv-rhein-maas.de

Pressekontakt:

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