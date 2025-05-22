KI-Agenten von Manhattan transformieren Einzelhandels- und Lieferkettenprozesse

Atlanta / Düsseldorf – 15. Januar 2026 – Manhattan Associates (NASDAQ: MANH), weltweit führender Anbieter von Supply-Chain-Commerce-Lösungen mit…

…beispiellosen KI-Fähigkeiten, hat den Marktstart seiner KI-Agenten bekanntgegeben. Diese neue Generation intelligenter Agenten ist direkt in alle Manhattan Active® Lösungen integriert. Im Gegensatz zu Overlay-Lösungen, die auf Legacy-Data Lakes aufgesetzt werden, sind diese Agenten in die Manhattan Active® Platform eingebettet. Dadurch können sie in Echtzeit und unter Berücksichtigung des gesamten operativen Kontexts Maßnahmen ergreifen und dadurch die Ausführung und Optimierung des Lieferkettenhandels sowie die Benutzererfahrung transformieren.

Die KI-Agenten von Manhattan wurden speziell für moderne Einzelhandels- und Lieferkettenprozesse entwickelt und sorgen von Anfang an für schnellere Entscheidungen, höhere Produktivität und kontinuierliche Verbesserungen. Die interaktiven Agenten sind digitale Assistenten, die für wichtige Benutzerrollen in den Manhattan Active-Lösungen entwickelt wurden. Sie helfen Mitarbeitern, schneller und genauer zu arbeiten, indem sie Aufgaben vereinfachen, Entscheidungen lenken und die tägliche Produktivität steigern. Die autonomen Agenten arbeiten intelligent im Hintergrund, überwachen kontinuierlich den Betrieb, automatisieren sich wiederholende Arbeiten, identifizieren betriebliche Probleme und beheben diese automatisch – wodurch der manuelle Aufwand drastisch reduziert und das Serviceniveau verbessert wird.

Innerhalb von Manhattans Omnichannel-Lösungen bietet beispielsweise der Store Associate Agent Echtzeit-Bewertungen und Einblicke in die Verkaufsleistung. Der Contact Center Agent liefert hingegen wichtige kontextbezogene Kundeninformationen, die die Geschwindigkeit und Effektivität der Ladenmitarbeiter verbessern. Im Bereich der Lieferkette bietet der Labor Agent leistungsstarke Unterstützung für den Personaleinsatz in verschiedenen Abteilungen, basierend auf den noch zu erledigenden Aufgaben. Gleichzeitig identifiziert der Shipment Tracking Agent potenzielle Probleme und empfiehlt Gegenmaßnahmen.

Als Teil von Manhattan Active Agents erhalten Kunden außerdem Zugang zur Manhattan Agent Foundry(TM). Dabei handelt es sich um eine innovative Plattform, mit der Kunden ganz einfach neue Agenten mithilfe simpler, natürlicher Sprache erstellen oder einen bestehenden Agenten von Manhattan mithilfe vielfältiger API- und sonstiger Plattformfunktionen schnell an ihre individuellen Anforderungen anpassen können. Sie können diese spezialisierten Agenten aber auch zusammen mit Manhattan oder Drittanbietern entwickeln. Alle in der Manhattan Agent Foundry erstellten Agenten sind mit den Kommunikationsstandards A2A und MCP Agentic kompatibel, wodurch eine nahtlose Interoperabilität untereinander und mit den von Kunden selbst erstellten Unternehmensagenten gewährleistet ist.

Eaton, ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, ist ein Early-Access-Kunde, der mehrere Active Agents im Lagermanagement einsetzt. Durch die Verwendung des Wave Coordinator Agents und des Labor Agents kann Eaton seine Mitarbeiter flexibler in den richtigen Bereichen einsetzen, um die Auftragsabwicklung zu optimieren. Darüber hinaus haben Eaton und Manhattan gemeinsam die Active Foundry genutzt, um einen Dock Agent zu entwickeln, der den Arbeitsablauf überwacht und ausgewählte Aufgaben beschleunigt.

„Bei Eaton treiben wir neue Standards in Sachen Geschwindigkeit und Automatisierung voran, damit unsere Teams sich stärker auf die Kunden konzentrieren können. Active Agents liefern Echtzeit-Einblicke und direkt umsetzbare Empfehlungen, die die betriebliche Effizienz verbessern“, sagt Steve Sprecher, IT Director bei Eaton. „Der Wave Coordinator Agent und die Empfehlungen zur Arbeitsplanung helfen uns, die Effizienz zu steigern und Ressourcen effektiver zuzuweisen. Das sind wichtige Schritte zur Unterstützung der Strategie von Eaton, einen erstklassigen Service zu bieten und für Kunden und Partner eine vertrauenswürdige Wahl zu bleiben.“

„Unsere KI-Agenten verändern die Effizienz von Einzelhandels- und Lieferkettenlösungen grundlegend“, sagt Sanjeev Siotia, EVP & CTO bei Manhattan. „Wir haben fundierte Fachkenntnisse mit agentenbasierter Automatisierung kombiniert, um über den Chatbot-Hype hinauszugehen. Die Agenten diagnostizieren die Ursachen von operativen Problemen und koordinieren Workflows, um diese effizient zu beheben. Sie unterstützen nicht nur – sie handeln. In diesem wettbewerbsintensiven und schnelllebigen Ökosystem bieten unsere Agenten unseren Kunden eine einfachere, schnellere und effizientere Möglichkeit, zu agieren und erfolgreich zu sein.“

