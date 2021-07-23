KI-Betriebssystem für den Mittelstand: sensified ai-os bündelt Enterprise-KI-Plattform statt Tool-Wildwuchs

Die sensified AI GmbH stellt ein KI-Betriebssystem für den deutschen Mittelstand vor, das alle KI-Anwendungen eines Unternehmens unter einer kontrollierten Architektur zusammenführt

Mit sensified ai-os stellt die sensified GmbH ein KI-Betriebssystem für den deutschen Mittelstand vor, das alle KI-Anwendungen eines Unternehmens unter einer kontrollierten Architektur zusammenführt. Statt fünfzehn Einzeltools mit getrennten Logins, doppelter Datenhaltung und unklarer Compliance erhalten Geschäftsführungen, CIOs und CFOs eine Enterprise-KI-Plattform, die Identität, Freigabelogik, Audit, Connectoren, KI-Steuerung und Wissensmanagement in einer einzigen Plattformbasis bündelt. Der Betrieb erfolgt vollständig in europäischen Rechenzentren, die Datenverarbeitung ist DSGVO-konform.

Die Wirkung ist messbar: bis zu 55 Prozent weniger manuelle Schritte in den ausgerollten Prozessen, über 50 standardisierte Connectoren ab dem ersten Projekttag und 8 bis 12 Wochen vom Erstgespräch bis zum produktiven Einsatz. Damit adressiert sensified eine Lücke, die im Mittelstand 2026 zur Bremse geworden ist: die Kluft zwischen einzelnen KI-Werkzeugen und einer kontrollierten KI-Infrastruktur.

Warum einzelne KI-Werkzeuge den Mittelstand ausbremsen

Der typische Befund in mittelständischen Unternehmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern: Der Vertrieb nutzt einen US-Chatbot, die Buchhaltung pilotiert den KI-Assistenten eines Hyperscalers, das Qualitätsmanagement experimentiert mit einem Startup, und die IT weiß nicht, wie viele KI-Werkzeuge im Unternehmen tatsächlich im Einsatz sind. Das Ergebnis ist Insellösung statt Skalierung: Tool-Wildwuchs, doppelte Datenhaltung, fehlende Freigabelogik, lückenhafte Audit-Pfade und Integrationskosten, die mit jedem neuen Werkzeug weiter steigen.

sensified ai-os adressiert dieses Muster nicht durch ein weiteres Tool, sondern durch eine gemeinsame Betriebsbasis. Sechs aufeinander abgestimmte Shared Planes lösen jeweils einen konkreten Bedarf:

– Identity Plane: Single Sign-on, Rollen, Tenant-Trennung und sichere Session-Übergabe.

– Policy & Approval Plane:Freigabelogik, Guardrails für kritische Aktionen und Eskalationsregeln.

– Audit & Evidence Plane:Nachvollziehbare Entscheidungen, Ausführungsnachweise und revisionssichere Protokolle.

– Connector & MCP Plane: Über 50 Connectoren, einheitliche Werkzeugoberfläche, API-, Webhook- und Batch-Integration.

– AI Gateway Plane: Kontrolliertes Modellrouting, Provider-Steuerung und policy-nahe KI-Nutzung.

– Knowledge & RAG Plane: Dokumentenintegration, semantische Suche und ein Master Share als persistente Wissensbasis.

Was im Mittelstand fehle, sei kein weiteres Werkzeug, sondern eine gemeinsame Betriebsbasis, die diese Ebenen verbindet, fasst sensified die Architekturidee zusammen.

Vier Phasen statt Big Bang

Die Einführung von sensified ai-os erfolgt in vier klar abgegrenzten Phasen.

In der Discovery werden domänenspezifische Prozesse, anzubindende Systeme sowie Policies, Freigaben und Auditpflichten erhoben.

In der Architekturzuordnung werden die wiederverwendbaren Shared Planes zugeordnet und der kundenspezifische Domain-Kern isoliert.

Das Delivery-Setup definiert Projektstruktur, Routing, Arbeitskontexte und Integrationsplan.

Build und Go-live aktivieren die Shared Planes, implementieren den Domain-Kern und sichern Betrieb und Governance ab.

„Wir bauen kein generisches Werkzeug, sondern Ihr individuelles KI-Betriebssystem auf einer geteilten Plattformbasis“, sagt Berthold Kellner, Gründer und Geschäftsführer der sensified AI GmbH. „Die Shared Planes liefern wir. Den Domain-Kern, also Prozesse, Wissen und Regeln, definiert das Unternehmen. So entsteht in 8 bis 12 Wochen eine Enterprise-KI-Plattform, die Identität, Compliance und KI-Nutzung gemeinsam steuert, statt fünfzehn Werkzeuge nebeneinander zu betreiben.“

Drei Pakete: Foundation, Professional, Enterprise

sensified ai-os ist in drei Paketen verfügbar, die sich am Reifegrad und Integrationsbedarf orientieren:

– Foundation: Identity Plane, AI Gateway, Knowledge & RAG bis 10.000 Dokumente, fünf Standard-Connectoren, Nutzeroberfläche für bis zu zehn Anwender. Einstieg in eine KI-native Arbeitsweise.

– Professional: Zusätzlich Policy & Approval Plane, Audit & Evidence Plane sowie Workflow & Orchestration Plane, 25 Connectoren plus individuelle MCP-Werkzeuge, Nutzeroberfläche für bis zu 50 Anwender, Zugang zur Developer-Oberfläche, Onboarding und Priority-Support.

– Enterprise: Volle Plattformbasis mit Customer Factory, unlimitierten Connectoren, Domain-Kernel-Isolation, Master Share Wissensbasis, dediziertem Success-Management, SLA, Architektur-Workshops und Multi-Tenant-Fähigkeit.

Alle Pakete laufen in europäischen Rechenzentren. Datenhaltung, Auditpfade und KI-Nutzung sind so ausgelegt, dass DSGVO, EU AI Act und unternehmensinterne Compliance-Vorgaben durchgängig abgebildet werden.

Zielgruppe und Verfügbarkeit

Adressiert sind primär mittelständische Unternehmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern, die über Einzelwerkzeuge hinausgewachsen sind und eine kontrollierte, skalierbare KI-Infrastruktur benötigen. Auch größere Organisationen setzen sensified ai-os für einzelne Geschäftsbereiche ein, wenn dort eine eigene Tenant-Struktur, ein eigener Domain-Kern oder ein dezidierter Compliance-Rahmen sinnvoll ist.

Termine und Architektur-Demos können über die Webseite vereinbart werden

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sensified.ai GmbH

Herr David Rudolph

Hinterer Spielbach 16

72793 Pfullingen

Deutschland

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web ..: https://sensified.ai/ki-betriebssystem-fuer-unternehmen-im-mittelstand

email : d.rudolph@sensified.ai

Die sensified AI GmbH mit Sitz in Stuttgart/Pfullingen ist KI-Umsetzungspartner für den deutschen Mittelstand. sensified verbindet drei Liefermodelle: KI-Projekte zum Festpreis, eine managed KI-Plattform (sensified ai-os) sowie KI-Result als Output-as-a-Service. Compliance-Anker sind DSGVO, TISAX, EU AI Act und EU-Hosting. Geschäftsführungen, CIOs, CFOs, COOs sowie Compliance- und Production-Leads erhalten so eine durchgängige Kette aus Architektur, Regeln und KI-Anwendungen, ohne sich in Einzelwerkzeuge zu fragmentieren.

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