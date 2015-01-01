KI findet Kunden und schreibt Texte für Copywriter

ChatGPT und Claude unterstützen angehende Copywriter nicht nur beim Schreiben, sondern auch bei Recherche, Positionierung und Kundensuche.

Die Salevate GmbH zeigt, wie angehende Copywriter mit KI leichter passende Unternehmen finden und schneller überzeugende Werbetexte erstellen.

KI erleichtert nicht nur das Schreiben

Copywriting besteht nicht allein aus guten Formulierungen. Wer sich ein digitales Textgeschäft aufbauen möchte, braucht passende Kunden, klare Angebote und überzeugende Kommunikation. Genau hier unterstützen KI-Tools wie ChatGPT und Claude heute in mehreren Bereichen.

Die Salevate GmbH vermittelt angehenden Copywritern, wie sie KI für Texterstellung und Kundensuche nutzen. Gründer Jakob Kiender zeigt, wie aus einfachen Stichpunkten professionelle Texte entstehen und wie KI bei der Recherche nach passenden Firmen hilft. Dadurch wird der Einstieg deutlich greifbarer.

Texte entstehen aus klaren Angaben

Einsteiger müssen keinen fertigen Werbetext selbst aus dem Nichts schreiben. Sie sammeln zuerst die wichtigsten Informationen: Was verkauft der Kunde? Wer ist die Zielgruppe? Welches Problem löst das Angebot? Welche Handlung soll der Leser ausführen?

Diese Angaben reichen als Grundlage für ChatGPT oder Claude. Die KI erstellt daraus erste Versionen für Newsletter, Werbeanzeigen, Webseiten, Produktbeschreibungen oder Social-Media-Texte. Danach folgt die Optimierung durch den Copywriter. Die Salevate GmbH zeigt, wie diese Überarbeitung funktioniert und wie aus einem KI-Entwurf ein professioneller Verkaufstext entsteht.

Kundensuche wird strukturierter

Viele angehende Copywriter fragen sich, wie sie erste Kunden finden. KI vereinfacht diesen Schritt, weil sie bei Recherche, Branchenanalyse und Ansprache unterstützt. ChatGPT und Claude helfen dabei, passende Zielgruppen zu definieren, mögliche Branchen zu bewerten und individuelle Kontaktideen zu entwickeln.

Die Tools können öffentliche Informationen strukturieren und zeigen, welche Unternehmen aus bestimmten Branchen typischerweise Bedarf an besseren Webseiten, E-Mail-Kampagnen, Anzeigen oder Landingpages haben. Daraus entstehen gezieltere Listen, bessere Gesprächseinstiege und klarere Angebote. Die konkrete Prüfung der Firmen und Kontakte bleibt wichtig, doch der Rechercheprozess wird deutlich effizienter.

Copywriter zeigen Unternehmen den Nutzen

Unternehmen suchen Werbetexte, die verkaufen. Eine Webseite braucht klare Botschaften. Eine Anzeige braucht starke Argumente. Ein Newsletter braucht eine Struktur, die Leser bis zur Handlung führt. Genau darin liegt der Wert guter Copywriter.

Jakob Kiender zeigt bei der Salevate GmbH, wie angehende Copywriter diesen Nutzen verständlich kommunizieren. KI hilft bei der Vorbereitung, beim Schreiben und bei der Suche nach passenden Unternehmen. Dadurch entsteht ein moderner Einstieg in ein Berufsfeld, das besonders für junge Menschen interessant ist, die digital arbeiten und Unternehmen sichtbar beim Wachstum unterstützen möchten.

Die Salevate GmbH bildet Copywriter aus und vermittelt praxisnahe Strategien für Werbetexte, Kundengewinnung und KI-gestützte Texterstellung. Gründer Jakob Kiender verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich Copywriting und digitaler Verkaufsprozesse.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Salevate GmbH

Frau Lisa Steigerwald

Lindleystraße 8A

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 017670157340

web ..: https://vorbereitung.kicopywriting.de/insta/

email : lisa@salevate.de

Die Salevate GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main macht Copywriting für Einsteiger und Unternehmen greifbar. Das Unternehmen zeigt, wie starke Texte Aufmerksamkeit erzeugen, Vertrauen aufbauen und Verkäufe unterstützen.

Inhaber Jakob Kiender ist ein langjährig erfahrener Profi im Copywriting. Er verbindet fundierte Erfahrung mit modernen Ansätzen rund um KI Writing und zeigt, wie Unternehmen und Einsteiger von dieser Entwicklung profitieren. Gerade in den letzten Jahren hat das Thema KI und Copywriting stark an Bedeutung gewonnen. Die Salevate GmbH vermittelt, wie sich moderne Tools wie ChatGPT sinnvoll einsetzen lassen und wie daraus Texte mit echter Wirkung entstehen.

Über die Copywriting Secrets Masterclass hat die Salevate GmbH bereits viele Menschen dabei unterstützt, erfolgreich mit Copywriting durchzustarten. Teilnehmende haben ein eigenes selbstständiges Business aufgebaut und verdienen teils 5.000 bis 10.000 Euro im Monat. Einige beschäftigen inzwischen sogar eigene Angestellte, weil die Nachfrage nach starken Texten weiter steigt.

Die Salevate GmbH steht für verständliche Ausbildung, moderne Methoden und praxisnahe Strategien im Copywriting. So entsteht ein klarer Einstieg in ein Feld, das für Unternehmen immer wichtiger wird.

Pressekontakt:

Salevate GmbH

Frau Lisa Steigerwald

Lindleystraße 8A

60314 Frankfurt

fon ..: 017670157340

email : lisa@salevate.de

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