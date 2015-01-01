KI im Bewerbungsprozess: Warum der Arbeitsmarkt durch Algorithmen immer mehr Fachkräfte ausschließt

Deutschland setzt auf KI in der Personalrekrutierung – doch Algorithmen sortieren Bewerber aus und überfordern HR-Abteilungen. Dieser technologische Fortschritt könnte den Arbeitsmarkt verengen.

… und warum Deutschlands neue Recruiting-Tools zu gut für die Wirklichkeit sind

Deutschland sucht Fachkräfte – und baut ihnen gleichzeitig neue Hürden. Während Politik und Wirtschaft um Talente aus aller Welt werben, entscheidet im Hintergrund immer häufiger ein Algorithmus darüber, wer überhaupt noch eine Chance bekommt. Künstliche Intelligenz im Bewerbungsprozess soll effizient, objektiv und gerecht sein. Doch sie überfordert nicht nur internationale Bewerber – sondern zunehmend auch die Personalabteilungen selbst.

„Was wir gerade erleben, ist ein Techniksprung ohne Übersetzung“, sagt Jessica Wahl, Berliner Bewerbungscoachin mit über zehn Jahren Erfahrung in der Begleitung internationaler Fachkräfte. „Die Systeme sind hochentwickelt – aber der Bewerbungsalltag ist es nicht.“

Die Bewerber – geprüft auf Perfektion

Für internationale Bewerber wird der Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt zunehmend zur Prüfung auf algorithmische Perfektion. Wer Deutsch oder Englisch nicht als Muttersprache spricht, wird in KI-gestützten Video-Interviews nicht nur fachlich bewertet. Auch Sprechtempo, Wortwahl, Pausen, Blickkontakt und Mimik fließen in die Analyse ein – oft ohne zu wissen, wie stark diese Faktoren gewichtet werden.

Die 29-jährige Aaliya Ahmed bewirbt sich aus Kenia auf Stellen im Berliner Start-up-Umfeld. Mehrere Interviews liefen vollständig automatisiert ab.

„Ich sollte spontane Rollenspiele machen, auf Englisch, vor einer Kamera“, sagt sie. „Ich wusste nie, was eigentlich zählt. Nicht meine Qualifikation war das Problem, sondern wie ich wirke.“

Studien zeigen, dass dieses Gefühl weit verbreitet ist. Laut einer Erhebung der IU Internationalen Hochschule verbinden über 65 Prozent der Bewerber KI im Recruiting mit Unpersönlichkeit, ebenso viele misstrauen den Entscheidungen der Systeme. Besonders Frauen und internationale Kandidaten empfinden die Verfahren als unfair.

Die HR-Abteilungen – überfordert von der eigenen Technik

Doch die andere Seite des Prozesses ist kaum weniger angespannt. Auch Personalabteilungen geraten zunehmend unter Druck. In kurzer Zeit haben viele Unternehmen leistungsstarke KI-Tools eingeführt – oft schneller, als Prozesse, Schulungen oder klare Leitlinien mitgewachsen sind.

Ein HR-Manager eines mittelständischen Unternehmens in Brandenburg beschreibt das Dilemma so:

„Die Tools sind extrem anspruchsvoll. Sie liefern sehr präzise Bewertungen, aber niemand sagt uns, wie relevant diese Abweichungen im Arbeitsalltag wirklich sind.“

Was als Unterstützung gedacht war, wird zur stillen Autorität. Personalverantwortliche berichten, dass sie sich rechtfertigen müssen, wenn sie Kandidaten einstellen wollen, die von der KI schlechter bewertet wurden. Entscheidungen gegen den Algorithmus gelten als Risiko – Entscheidungen mit ihm als Absicherung.

„Viele HR-Teams trauen sich kaum noch, ihrem Bauchgefühl zu folgen“, sagt Jessica Wahl. „Die KI wirkt objektiv, also fühlt sich jede Abweichung wie ein Fehler an.“

Zu scharf für die Realität

Das Grundproblem liegt in der Diskrepanz zwischen Technik und Alltag. Die Systeme sind präziser, als der Bewerbungsprozess es erlaubt. Sie erkennen Muster und Abweichungen, können aber nicht einordnen, welche davon im Job tatsächlich relevant sind – und welche lediglich Ausdruck kultureller Unterschiede oder sprachlicher Unsicherheit.

Wissenschaftliche Studien stützen diese Kritik. Eine Untersuchung in der Fachzeitschrift _Humanities and Social Sciences Communications_ zeigt, dass KI-gestützte Interviews die wahrgenommene Fairness senken und die Bewerbungsbereitschaft verringern, wenn Kriterien nicht transparent kommuniziert werden.

Ein Risiko für den Arbeitsmarkt

Für Deutschland ist das mehr als ein technisches Detail. Der Arbeitsmarkt ist dringend auf Zuwanderung angewiesen – gleichzeitig drohen automatisierte Verfahren genau jene Fachkräfte auszusortieren, die nicht perfekt ins algorithmische Raster passen.

Der Konflikt verläuft damit auf zwei Ebenen: Bewerber fühlen sich aussortiert, HR-Abteilungen fühlen sich entmachtet.

„KI kann helfen“, sagt Jessica Wahl. „Aber nur, wenn Menschen den Mut haben, sie als Werkzeug zu behandeln – nicht als Urteil.“

Solange Algorithmen als neutrale Instanz gelten, statt als fehleranfällige Systeme, wird der deutsche Arbeitsmarkt nicht offener, sondern enger – für internationale Fachkräfte ebenso wie für diejenigen, die sie einstellen sollen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Institut für Personal Performance Coaching

Frau Jessica Wahl

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Deutschland

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Das Institut für Personal Performance Coaching begleitet seit 20 Jahren Fach- und Führungskräfte sowie Persönlichkeiten in herausfordernden beruflichen Kontexten.

Jessica Wahl, Senior Performance Coach, Atem-, Stimm- und Sprechtherapeutin, und Jörg Tewes, Diplom-Schauspieler und Senior Performance Coach, sind international als führende Experten für Performance- und Karriere-Coaching bekannt.

Das Coaching findet in einem einzigartigen Ambiente im Herzen von Berlin-Kreuzberg statt: Das Institut befindet sich in einer wunderschönen Kirche, die eine Atmosphäre von Ruhe, Konzentration und Klarheit bietet – ein bewusster Kontrapunkt zur pulsierenden Dynamik der Großstadt.

Der Fokus des Coaching-Ansatzes liegt auf Haltung, Präsenz und nachhaltiger Performance – alles unter realen Bedingungen und mit einem klaren Ziel: Menschen nicht nur fachlich, sondern auch persönlich zu stärken. Besonders wird auf die Entwicklung von Soft Skills, emotionaler Intelligenz und der Fähigkeit zur authentischen Selbstpräsentation Wert gelegt. So werden die Klienten optimal auf die komplexen Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorbereitet, die sowohl technisches Wissen als auch ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten erfordern. https://www.bewerbungstraining-berlin.com

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