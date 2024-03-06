Ki Reply und Data Reply legen mit „Cerebra“ das strategische Fundament für KI-Innovationen

Projekt für Siemens Healthineers

Ki Reply und Data Reply, Experten für KI-gestützte Softwareentwicklung und datengetriebene Lösungen innerhalb der Reply Gruppe, haben gemeinsam mit der Abteilung „CRM Excellence“ von Siemens Healthineers die fortschrittliche KI-Plattform „Cerebra“ entwickelt. Diese versorgt Marketing und Vertrieb in Sekundenschnelle mit relevanten Insights. Der Erfolg des Konzepts war so groß, dass „Cerebra“ inzwischen zu einer Agent Factory ausgebaut wurde, die den Einsatz spezialisierter KI-Agenten standardisiert und beschleunigt.

Im dynamischen und hochregulierten Markt für Medizintechnik sind präzise, schnelle Analysen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Statt zeitaufwendiger manueller Recherche setzt Siemens Healthineers deshalb nun auf die KI-basierte Wissensplattform „Cerebra“. Diese nutzt spezialisierte KI-Agenten, um interne sowie externe Daten zu bündeln und innerhalb von Sekunden in kontextbezogene Empfehlungen zu verwandeln.

Mitarbeiter greifen über vertraute Anwendungen auf diese Vorschläge zu, was die Akzeptanz im Team erhöht und den Arbeitskomfort steigert. Zudem sorgt die zentrale Wissensdatenbank dafür, dass neue Teammitglieder deutlich schneller eingearbeitet werden und produktiv zum Erfolg beitragen können.

Über die unmittelbaren Effizienzgewinne hinaus bildet „Cerebra“ ein skalierbares Fundament für eine umfassende KI-Transformation. Die Plattform ist so konzipiert, dass Siemens Healthineers damit bestehende Agenten kontinuierlich optimieren und neue Anwendungen schnell sowie kosteneffizient implementieren kann.

„Mit ,Cerebra‘ führen wir Wissen, Daten und KI so zusammen, dass unser CRM-Team sein volles Potenzial entfalten kann: Wir erzielen eine deutlich höhere Performance bei spürbar weniger manuellem Aufwand.“, erklärt Egemen Adamcil, Product Owner CRM AI Eco-System bei Siemens Healthineers. „Unsere Teams entscheiden heute fundierter und schneller. Künftig können wir neue KI-Anwendungen sicher und in großem Umfang entwickeln. Für uns ist die Plattform beides: ein strategischer Motor für die Zukunft und ein essenzielles Werkzeug im Arbeitsalltag.“

Ki Reply

Ki Reply ist ein Dienstleister für KI-getriebene Software-Entwicklung und unterstützt Unternehmen dabei, mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und Machine Learning die Softwareentwicklung effizienter und leistungsfähiger zu machen. Neben der konventionellen Softwareentwicklung setzen die Experten von Ki Reply auch auf Low-Code-Plattformen, um geschäftliche Anwendungsfälle schneller zu realisieren und zu optimieren. Unternehmen profitieren dabei von Zeitersparnis beim Testen von IT-Lösungen, eine kürzere Time-to-Market und hochwertige Software. www.reply.com/ki-reply/en

Data Reply

Data Reply unterstützt als Teil der Reply Gruppe Kunden darin, datengetrieben zu arbeiten. Data Reply ist in verschiedenen Branchen und Geschäftsbereichen tätig und arbeitet intensiv mit Kunden zusammen, damit diese durch die effektive Nutzung von Daten aussagekräftige Ergebnisse erzielen können. Hierfür konzentriert sich Data Reply auf die Entwicklung von Data-Analytics-Plattformen, Machine-Learning-Lösungen und Streaming-Anwendungen – automatisiert, effizient und skalierbar – ohne Abstriche in der IT-Security zu machen. www.reply.com/data-reply/de

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +39 0117711594

Sandra Dennhardt

s.dennhardt@reply.com

Tel. +49 170 4546229

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

Pressekontakt:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kritische Rohstoffe im Fokus – Aurania rückt Europas Nickel-Potenzial ins Rampenlicht! LeakCheck 1.0: Passwörter und E-Mail-Accounts sicher auf Datenlecks prüfen