Die Einbettung der Künstlichen Intelligenz (KI) schreitet derzeit enorm voran.

Intelligente Algorithmen, maschinell begleitetes Lernen, sowie auch automatisierte Prozesse gehören nicht mehr einer fernen zukünftigen Implementierung in Unternehmen an, sondern sind bereits Realität.

Die KI ist sogar oft etabliert in Geschäftsmodellen. Jedoch gehen mit dieser Entwicklung auch neue Herausforderungen einher: So gehört es zum Standard, dass Mitarbeitende einen sicheren und verantwortungsbewussten Umgang mit KI meistern!

In Anbetracht der neuen EU-Verordnung zur Künstlichen Intelligenz (KI-VO) wird die Schulung von Mitarbeitenden obligatorisch.

Die EU-KI-Verordnung (EU AI Act), die am 1. August 2024 in Kraft trat, legt in Artikel 4 fest, dass Anbietende und Betreibende von KI-Systemen sicherstellen müssen, dass ihr Personal über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz verfügt.

Unternehmen, die KI-Systeme nutzen oder zusammenstellen, müssen sich vergewissern, dass Ihre Teams das notwendige „Know-How“ aufweisen.

Es stellt sich die Frage: Wer genau ist betroffen und welche Inhalte sind von Relevanz?

Wer ist verpflichtet, an einer KI-Schulung teilzunehmen?

Nicht nur IT-Experten, sondern ebenso alle Mitarbeitenden, die mit KI-Systemen während der Arbeit umgehen oder Entscheidungen auf Grundlage von KI treffen, sind an die Schulungspflicht gebunden.

Angesprochene Zielgruppen:

IT-Teams & Entwickler:innen – Fachkräfte, die KI-Anwendungen programmieren oder verwalten

Führungskräfte & Entscheidungstragende: Manager, die strategische Entscheidungen über den KI-Einsatz vornehmen

Fachabteilungen (HR, Marketing, Controlling, Kundenservice): Mitarbeitende, die KI-Tools nutzen (z.B. Chatbots, Automatisierungstools oder Predictive Analytics)

Compliance- und Datenschutzbeauftragte: Verantwortungsträger:innen für rechtliche & ethische Fragen im Kontext von KI

Notwendige Inhalte einer KI-Schulung

Eine fundierte KI-Schulung sollte unterschiedliche Aspekte behandeln – von technischem Basiswissen bis hin zu ethischen & rechtlichen Fragestellungen.

Kerninhalte einer KI-Schulung:

Basics der KI: Funktionsweise, maschinelles Lernen, *neuronale Netzwerke* *(= Programm/Modell des maschinellen Lernens – es trifft Entscheidungen ähnlich zu dem menschlichen Gehirn, denn seine Prozesse ahmen nach, auf welche Art und Weise biologische Neuronen interagieren, um Phänomen zu erkennen/Optionen abzuwägen und Schlussforderungen zu ziehen

– Beispiel: ChatGPT – „GPT“ steht für „Generative Pretained Transformer“ – es entspricht einer Architekturfamilie, welcher diverse Modelle angehören – es sind verschiedene neuronale Netze, welche diesem Architekturmuster folgen – so werden GPT-Modelle darauf geschult, schlicht und einfach Texte zu vervollständigen)*

ethische Aspekte: Bias (Voreingenommenheit) in KI-Algorithmen, Transparenz & Fairness

rechtliche Vorgaben: Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Haftungsfragen, KI-Gesetzgebung

Praxisanwendungen: KI-gestützte Automatisierung, Entscheidungsunterstützung, Einsatz in Fachabteilungen

IT-Sicherheit und Risikomanagement: Schutz vor Fehlentscheidungen, Cybersecurity im KI-Bereich

Praxisbeispiele: Wie setzen Unternehmen KI-Schulungen um?

Praxisbeispiel: Automobilindustrie – Volkswagen vertraut auf eine interne KI-Weiterbildung

Volkswagen hat ein internes KI-Schulungsprogramm entwickelt, um Ingenieure und Produktionsmitarbeitenden die aktuellsten KI-Technologien nahe zu bringen.

Der Einsatz von KI in der Qualitätssicherung und der vorausschauenden Wartung („Predictive Maintenance“) steht hierbei im Fokus.

Praxisbeispiel: Finanzbranche – Die Deutsche Bank schult Führungskräfte in KI-Strategien

Spezielle KI-Trainings unterstützen Manager:innen der Deutschen Bank dabei, datengetriebene Entscheidungen zu optimieren.

Zusätzlich zu der technischen Einführung stehen in dem Kontext ethische Aspekte im Vordergrund, denn faire und diskriminierungsfreie Algorithmen im Finanzsektor haben einen hohen Stellenwert.

Praxisbeispiel: Einzelhandel – KI-Schulungen für eine personalisierte Kundenansprache bei Zalando

Der Onlineshop instrumentalisiert KI zur individuell angepassten Produktempfehlung.

Um sicherzustellen, dass Mitarbeitende im Marketing & Kundenservice diese Systeme optimal verwenden, bietet das Unternehmen Schulungen zur Funktionsweise von KI- generierten Empfehlungssystemen an

Welche Schulungsvariationen können wir Ihnen anbieten?

E-Learnings & Webinare: Flexible Online-Kurse für eine breite Zielgruppe!

Workshops & Präsenztrainings: Interaktive Formate für jede Größe von Teams!

On-the-Job-Training: Besonders praktische & empfehlenswerte Anwendung direkt im Arbeitsalltag!

Fazit:

Sehen Sie die KI-Schulung als Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen!

Die obligatorische KI-Schulung ist keine bürokratische Barriere, sondern vielmehr eine aussichtsreiche Möglichkeit für Unternehmen, Ihre Mitarbeitenden startklar für eine Zukunft mit KI zu machen! (:

Eine Investition in eine frühzeitige Weiterbildung, wird sich lohen, denn die KI wird sich als gewinnbringend erweisen. Ebenso ist ihre Implementierung notwendig, um mit der Konkurrenz mithalten zu können!

Schauen Sie sich auch gerne andere spannende & essenzielle Themen rund um Weiterbildungen in Unternehmen an!

