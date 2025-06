KI-Trainingszentrum.com nimmt am EU AI Act Workshop der Europäischen Kommission in Berlin teil

KI-Trainingszentrum.com beim EU AI Act Workshop am 11.06.2025 im Europäischen Haus in Berlin.

Lemgo, 7. Juni 2025 – Das KI-Trainingszentrum.com freut sich, seine Teilnahme am hochrangig besetzten EU AI Act Workshop bekannt zu geben, der am Mittwoch, den 11. Juni 2025 um 16:00 Uhr im Europäischen Haus am Brandenburger Tor in Berlin stattfinden wird. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Europäischen Kommission statt und richtet sich an Akteure aus Wissenschaft, Industrie und öffentlichem Sektor, die aktiv an der Ausgestaltung und Umsetzung des Europäischen AI-Rechtsrahmens mitwirken möchten.

Hintergrund und Ziel der Veranstaltung

Der EU AI Act ist ein Meilenstein in der europäischen Regulierung von Künstlicher Intelligenz. Mit ihm wird erstmals ein rechtsverbindlicher Rahmen geschaffen, der die Entwicklung und Anwendung vertrauenswürdiger KI in Europa sicherstellen soll. Der bevorstehende Workshop dient nicht nur dem Informationsaustausch über den aktuellen Stand, sondern fördert insbesondere den aktiven Dialog zwischen politischen Entscheidungsträgern, Praktikern und Fachexperten.

Workshop-Ablauf

Die Veranstaltung beginnt mit einer Begrüßung durch Frau Dr. Jane Oispuu, Vertreterin der Europäischen Kommission. Es folgt ein kurzer Impulsvortrag eines medizinischen Experten, der die ethischen und gesellschaftlichen Auswirkungen von KI im Gesundheitswesen beleuchtet. Im Anschluss daran treten alle Teilnehmer in eine interaktive Arbeitsphase ein, in der konkrete Anwendungsfragen und Herausforderungen des AI Acts diskutiert werden.

Hochkarätige Teilnehmer

Die Teilnehmerliste liest sich wie ein Who’s Who der europäischen KI-Landschaft. Ihre Teilnahme zugesagt haben unter anderem:

* Dr. Jakob Adler, KI-Beauftragter des IDM Labors

* Prof. Dr. Alaric Searle, Dozent an der Universität der Bundeswehr in Potsdam

* Dr. Henrik Schober Oschmann, Manager an der XU University

* Sabine Eberlein, EU-Strategin mit langjähriger Erfahrung, u.a. in Zusammenarbeit mit Steve Jobs

* sowie weitere Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Forschung

Das KI-Trainingszentrum.com wird mit mehreren Vertretern vor Ort sein, um seine Expertise im Bereich der KI-Ausbildung und ethischen Implementierung einzubringen. Die Plattform versteht sich als Brücke zwischen Theorie und Praxis und verfolgt das Ziel, Unternehmen, Behörden und Bildungsinstitutionen bei der verantwortungsvollen Nutzung von KI zu unterstützen – im Einklang mit europäischen Werten und rechtlichen Vorgaben.

Teilnahme und Registrierung

Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei. Für Getränke ist gesorgt. Die Veranstaltung findet in zentraler Lage direkt am Brandenburger Tor statt und bietet eine einmalige Gelegenheit zur Vernetzung und Mitgestaltung europäischer KI-Richtlinien.

Anmeldung und Ticketgenerierung erfolgt über: https://www.eu-ai-act.tech/details-registrierung/eu-ai-act-workshop

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KI Trainingszentrum GmbH

Herr Ernst Tappe

Sepkamp 12

32657 Lemgo

Deutschland

fon ..: 052619214674

web ..: https://KI-Trainingszentrum.com

email : info@ki-trainingszentrum.com

Firmenprofil: KI-Trainingszentrum.com

Das KI-Trainingszentrum.com ist eine innovative Weiterbildungsplattform mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI), Maschinelles Lernen und automatisierte Datenverarbeitung. Unser Ziel ist es, Unternehmen, Fachkräfte und Technologieinteressierte praxisnah auf dem Weg in eine digitale Zukunft zu begleiten.

Mit einem breiten Angebot an Online-Kursen, Workshops, Webinaren und Stammtischen vermitteln wir fundiertes Wissen über moderne KI-Technologien – verständlich, aktuell und direkt anwendbar. Dabei stehen sowohl technische Grundlagen als auch anwendungsorientierte Inhalte im Mittelpunkt.

Unsere Expertinnen und Experten verfügen über langjährige Erfahrung aus Wissenschaft und Industrie. Sie sorgen dafür, dass alle Lernformate am Puls der Zeit bleiben – für Einzelpersonen ebenso wie für Organisationen, die ihre Teams strategisch auf Künstliche Intelligenz vorbereiten wollen.

KI verstehen. KI anwenden. Zukunft gestalten. – Dafür steht das KI-Trainingszentrum.com.

