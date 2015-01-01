Kiefer als Schmerzzentrum: Wenn CMD chronische Beschwerden im Körper auslöst

Chronische Schmerzen haben ihre Ursache oft im Kiefer. Eine Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD) beeinflusst den gesamten Stützapparat und erfordert eine präzise Funktionsanalyse zur Behandlung.

Die Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD) gilt als Chämäleon der Medizin – sie versteckt sich hinter chronischen Kopfschmerzen, Nackenverspannungen oder unerklärlichem Tinnitus. Betroffene suchen den Schmerz dort, wo er auftritt. Die Ursache liegt oft woanders: im Kiefer. Dr. Wymar, Kieferorthopädin in Köln, hat sich auf genau diese Fälle spezialisiert und zeigt, warum präzise Diagnostik hier den Unterschied macht.

Mediziner beobachten eine deutliche Zunahme von CMD-Beschwerden. Das nächtliche Zähnepressen oder Knirschen ist ist in vielen Fällen nur das Symptom einer tieferliegenden Fehlregulation zwischen Schädel (Cranium) und Unterkiefer (Mandibula). „CMD Kiefer ist kein isoliertes Zahnproblem, sondern eine Belastung für den gesamten Stütz- und Bewegungsapparat“, so Dr. Wymar.

Präzise Diagnostik statt bloßer Symptombekämpfung

Wer unter CMD leidet, hat oft bereits eine lange Suche hinter sich, von Hausarzt zu Neurologe, von Orthopäde zu HNO-Arzt. Dr. Wymar setzt auf eine umfassende Funktionsanalyse: „_Wir untersuchen das Zusammenspiel von Zähnen, Kiefergelenken und Muskulatur. Nur wenn wir die Fehlstellung präzise lokalisieren, können wir eine effektive CMD Behandlung einleiten.“_ Ziel ist es, die neuromuskuläre Balance dauerhaft wiederherzustellen.

Interdisziplinäre Therapie: Der ganzheitliche Weg

Die CMD Behandlung folgt einem ganzheitlichen Ansatz. Neben individuell gefertigten Aufbissschienen, die den Druck vom Gelenk nehmen, arbeitet Dr. Wymar eng mit spezialisierten Physiotherapeuten und Osteopathen zusammen. _“Eine Schiene korrigiert die Kieferposition aber die über Jahre antrainierten Fehlspannungen in der Muskulatur müssen parallel behandelt werden.“_ Nur so lassen sich CMD-Symptome nachhaltig lindern, nicht nur überdecken.

CMD bei Erwachsenen: Nie zu spät für eine Korrektur

Kieferorthopädie assoziieren die meisten mit der Behandlung von Kindern, doch gerade für Erwachsene mit CMD ist die Korrektur von Fehlstellungen entscheidend. Moderne, nahezu unsichtbare Aligner-Systeme oder grazile Apparaturen ermöglichen es heute, die Kieferposition sanft zu verändern und so die Ursache jahrelanger Schmerzzustände dauerhaft zu beseitigen. Eine CMD Behandlung ist in jedem Alter möglich und sinnvoll.

Über Zahnfreude Köln

Zahnfreude Köln ist der Kieferorthopäde in Köln für ganzheitliche Kieferorthopädie. Frau Dr. Wymar und Team begleiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit modernster digitaler Technik durch individuelle Behandlungsprozesse, die von der festen Zahnspange bis zur Schnarchschiene, Knirschschiene und CMD Behandlung reichen. Dabei legen sie Wert auf persönliche Beratung und einen Service, der auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen abgestimmt ist, inklusive einfacher Online-Terminvereinbarung.

Alle Informationen zu Zahnfreude Köln finden sie unter: https://zahnfreude-koeln.de/

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