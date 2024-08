Kinder- und Jugendschutz bei Smartphone-Nutzung: Handy-Betriebssystem /e/OS führt Elternkontroll-Funktion ein

Für Eltern hat die Sicherheit ihrer Kinder in der digitalen Welt höchste Priorität. Um diesem wachsenden Bedürfnis gerecht zu werden, führt /e/OS eine neue Funktion namens „Paco“ ein.

Hauptmerkmale von /e/OS Parental Control

Die Kindersicherung von /e/OS ist einfach einzurichten und sehr effektiv bei der Schaffung eines sichereren Online-Raums für Kinder. Einige der wichtigsten Funktionen sind:

· Familienfreundliches DNS: Alle DNS-Anfragen werden abgefangen und durch das familienfreundliche DNS von Cloudflare geleitet, das nicht jugendfreie Inhalte blockiert, Malware herausfiltert und den Zugriff auf schädliche oder gewalttätige Inhalte verhindert.

· App-Beschränkungen: Über die App Lounge können nur altersgerechte Apps installiert werden, deren Inhalt von Google Play oder F-Droid geprüft wurde. Apps, die für die Altersgruppe des Kindes nicht geeignet sind, werden automatisch blockiert oder ausgegraut.

· Hohe Sicherheit: Kinder können die Einschränkungen nicht umgehen, indem sie neue Benutzer anlegen, App-Daten löschen oder das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Die Einstellungen der Kindersicherung können nur durch Eingabe einer PIN oder eines Passworts geändert werden, das bei der Ersteinrichtung festgelegt wurde.

Aktivieren der Kindersicherung

Die Kindersicherungsfunktion kann während des Ersteinrichtungsassistenten oder später in den Geräteeinstellungen aktiviert werden. Es ist ein unkomplizierter Prozess, bei dem die Eltern die entsprechende Altersgruppe für ihr Kind auswählen und eine sichere PIN oder ein Passwort festlegen, um die Einstellungen zu verwalten.

Weitere Informationen: https://doc.e.foundation/support-topics/parental-control

Die Bedeutung der elterlichen Kontrolle

Das Internet ist ein Tor zu Wissen, Kultur und sozialen Kontakten. Dieser Zugang ist jedoch mit erheblichen Risiken für Kinder verbunden, z. B. durch den Kontakt mit ungeeigneten Inhalten, übermäßige Bildschirmzeit und Online-Belästigung. Diese Risiken können dauerhafte Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, die Entwicklung und das Wohlbefinden eines Kindes haben.

· Umgang mit der Bildschirmzeit: Übermäßige Bildschirmzeit wird mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen bei Kindern in Verbindung gebracht, darunter Schlafstörungen, Sehprobleme und Gewichtszunahme. Mit der neuen Funktion zur elterlichen Kontrolle können Eltern die Bildschirmzeit überwachen und begrenzen, um sicherzustellen, dass Kinder gesündere und ausgewogenere Aktivitäten ausüben.

· Blockieren ungeeigneter Inhalte: Das Internet beherbergt riesige Mengen an Inhalten, von denen nicht alle für ein junges Publikum geeignet sind. Die /e/OS-Kindersicherung hilft Eltern, den Zugang zu Websites und Apps mit ungeeigneten Inhalten für Erwachsene zu sperren und so das Risiko zu verringern, dass sie schädlichen Inhalten ausgesetzt sind.

· Verhinderung von Online-Belästigung: Online-Belästigung kann zu schwerwiegenden emotionalen und sozialen Folgen für Kinder führen, darunter Angstzustände, Depressionen und Isolation. Mit der Kindersicherung können Eltern die Online-Interaktionen ihrer Kinder genau überwachen und so ein sichereres digitales Umfeld schaffen.

Eine sicherere digitale Zukunft

Die Einführung der Elternkontrolle auf /e/OS unterstreicht das Engagement des Unternehmens, ethischere digitale Erfahrungen zu ermöglichen. Indem /e/OS Eltern die Kontrolle ermöglicht, trägt es dazu bei, dass Kinder sicher und verantwortungsvoll in der digitalen Welt navigieren können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Murena

Frau Veronika Pozdniakova

rue Charles Léandre 5

1400 Caen

Frankreich

fon ..: 089 21555127

web ..: http://murena.com

email : media@e.email

Murena wurde 2018 von Gaël Duval, dem Initiator von „Mandrake Linux“, gegründet. Das Unternehmen entwickelt Open-Source-Software, die es den Nutzern ermöglicht, sich der digitalen Überwachung und Datensammlung zu entziehen. Um auf mobilen Endgeräten den maximalen Schutz der Privatsphäre zu wahren, entwickelte das Unternehmen das google-freie Betriebssystems /e/OS mit vorinstallierten Anwendungen und die Murena Cloud, die umfassende Online-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen setzt auf Open-Source-Technologien, um technologische Höchstleistung mit maximaler Transparenz zu verbinden. 2022 erschien das von Murena entwickelte und hergestellte Smartphone Murena One mit vorinstalliertem /e/OS, das in den USA, Kanada und Europa erhältlich ist. Weitere Informationen unter www.murena.com.

Pressekontakt:

Medienstürmer

Herr Florian Stocker

Würzstraße 1

81371 München

fon ..: 089 21555127

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Geschichte von TikTok Allup Silica forciert Arbeiten an vorläufiger Machbarkeitsstudie für McLaren-Projekt