Kinderbuch zum Thema tiergestützte Familientherapie nun auch als Taschenbuch erhältlich

„Julian und die Wutsteine“ von Marion von Vlahovits und Angelika Niklas

In Julians Leben ist alles in Ordnung, seine Eltern haben sich und ihn lieb und der Junge ist froh. Doch diese heile Welt bricht mehr und mehr auseinander, als Mama und Papa sich immer häufiger streiten und sich vor Julians Augen schlimme Wörter an den Kopf werfen. Sie sind böse zueinander – und böse zu Julian. Schließlich zieht der Vater aus und der Junge wird immer trauriger, unglücklicher und wütender. Aus den Glückstropfen, die Julian in seinem Herzen hatte, als noch alles gut war, werden immer mehr Wutsteine. Hass kommt in ihm auf, Hass gegen den Vater, gegen die Mutter, aber auch gegen sich selbst. Denn Julian gibt sich die Schuld an der Trennung der Eltern. Und die Wutsteine wachsen …

Darum geht es in dem Buch von Marion von Vlahovits und Angelika Niklas, das bereits in Erstauflage 2013 erschienen ist. Nun gibt es eine Neuauflage als Taschenbuch, weil das Thema im Laufe von zehn Jahren nichts an Aktualität eingebüßt hat, denn in Deutschland wird immer noch jede zweite Ehe geschieden, kinderlos oder nicht. Und im Gegensatz zu vielen Trennungsratgebern setzt sich das Buch „Julian und die Wutsteine“ mit den Gefühle und Emotionen des Jungen Julian auseinander, der nicht versteht, warum seine Eltern sich trennen, und jede Menge Wut und Hass entwickelt. Gerade noch rechtzeitig, bevor all dieser Hass ihn zu überwältigen droht, findet er einen Freund, der ihn davor bewahrt.

Und hier greift gleich noch ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt des Buches. Denn ein Hund wird zum vierbeinigen Freund des Jungen, und dieser schafft es schließlich, das Kind aus seiner düsteren Stimmung zu befreien und Julian einen neuen Weg aufzuzeigen. Tiergestütze Familientherapie ist ein Ansatz, der tatsächlich in den zurückliegenden zehn Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, sodass das vorliegende Buch schon vor einem Jahrzehnt wegweisend war.

Die Idee zu ihrem ersten eigenen Buch kam der Sonderschullehrerin Angelika Vlahovits bei ihrer Arbeit mit ihren Schülern. Häufig erlebte sie, wie schwer es für die Kinder ist, mit traumatischen Erfahrungen umzugehen, wozu eine Trennung der Eltern zweifelsohne gehört. „Die Umwelt reagiert auf dieses Gefühlschaos oft hilflos und verstärkt dadurch die Unsicherheit der Kinder noch mehr. Sie verlieren ihr Vertrauen in Erwachsene und haben große Defizite in ihrer sozial-emotionalen Kompetenz“, wie sie erklärt. Um hier zu helfen, können Tiere eine große Rolle spielen. Sie geben den Kindern Halt, Bestätigung und das Gefühl, gebraucht und geliebt zu werden.

Bibliografische Angaben:

Julian und die Wutsteine

Julian und die Wutsteine

Vlahovits, Marion von; Niklas, Angelika

Papierfresserchens MTM-Verlag

Hardcover: 978-3-86196-230-4

Taschenbuch: 978-3-96074-547-1

Das Buch kann über den Verlag, den Buchhandel und Amazon bezogen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Papierfresserchens MTM-Verlag

Frau Martina Meier

Mühlstraße 10

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: 07543/9081356

fax ..: 07543/6024999

web ..: http://www.papierfresserchen.de

email : info@papierfresserchen.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Weiteres Bildmaterial zum Buch oder Informationen zur Autorin senden Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Pressekontakt:

CAT creativ Redaktions- und Literaturbüro

Frau Martina Meier

Tostner Burgweg 21c

6800 Feldkirch

fon ..: 0043 5522 25481

web ..: http://www.cat-creativ.at

email : cat@cat-creativ.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Unna-Massen, Dortmund: Mit dem Bonusheft und kostengünstigem deutschen Zahnersatz sparen