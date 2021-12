Kinderbuchverlag startet Buchverlosung

Nicht nur die Kleinen kommen auf ihre Kosten – Angebot auch für Blogger und Journalisten

Papierfresserchens MTM-Verlag ist ein Kinder- und Jugendbuch mit Sitz am Bodensee, der im kommenden Jahr bereits sein 15-jähriges Bestehen feiert. In der Vergangenheit hat der Verlag immer wieder einmal Buchverlosungen gestartet – und jetzt ist es wieder einmal so weit: Vom 1. bis zum 24. Dezember 2021 verlost der Verlag täglich sechs Bücher.

3 x das Kinderbuch „Farverig Sturmvogel“ von Rabea Funk und Inga Haferstroh für junge Leser*Innen

Farverig ist ein kleiner, grauer, unscheinbarer Vogel, der so gerne bunt sein möchte wie alle anderen Vögel. Und so schmückt er sich mit fremden Federn. Bis zu dem Tag, an dem er erkennt, dass er, so wie er ist, ein mutiger und einzigartiger Vogel ist – nämlich … Farverig Sturmvogel. Ein Buch für alle, die daran glauben, dass ein Sturm unsere Farben und Fröhlichkeit niemals auslöschen wird. Für Kinder ab 4 Jahren.

Bei dieser Verlosung des Kinderbuches „Farverig Sturmvogel“ sind insbesondere auch alle gemeinnützigen Institutionen, Vereine, Verbände, Büchereien, Schulbüchereien … aufgefordert, sich zu beteiligen, denn sie haben täglich die Möglichkeit, ein Buch zu gewinnen.

3 x den historischen Liebesroman „Korsika“ von Olga Gridneva für erwachsenen Leser*Innen

Ein historischer Roman über Liebe und Leidenschaft in Zeiten der Französischen Revolution. Letizia de Mormon, Tochter aus gutem Haus, ist seit Kindertagen in Napoleon Bonaparte verliebt. Doch als sie eines Tages dessen Freund Eduard de Gamelin trifft, ist es hoffnungslos um sie geschehen. Nach der Abreise ihres Geliebten tritt Letizia in ein katholisches Pensionat ein und hält Briefkontakt zu Eduard. Als Letizia jedoch nach ihrem Abschluss nach Hause zurückkehrt, erfährt sie, dass Eduard bereits verheiratet ist, und so willigt sie selbst in eine Hochzeit mit ihrem Cousin Armand de Rambal ein. Jahre ziehen ins Land, doch als Letizia und Eduard sich unverhofft auf einem Empfang wiedersehen, ist es um beide erneut geschehen. Die Beziehung ist kompliziert. Als sie sich in einem Streit trennen und Letizia nach Paris fährt, weiß sie nicht, dass dort ein Aufstand stattfindet und die Bastille bereits von Aufständischen eingenommen wurde …

Ein ganz besonderes Angebot macht in dieser Zeit der Verlag auch allen Buchbloggern und Journalisten, die eines der beiden Bücher in ihren Medien besprechen möchten: Sie erhalten vom 1. bis 24. Dezember 2021 auf jeden Fall das von Ihnen gewünschte Buch zur Besprechung – solange der Buchvorrat reicht. Weitere Informationen zu dieser Weihnachtsaktion unter www.papierfresserchen.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Papierfresserchens MTM-Verlag

Frau Martina Meier

Mühlstraße 10

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: 07543/9081356

fax ..: 07543/6024999

web ..: http://www.papierfresserchen.de

email : info@papierfresserchen.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Weiteres Bildmaterial zum Buch oder Informationen zur Autorin senden Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Pressekontakt:

CAT creativ Redaktions- und Literaturbüro

Frau Martina Meier

Tostner Burgweg 21c

6800 Feldkirch

fon ..: 0043 690 10299083

web ..: http://www.cat-creativ.at

email : cat@cat-creativ.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Energie ist die Grundlage des Fortschritts