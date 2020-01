Kindesmissbrauch erkennen, Mobbing verhindern, viele Gratistipps

Bundesgeschäftsstelle gibt Ihnen heute viele kostenlose Tipps und Tricks. Ein paar tausend Kitas und Grundschulen haben die Sicher-Stark-Veranstaltungen bereits durchgeführt.

Viele Grundschulen und Kitas sowie Eltern wünschen sich

eine Erhöhung der Sicherheit ihrer Kinder.

Deshalb möchte die Bundesgeschäftsstelle Ihnen heute viele kostenlose Tipps und Tricks zur Verfügung stellen. Ein paar tausend Kitas und Grundschulen haben die Sicher-Stark-Veranstaltungen bereits durchgeführt – mit vielen positiven Rückmeldungen von Schulleitungen, Kita-Leitungen und Eltern.

Mehrere medienträchtige Fälle von sexueller Gewalt an Kindern führten in jüngster Zeit bundesweit zu Entsetzen. In dem Fall auf dem Campingplatz in Lügde blieben sowohl die Taten als auch die Täter über viele Jahre unerkannt.

Aber auch Mobbing oder die Gefahren im Internet und durch mobile Geräte nehmen in den Einrichtungen zu. Die ersten Medienkompetenz-Kitas wurden deshalb bereits vor Jahren vom Sicher-Stark-Team ausgebildet. Seitdem sind viele Fachkräftefortbildungen erfolgt.

Jedes Kind, das missbraucht wird, gemobbt wird ist ein Kind zu viel!

Die besten Produkt „Mut-tut-Gut“-Gefühlskarten und der Lehrfilm „Starke Kinder können sich wehren“ können jetzt in jeder Buchhandlung in Deutschland oder im Internet im Sicher-Stark-Shop bestellt werden.

Lesen Sie auf über 50.000 Seiten im Netz über unsere Erfolge oder

eine Zusammenfassung, wie konkret geholfen wird.

HIER LESEN

Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Kinder mit diesen Tipps besser schützen können.

Hintergrund:

Die Sicher-Stark-Initiative steht für eine der führenden Non-Profit-Organisationen auf dem Gebiet der Gewaltprävention in Familienzentren, Kitas und Grundschulen für moderne zielgerichtete Kommunikation und hochkarätige Präventionsexperten. In Deutschland ist das Sicher-Stark-Team längst eine feste Größe, wenn es um anspruchsvolle Veranstaltungen zum sensiblen Bereich Kinderschutz geht. Mit pädagogisch und polizeilich hochqualifizierten Experten führt das Sicher-Stark-Team in ganz Deutschland Präventionskurse, Fachkräftefortbildungen, WEBinare und Vorträge für Kinder durch und leistet somit seinen Beitrag zum Kinderschutz. Über 500.000 Kinder, Eltern und Fachkräfte konnten bereits deutschlandweit geschult werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bundespressestelle Sicher-Stark

Frau Nicole Koch

Hofpfad 11

53879 Euskirchen

Deutschland

fon ..: 018055501333

web ..: http://www.sicher-stark.de

email : presse@sicher-stark.de

Die Pressemeldung darf kostenlos und lizenfrei veroeffentlicht werden.

Bildmaterial unter http://www.sicher-stark-team.de/so-helfen-sie-uns.cfm

