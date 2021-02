Kingman beginnt mit Bohrungen im Projekt Mohave und im Bereich der ehemaligen Mine Rosebud: Bohrloch MH-01 ist im Gange

Vancouver, B.C. (24. Februar 2021) Kingman Minerals Ltd. (TSX-V:KGS) (FWB:47A1) (Kingman oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Kingman mit den Bohrungen im Projekt Mohave im Bereich der Mine Rosebud begonnen hat, nachdem die endgültigen Genehmigungen vorliegen. Kingman wird fünf Explorationsrichtbohrlöcher von drei Bohrplattformen aus absolvieren, um ein Maximum an Informationen zu erhalten und gleichzeitig die Oberflächenstörung so gering wie möglich zu halten. Die fünf Kernlöcher sollen entlang eines Südost-Nordwest-Trends in unterschiedliche Tiefen niedergebracht werden, der sich nach historischen Explorationsdaten richtet, womit effektiv zwei staatliche Erzgangschürfrechte auf metallische Ressourcen erkundet werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56900/KGS-MH01CommenceNR(02.24.21)_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Godbe Drilling bereitet das auf einen Lastwagen montierte Bohrgerät vom Typ LF-90 mit 2,5-Zoll-Kernbohreinheit (HQ) für die Bohrung von MH-01 vor. Als Kernbohrmittel wird frisches, mit einem biologisch abbaubaren Polymer versetztes Wasser verwendet. Im Hintergrund ist der Bergbaudistrikt Music Mountain zu sehen, in dem mehrere Minen viele Jahre lang Gold und Silber produzierten.

Das geplante Explorationsprojekt wird zusammen mit den bestehenden Daten aus den ehemaligen und historischen Explorationsprogrammen zur weiteren Entwicklung eines dreidimensionalen Modells der dem Projektgelände zugrunde liegenden geologischen Struktur und Stratigraphie sowie der Schätzung der Mengen und Beschaffenheit der Ressourcen beitragen. Bohrloch MH091 sollte zwei mineralisierte Erzgänge auf beiden Seiten eines Rhyolitgangs durchteufen – Erzgänge, die in den historischen Abbaustätten unter Tage freigelegt und erprobt wurden. Mit den Bohrungen wird voraussichtlich die Mächtigkeit und der Gehalt der Erzgänge, die in früheren Berichten zu Explorationsaktivitäten vermerkt wurden, verifiziert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56900/KGS-MH01CommenceNR(02.24.21)_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. Querschnitt des aus Bohrloch MH-01 entnommenen Kerns

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56900/KGS-MH01CommenceNR(02.24.21)_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3. Bohrarbeiter von Godbe Drilling bei der Entnahme des Kerns von MH-01 aus dem Bohrgestänge.

Kingman freut sich ungemein über den Beginn der Bohrungen im Projekt Mohave. Nach der Durchführung von zwei Phasen der unterirdischen Exploration, einer drohnengestützten Vermessung und einer dreidimensionalen Laseruntersuchung verfügt das Unternehmen über ein unglaublich gutes Verständnis der Strukturen, die in diesem Konzessionsgebiet vorliegen. Dies ist ein maßgeblicher Schritt bei der Durchführung einer Ressourcenschätzung für das Projekt Mohave, und wir sind hervorragend aufgestellt, um die mineralisierten Zonen erfolgreich zu durchteufen, erklärt Chairman und Director Sandy MacDougall.

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Bradley C. Peek, MSc., einem zertifizierten Fachgeologen, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das von Kingman betriebene Projekt Mohave geprüft und genehmigt.

Über Kingman

Kingman Minerals Ltd. befasst sich zurzeit mit der Edelmetallexploration und hat das Ziel, bestehende Mineralkonzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Gebieten von Nordamerika zu erwerben und auszubauen.

Das Projekt Mohave (das Projekt) liegt in den Music Mountains in Mohave County (Arizona) und besteht aus 71 Erzgangschürfrechten (Lode Claims), die auch die ehemals produzierende Mine Rosebud (Rosebud) umfassen. In den 1880ern wurden in dem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt und hauptsächlich in den späten 1920ern und 1930ern abgebaut. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Schacht sowie Stollen, Schächte und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Sandy MacDougall, Chairman & Director

(604) 685-7720

smacdougall@kingmanminerals.com

www.kingmanminerals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Kingman die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält – dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Kingman jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

