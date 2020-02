Kip GmbH

Die Pioniere der Klebebänder

Das in Bocholt ansässige Unternehmen Kip GmbH ist eine der führenden Unternehmen in der Herstellung von Klebebändern und seit über 50 Jahren am Markt vertreten. Kip bietet ein breites Portfolio an Klebebändern und professionellen Lösungen für das Maler und Stuckateur Handwerk sowie das weitergehende Baugewerbe.

Zu erkennen sind die Kip Klebebänder am roten Kip Punkt und sind eine unverzichtbare Hilfe für jeden Handwerker. Das Sortiment mit dem roten Punkt steht für erstklassige Premiumqualität, Produktvielfalt und kontinuierliche Produktneuentwicklungen. Die qualitativ hochwertigen Klebebänder unterliegen bei der Produktion und vor der Auslieferung einer strengen Qualitätskontrolle. Motivation von Kip ist es, das bestehende Klebebandsortiment stetig zu verbessern und neue Innovationen zu entwickeln. Zeugnis hierfür ist das von Kip entwickelte und eingeführte ULTRA SHARP® . Das einzige professionelle Malerband mit ULTRA SHARP® Technologie für perfekte Farbkanten in einem Anstrich. Funktioniert ohne Vorstreichen und Füllmittel wie z.B. Acryl.

Mit dem breit gefächerten Produktportfolio von Kip lassen sich viele Aufgaben schnell, einfach und nach Anforderung erledigen.

Im Jahr 2000 wurde die Kip GmbH eine hundertprozentige Tochterfirma der Shurtape Technologies und konnte nach jahrzehntelanger Zusammenarbeit ihre Kompetenz, Entwicklung und Produktion weiter verstärken.

Mehr zu den vielen innovativen Produkten erfahren Sie auf der Webseite von Kip, und zwar unter www.kip-tape.com.

Auch zu sehen ist das Unternehmen auf dem Fernsehsender „WELT“ in der Zeit vom 10. – 14. Februar 2020 um ca. 19:30 Uhr.

