Kiplin Metals informiert über aktuellen Stand der Privatplatzierung

16. August 2023 – Kiplin Metals Inc. (TSX-V: KIP) (das Unternehmen oder Kiplin) freut sich bekannt zu geben, dass es beschlossen hat, die Bedingungen seiner laufenden nicht vermittelt Privatplatzierung (das Angebot), die es gemäß der Listed Issuer Financing Exemption (wie unten definiert) durchführt, zu ändern. Das Angebot umfasst nun bis zu 17.647.059 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,17 $ pro Einheit, um Bruttoeinnahmen in Höhe von bis zu 3.000.000 $ zu erzielen. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktien-Warrant (jeweils ein Warrant) bestehen. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber jederzeit an oder vor dem Datum, das zwölf Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt, zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,23 $.

Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden nach wie vor für das bevorstehende Explorationsprogramm beim Uranprojekt Cluff Lake Road (CLR) im Südwesten der Athabasca-Basis im Norden von Saskatchewan sowie zu allgemeinen Betriebskapitalzwecken verwendet werden.

In Abhängigkeit der Konformität mit den geltenden behördlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (NI 45-106) wird das Angebot in Kanada (ausgenommen Quebec) ansässigen Käufern gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten im Rahmen von Teil 5A von NI 45-106 (die Listed Issuer Financing Exemption) gemacht. Die Wertpapiere, die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption angeboten werden, unterliegen keiner Haltefrist gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht. Das Unternehmen wird ein geändertes Angebotsdokument in Zusammenhang mit dem Angebot einreichen, das unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com sowie auf der Website des Unternehmens unter www.kiplinmetals.com aufgerufen werden kann. Potenzielle Investoren sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Das Unternehmen könnte an berechtigte Parteien, die die Vermittlung von Zeichnern des Angebots unterstützt haben, Vermittlungsprovisionen zahlen. Der Abschluss des Angebots unterliegt einer Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Über Kiplin Metals Inc.

Kiplin Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen. Wir schaffen einen Mehrwert für unsere Aktionäre durch die Identifizierung und Erschließung vielversprechender Mineralexplorationsmöglichkeiten. Unsere Strategie besteht darin, Projekte von der Entdeckung bis zur Produktion voranzutreiben. Diese vertikal integrierte Strategie ermöglicht es Kiplin Metals, einen hervorragenden Wert für die Aktionäre über den gesamten Lebenszyklus des Bergbauprozesses hinaus zu erzielen.

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie per E-Mail unter info@kiplinmetals.com oder unter der Rufnummer 604-622-1199 oder auf der Website des Unternehmens unter www.kiplinmetals.com.

Für das Board of Directors,

Kiplin Metals Inc.

Peter Born

Direktor

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Alle hierin enthaltenen Aussagen – ausgenommen Aussagen über historische Fakten – sollten als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, und die Leser sind daher angehalten, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Unsicherheiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die geltenden Gesetze vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov,n www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kiplin Metals Inc.

Clive Massey

PO Box 28084 West Pender Street

V6C 3T7 Vancouver, BC

Kanada

email : chmassey60@gmail.com

