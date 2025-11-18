Kirkstone Metals beauftragt die in Hongkong ansässige Kanzlei Sidley Austin mit der Unterstützung des geplanten Dual-Listings an der HKEX

1. Dezember 2025 – Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das Unternehmen oder Kirkstone) (TSXV: KSM, FWB: VO0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Hongkonger Niederlassung der internationalen Anwaltskanzlei Sidley Austin LLP (Sidley Austin) mit der Unterstützung bei der Prüfung einer möglichen Sekundärnotierung an der Hong Kong Stock Exchange (HKEX) beauftragt hat.

Im Rahmen dieses Mandats wird Sidley Austin die juristischen und regulatorischen Beratungsleistungen erbringen, die zur Unterstützung von Kirkstones Antrag auf eine HKEX-Notierung erforderlich sind. Das Mandat ist nicht exklusiv, und das Unternehmen kann die Vereinbarung jederzeit kündigen. Die Vereinbarung mit Sidley Austin stellt keine Garantie dafür dar, dass ein Dual-Listing von der HKEX genehmigt wird.

Strategische Gründe für die geplante Notierung an der HKEX

Das Board und das Management von Kirkstone sind der Ansicht, dass ein Dual-Listing in Hongkong die Aktionärsbasis des Unternehmens erweitern, den Zugang zu internationalen Kapitalmärkten – insbesondere in Asien – verbessern und die Sichtbarkeit bei Investoren erhöhen könnte, die sich auf die Energiewende, kritische Mineralien und Uran konzentrieren.

Dieser geplante Schritt steht im Einklang mit Kanadas umfassender nationaler Agenda zur Diversifizierung des Handels und zur Vertiefung der Beziehungen zu den asiatischen Märkten. Wie der kanadische Premierminister Mark Carney erklärte, beabsichtigt die Regierung, die kanadischen Exporte außerhalb der USA in den nächsten zehn Jahren zu verdoppeln und stärkere Wirtschafts- und Handelsbeziehungen in der gesamten indopazifischen Region aufzubauen. *Pressemitteilung des International Trade Council vom 23. Oktober 2025, Jessica Jamaway.

Zitat des CEO

Clive Massey, Präsident und CEO von Kirkstone, erklärte:

Die Beauftragung von Sidley Austin zur Unterstützung einer möglichen Notierung an der HKEX ist ein wichtiger Schritt in unserer langfristigen Strategie, Kirkstone mit den globalen Kapitalmärkten und Investoren in Asien zu verknüpfen. Da Kanada daran arbeitet, seine Wirtschafts- und Handelsbeziehungen über unsere traditionellen Märkte hinaus zu stärken, sind wir davon überzeugt, dass unsere Vermögenswerte und Wachstumsaussichten bei einem internationalen Publikum Anklang finden werden. Die Börsennotierung unterliegt zwar der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und der Erfüllung der Anforderungen der HKEX, aber wir sind optimistisch, dass wir dadurch Zugang zu einer breiteren Basis von Investoren erhalten und einen Beitrag zur sich wandelnden Rolle Kanadas auf den globalen Rohstoff- und Energiemärkten leisten können.

Zukunftsgerichtete Aussagen und keine Garantie für die Notierung

Kirkstone betont, dass die Beauftragung von Sidley Austin keine Garantie dafür darstellt, dass ein Dual-Listing an der HKEX erreicht wird. Jeder Notierungsantrag unterliegt dem Überprüfungsprozess der HKEX, den regulatorischen Anforderungen und der Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Notierungsvoraussetzungen zu erfüllen. Es gibt keine Gewissheit, dass ein Antrag erfolgreich sein wird oder wann er abgeschlossen sein könnte.

Über Kirkstone Metals Corp.

Kirkstone Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Uranprojekte spezialisiert, die den globalen Wandel zu sauberer, zuverlässiger und sicherer Energie unterstützen. Zu den Projekten des Unternehmens gehören das Uranprojekt Gorilla Lake und das Uranprojekt Key Lake Road, die sich beide im Athabasca-Becken befinden – eine der ertragreichsten Uranregionen der Welt. Kirkstone hat sich zu verantwortungsvoller Entwicklung, technischer Exzellenz und diszipliniertem Kapitalmanagement verpflichtet.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu potenziellen Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Key Lake Road, der Möglichkeit einer sekundären Notierung in Asien und zukünftigen strategischen Initiativen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich anders ausfallen. Kirkstone übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter (604) 644-6794 oder per E-Mail an: info@kirkstonemetals.com

Im Namen des Board of Directors von Kirkstone Metals Corp.

Clive Massey

Chief Executive Officer

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann Annahmen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten und unterliegen Faktoren – von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen – die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Leistung wesentlich von den derzeit in diesen Aussagen erwarteten abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kirkstone Metals Corp.

Clive Massey

2200 – 885 West Georgia Street

V6C 3E8 Vancouver, B.C.

Kanada

email : info@kirkstonemetals.com

Pressekontakt:

Kirkstone Metals Corp.

Clive Massey

2200 – 885 West Georgia Street

V6C 3E8 Vancouver, B.C.

email : info@kirkstonemetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

