Kiwa Primara erhöht Kapazitäten zur Prüfung medizinischer Geräte und Komponenten

Ab sofort unterstützt die Kiwa Primara GmbH in Kaufbeuren die Medizinindustrie: Die Kapazitäten zur Prüfung von medizinischen Geräten und Komponenten wurden erhöht.

Hamburg/Kaufbeuren, 06.April 2020 – Um einen Beitrag im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu leisten, setzt die Kiwa Primara GmbH ihren Fokus verstärkt auf die Prüfung von medizinischen Geräten und Komponenten. Die entsprechenden Kapazitäten wurden hier ausgebaut, um so Prüfungen für Medizinprodukte schnell zur Verfügung zu stellen. „Ich freue mich, dass wir unsere Prüfmöglichkeiten insbesondere auf diesem Gebiet aufrechterhalten und sogar erweitern können“, sagt Valentin Haug, Geschäftsführer der Kiwa Primara GmbH. „Wir haben schnell gehandelt und können so auf die aktuellen Bedürfnisse der Industrie adäquat reagieren.“

Die Kiwa Primara GmbH bietet seit 2002 Prüfdienstleistungen für aktive Medizinprodukte als akkreditiertes Prüflabor an. Die Prüfung folgender Produkte können bei der Kiwa Primara GmbH durchgeführt werden:

o aktive Medizinprodukte

o programmierbare elektrische und medizinische Systeme

o Gebrauchstauglichkeit von Medizinprodukten

o Alarmsysteme

o Home-Care-Medizinprodukte

o Geräte und Zubehör für Hochfrequenz-Chirurgie

o Elektrokardiographen und EKG-Monitor-Equipment

o Elektroenzephalographen

o Elektromyographen und Geräte für evozierte Potentiale

o Operationstische

o Multifunktions-Patientenmonitore

o Sterilisatoren und Reinigungs- sowie Desinfektionsgeräte

o In Vitro-Medizinprodukte sowie

o Komponenten wie Transformatoren oder Netzteile.

Kiwa Primara GmbH

Die Kiwa Primara GmbH ist ein technisches Dienstleistungsunternehmen, welches im Jahr 2010 in Kaufbeuren gegründet wurde. Als unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstelle steht das Unternehmen ihren Kunden aus den Wirtschaftsbereichen Medizin, erneuerbare Energien und Umweltsimulationsprüfungen zur Seite. Seit September 2018 ist die Kiwa Primara GmbH ein Teil der Kiwa Gruppe in Deutschland.

Kiwa

Kiwa ist einer der 20 weltweit führenden Anbieter für Testen, Inspizieren und Zertifizieren. Mit ihren Services in den Bereichen Zertifizierung, Prüfung, Inspizieren, Schulung und Technologie schafft die Kiwa Vertrauen in Produkte, Dienstleistungen, Verfahren, (Management-)Systeme und Mitarbeiter ihrer Kunden. Zu den Fachgebieten der Kiwa gehören unter anderem Managementsysteme, Corporate Social Responsibility und Laborprüfungen. Kiwa beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter in mehr als 100 Niederlassungen in über 40 Ländern weltweit, mit den Schwerpunkten in Europa, Asien und Lateinamerika.

Kiwa Primara GmbH

