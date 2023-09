Klage gegen KB Holding GmbH, Buchberger Baugeräte Handel GmbH und Buchberger Baumaschinen Service + Vermietung GmbH

in erster Instanz abgewiesen

München (18.09.2023)

Die 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Ingolstadt hat in erster Instanz durch Urteil vom 12. September 2023 die von der United Mobility Technology AG („UMT AG“, WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) gegen die KB Holding GmbH, Buchberger Baugeräte Handel GmbH und Buchberger Baumaschinen Service + Vermietung GmbH erhobene Klage abgewiesen („Urteil“). Mit der Klage begehrt die UMT AG die Feststellung, dass sie Inhaberin sämtlicher Geschäftsanteile an der Buchberger Baumaschinen Service + Vermietung GmbH und Inhaberin sämtlicher Geschäftsanteile an der Buchberger Baugeräte Handel GmbH ist sowie die entsprechende Einreichung von Gesellschafterlisten beim zuständigen Handelsregister. Der Freistaat Bayern und die B2Btech GmbH sind dem Rechtsstreit auf Seiten der UMT AG beigetreten und haben sich den Anträgen der UMT AG angeschlossen.

Infolge des Urteils sind die zwischen den Parteien im einstweiligen Verfügungsverfahren geschlossenen Regelungen des Vergleichs (vgl. Ad-hoc-Meldung vom 31. Oktober 2022) weggefallen.

Die UMT AG hält das Urteil für grob rechtswidrig und hat dagegen bereits Berufung beim Oberlandesgericht München eingelegt.

Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.

(Ende)

Aussender: –

UMT United Mobility Technology AG

Brienner Straße 7

80333 München

Deutschland

Ansprechpartner: -Investor Relations

Tel.: -+49 89 20 500 680

E-Mail: -investor.relations@umt.ag

Website: –www.umt.ag

ISIN(s): -DE000A2YN702 (Aktie)

Börse(n): -Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72009/09-18-23UMTUnited.001.png

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

UMT United Mobility Technology AG

Investor Relations

Brienner Straße 7

80333 München

Deutschland

email : investor.relations@umt.ag

Pressekontakt:

UMT United Mobility Technology AG

Investor Relations

Brienner Straße 7

80333 München

email : investor.relations@umt.ag

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Calibre grenzt ein weiteres neues Goldvorkommen im Tagebau ab 5 km von der Libertad-Mühle entfernt gelegen Karora meldet Abschnitte mit 14,7 g/t auf 4,0 Metern und 12,2 g/t auf 6,0 Metern in der Mason-Zone auf Beta Hunt und eine 140 Meter lange Erweiterung der Goldmineralisierung in der Spargos-Mine bis in eine Tiefe von 580 Metern