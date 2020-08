Klare Kante – Ratgeber zum Aufbau von automatisierten Prozessen

Gottfried Josef Pelzer beschreibt in „Klare Kante“, warum das Mindset der Leser der entscheidende Faktor für erfolgreiches Online-Marketing und Digitalisierung ist.

Laut diesem neuen professionellen Ratgeber reicht es nicht aus, ein gutes Bauchgefühl zu haben, wenn man erfolgreich automatisierte Prozesse in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Recruiting aufbauen und das eigene Unternehmen durch gezieltes Online Marketing enorm skalieren möchte. Der Autor verdeutlicht, dass Business Automation im Zeitalter vermehrter Digitalisierung ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsvorteil ist – und das nicht nur in der Produktion, sondern in sämtlichen Unternehmensbereichen. Aber, wie geht man vor, wenn man Prozesse im eigenen Unternehmen automatisieren will? Worauf sollte man achten und welche Fehler sollte man auf jeden Fall vermeiden?

In dem Buch „Klare Kante“ erläutert Gottfried Josef Pelzer, worauf es bei der Prozessautomation in diesen Bereichen ankommt. Zudem gibt der Autor Tipps und verrät Tricks, wie die Leser als Selbstständiger oder Unternehmer neben ihren Prozessen auch ihr Mindset auf Erfolg ausrichten. Er berichtet aus seiner eigenen Erfahrung und der langjährigen Zusammenarbeit mit Kunden, wie Prozesse in Vertrieb, Marketing und Recruiting automatisiert werden können. Er bietet mit diesem Buch einen umfassenden Überblick über das Thema Business-Automation, die Grundlagen der Skalierung und seinen Werdegang.

„Klare Kante" von Gottfried Josef Pelzer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07316-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

