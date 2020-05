Klassische Assessment-Center vor dem Aus? OutMatch Online AC´s sind disruptiv!

Die Talent Management Plattform OutMatch ist eine disruptive Innovation, die bereits in 2020 viele klassische Assessment-Center ersetzen wird. Das wird den Beratermarkt erschüttern.

Assessment von Fach- und Führungskräften bisher

Das klassische Assessment-Center setzt auf die Kombination verschiedener diagnostischer Herangehensweisen und unterschiedlicher Simulationen. Das Ziel dabei ist, ein möglichst vollständiges Bild der Stärken und Entwicklungsfelder des Kandidaten zu erhalten.

Leider zeigt sich in der Praxis immer wieder, dass die vermeintlich transparente und fundierte Entscheidungsgrundlage für die Stellenbesetzung (im Recruiting) durch Beobachtungsfehler und einen zu kopforientierten (theoretischen) Fokus und trotz der psychologischen Kompetenz der externen Berater, zu Fehlbesetzungen führen.

2.000,- EUR bis 4.000,- EUR sind die Kosten für ein Einzel Assessment inklusive Vorbereitung und Nachbereitung. Bis zu 80 % Kostenreduzierung im Bereich Assessment mit OutMatch

OutMatch ist die disruptive Online-Assessment Plattform

OutMatch ist die disruptive Online-Assessment Plattform, die nicht nur mit einer für Mobilgeräte optimierten User Experience überzeugt. Selbstverständlich können unterschiedliche Rollen angelegt und vorhandene Kompetenzprofile übernommen werden. Dabei liegen die Kosten je Einzel-Assessment bis zu 80 % unter denen eines klassischen Assessment-Centers. Damit bringt die Plattform alles mit, was eine disruptive Lösung braucht: Extreme Kostenreduzierung in Verbindung mit verbesserter Qualität.

Hohe Trefferquote mit OutMatch Online-Assessment

Persönlichkeit hat einen sehr viel höheren Effekt auf die Leistung als bisher angenommen. Daher ist die Messung von Persönlichkeitsdimensionen im Assessment viel stärker zu gewichten als Fallstudien oder Business Cases. Die hohe Trefferquote (Erfolgswahrscheinlichkeit der Kandidaten) der Lösung OutMatch resultiert aus der Messung von angeborenen Potenzialen und gelernten Fähigkeiten auf der Basis des Big 5 Modells.

Vorteile durch die Talentmanagement Plattform OutMatch:

o Kompetenzbasierte, valide Kandidatenprofile in nur 20 Minuten

o Vergleiche und Rankings von Kandidaten per Mausklick

o Umwandlung von Auswahlanalysen in Entwicklungsberichte für effektives Onboarding

o Mit einer ATS Schnittstelle kompatibel zu führenden HR-Systemen

o Optionales Video-Interview: Anwendung für eine effiziente Mitarbeiterauswahl

Die nächsten Monate werden sehr spannend. Von einer Rückkehr zur Normalität sind wir wegen des Virus weit entfernt und so wird der Druck zu sparen und effektive Lösungen einzusetzen, weiter zunehmen. Darunter wird beim Einsatz von OutMatch die Qualität nicht leiden.

OutMatch/ASSESS ist eine Marke der OutMatch/Dallas und der Scheelen AG

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IFM Institut für MittelstandsErfolg

Herr Ulrich Merz

Hachelbachstr. 13

83727 Schliersee

Deutschland

fon ..: +49 (0)8026 9209953

web ..: https://www.mittelstandserfolg.de/

email : info@mittelstandserfolg.de

Das IFM bietet Recruitinglösungen und Maßnahmen für die Qualifizierung von Führungskräften und Mitarbeitern an. Ziel ist es, mit Unternehmen messbare Verbesserungen in den Bereichen Recruiting, Vertrieb, Kundenservice, Mitarbeiterenwicklung und Mitarbeiterführung zu erreichen.

Mit OutMatch hat das IFM eine disruptive Talentmanagementlösung, die den klassischen Beratermarkt erschüttern wird.

Pressekontakt:

IFM Merz GmbH

Herr Ulrich Merz

Hachelbachstr. 13

83727 Schliersee

fon ..: 08026-9209953

web ..: https://www.mittelstandserfolg.de/kontakt/

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

CloudMinded – erreiche dein volles Leistungspotential