Klassische Bedienung für Feuerwehr bei Brandwarnanlagen: Informations- und Bediensystem FIBS®

Für Brandmeldeanlagen ist ein Feuerwehr-Informationszentrum (FIZ) (oder Feuerwehr-Informations- und Bediensystem (FIBS®)) bereits Pflicht. Bei Brandwarnanlagen nach DIN 0826-2 galt dies bisher nicht.

Immer mehr Städte in Deutschland geben nun aber genau das in ihren eigenen Vorgaben der Feuerwehr für Brandwarnanlagen (BWA) vor, auch wenn es die DIN VDE V 0826-2 nicht beschreibt. Demnach muss auch für eine BWA nach DIN VDE V 0826-2, wie die BraWaflex Brandwarnanlage von BKH Sicherheitstechnik, ein Feuerwehr-Informationszentrum (FIZ, auch Feuerwehr-Orientierungstableau (FOT) genannt) vorhanden sein. Dazu gehört zum einen ein nach DIN 14662 standardisiertes Feuerwehr-Anzeigetableau, kurz FAT, welches den Einsatzkräften erste Informationen vor Ort liefert. Beispielsweise welche Melder in welcher Reihenfolge ausgelöst haben. Dadurch kann der Brandherd schneller und leichter lokalisiert werden, die Brandbekämpfung zielgerichteter erfolgen sowie eine Ausbreitung des Feuers besser verhindert werden.

Zum anderen gehört zu einem FIZ auch ein Feuerwehr-Bedienfeld, kurz FBF. Dieses muss den Anforderungen der DIN 14661 entsprechen und dient zur Bedienung der angeschlossenen Brandmeldezentrale (BMZ) über das FBF. Über das Feuerwehr-Bedienfeld können beispielsweise Sirenen abgeschaltet und die Anlage nach Überprüfung auch wieder zurückgestellt werden.

BKH bietet ab sofort das Feuerwehr-Informations- und Bediensystem FIBS4000-K2-S1-(Hausalarm) speziell für Brandwarnanlagen an, welches das Anzeigetableau sowie das Bedienfeld in einem Gerät vereint. Die spezielle Ausführung für Brandwarnanlagen kommt bei diesem Produkt in Signalblau nach RAL 5005 und entspricht der Schutzart IP30 (Gehäuse). Eine zentrale Öffnung des Gehäuses ist durch die Feuerwehrschließung CL1 möglich. Die BraWaflex Brandmeldezentrale XFIRE von RielloFire ist mit dem FIBS® kompatibel.

Ausführliche Informationen zum Thema Brandwarnanlagen, wie Rechtsgrundlagen, Anwendungsgebiete oder Produktbeschreibungen für BWAs in Funk, Draht, Loop oder als Hybrid, finden Sie jederzeit auf unserer Brandwarn-Homepage www.brandwarn.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BKH Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Frau Conny Schäfer

Industriestr. 53

67063 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 0621-549677-79

web ..: https://bkh-security.de/

email : c.schaefer@bkh-security.de

BKH Sicherheitstechnik ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Ludwigshafen und seit 25 Jahren im Bereich Sicherheitstechnik und Automatisierung in ganz Deutschland tätig. Unser Fokus liegt auf elektronischer Sicherheitstechnik für Privat- und Gewerbeobjekte, wie z.B. Alarmanlagen in Funk, Draht oder Hybrid, Videoüberwachung, Videotürsprechanlagen, Zutrittskontrolle, Tor- und Antriebstechnik, Smart Home und Brandschutz.

BKH ist offizieller Händler für AVS Electronics in Deutschland, Österreich und dem deutschsprachigen Teil der Schweiz und vertreibt die Produkte des renommierten, italienischen Herstellers unter der Marke AVS Alarmanlagen. Das Sortiment von AVS Alarmanlagen umfasst u.a. zertifizierte, Smart Home fähige Funk- und Hybrid-Einbruchmeldeanlagen, Schutznebelsysteme, Melder für den Innen- und Außenbereich sowie professionellen Perimeterschutz.

Ergänzend zur Alarmanlagen-Produktpalette bietet die BKH Sicherheitstechnik ein breites Sortiment zur Videoüberwachung sowie Videosprechanlagen an und – als zweiten Schwerpunkt – zertifizierte Komponenten aus der EN 54-Normreihe für Brandwarnanlagen nach DIN VDE V 0826-2 im Sonderbau. Durch die Auswahl von Funk-, Draht-, Loop- oder Hybrid-Lösungen sind die BWA-Produkte von BKH äußerst flexibel und jederzeit modular erweiterbar.

Seit April 2024 ist BKH unter dem Namen „Cardin Deutschland“ zudem offizieller deutscher Distributor von CARDIN Elettronica. Das Sortiment umfasst u.a. Tor-Antriebstechnik, Automatisierungen, Funk-Steuertechnik, Schranken-Systeme, Parkplatzsperren und Lichtschranken.

Pressekontakt:

BKH Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Frau Conny Schäfer

Industriestr. 53

67063 Ludwigshafen

fon ..: 0621-549677-79

email : c.schaefer@bkh-security.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mit der Piratenstrategie beim Rednermacher – Stefanie Voss an Bord Infrarotheizungen 2025: reale Kundenmeinungen.