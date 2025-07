Klavierabend mit Lukas Geniusas im MK&G Hamburg – Abschlusskonzert des Festivals

Ende Mai beim Musikfest Hamburg in der Elbphilharmonie enthusiastisch gefeiert, jetzt kommt er zurück, um beim Abschlusskonzert des 7. Chopin Festivals im Spiegelsaal des MK&G Hamburg aufzutreten.

Wohltorf/Hamburg, d. 14.07.2025

PRESSEMITTEILUNG der Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald e.V.

Das 7. Chopin Festival Hamburg präsentiert Lukas Geniusas mit einem Klavierabend im MK&G Hamburg

Wohltorf/Hamburg: Bereits zum 7. Mal findet das Chopin Festival Hamburg statt und präsentiert in diesem Jahr unter dem Motto „Der Sound der Chopin-Wettbewerbe“ Preisträgerinnen und Preisträger internationaler Chopin-Wettbewerbe sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 19. Internationalen Chopin-Wettbewerbs, der vom 2. bis zum 23. Oktober 2025 in Warschau ausgetragen wird.

„Mit unserem langjährigen Engagement für das Chopin Festival in Hamburg möchten wir nicht nur eine Brücke zwischen Deutschland und Polen schlagen, sondern auch die kulturelle Zusammenarbeit beider Länder nachhaltig stärken“ sagt Dariusz Kwiecinski Senior Executive Director bei der ORLEN Deutschland GmbH.

Klavierabend mit Lukas Geniusas im MK&G Hamburg

Ende Mai wurde der Pianist Lukas Geniusas beim Musikfest Hamburg in der Elbphilharmonie enthusiastisch gefeiert, jetzt kommt er noch einmal zurück nach Hamburg, um beim Abschlusskonzert des 7. Chopin Festivals mit einem wirklich besonderen Programm im wunderschönen Spiegelsaal des MK&G Hamburg aufzutreten.

Erleben Sie Lukas Geniusas an einem Flügel Shigeru Kawai

am Samstag, d. 19. Juli 2025 um 19:30 Uhr

im Museum für Kunst & Gewerbe Hamburg, Steintorplatz 1 (Nähe Hamburg Hauptbahnhof)

Einer der Konzerthöhepunkte des litauisch-russischen Pianisten ist die deutschlandweite Premiere der Erstfassung von Rachmaninovs Klaviersonate Nr.1 d-Moll, die er 2024 auf CD einspielte und in Fachkreisen nicht nur als „CD des Monats“, sondern als eine der herausragendsten CDs des Jahres 2024 bewertet wurde.

Nach vielen beeindruckenden Ehrungen und Auszeichnungen wird er weltweit für seine „Brillanz und Reife“ als einer der aufregendsten Künstler seiner Generation gefeiert. Hier eine Auswahl der Preise:

2003: 1. Preis beim Ersten Pianowettbewerb der Zentralen Musikschule in Moskau.

2005: 2. Preis in der _Gina Bachauer International Piano Competition_, Young Artists, Salt Lake City, Utah, USA.

2009: 1. Preis Internationaler Piano-Wettbewerb _Musica della Val Tidone_, Pianello Val Tidone, Provinz Piacenza, Italien.

2010: 1. Preis _Gina Bachauer International Piano Competition_, Salt Lake City, Utah, USA

2010: 2. Preis Internationaler Chopin-Wettbewerb, Warschau, Polen.

2012: 1. Preis Internationaler Deutscher Pianistenpreis, Frankfurt am Main.

2015: 2. Preis zusammen mit George Li Tschaikowski-Wettbewerb, Moskau, Russische Föderation.

Persönliche Einladung von Lukas Geniusas zu seinem Klaviersabend

Erleben Sie den Sound der Chopin-Wettbewerbe im Spiegelsaal des MK&G Hamburg. In einem so intimen Rahmen werden Sie einen so einzigartigen Künstler nur selten erleben können.

Als Partner unterstützen die Hochschule für Musik und Theater Hamburg, die KAWAI Europa GmbH und das Generalkonsulat der Republik Polen in Hamburg das 7. Chopin Festival Hamburg.

Programm und Kartenverkauf

Einzelheiten zum Programm des gesamten Festivals und zum Kartenerwerb entnehmen Sie bitte der Festival-Website chopin-festival.de oder dem Programmheft.

Programm:

Flügel Shigeru Kawai

Frédéric Chopin (1810-1849)

„Trois nouvelles Etudes“ KK IIb 3

Nr 1 f-Moll

Nr 2 As-Dur

Nr 3 Des-Dur

Etüde Ges-Dur Op 25 Nr 9

Etüde h-Moll Op 25 Nr 10

Etüde a-Moll Op 25 Nr 11

Etüde c-Moll Op 25 Nr 12

George Enescu (1881-1955)

Nocturne Des-Dur

„Hommage à la Princesse Marie Cantacuzène“

– Pause –

Sergej Rachmaninov (1873-1943)

Klaviersonate Nr 1 d-Moll Op 28

(deutschlandweite Premiere der Erstfassung)

I Allegro moderato

II Lento

III Allegro molto

Tickets ab 11,83 EUR erhalten Sie online bei Eventbrite.de

Restkarten an der Abendkasse

Veranstalter

Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald e.V., Tel. +49 1573 371 85 15

mit Unterstützung des Hauptsponsors ORLEN Deutschland GmbH

Interview mit Dariusz Kwiecinski (Chief Executive Officer der ORLEN Deutschland GmbH)

auf facebook unter chopinfestivalhamburg

auf instagram unter chopinfestivalhamburg

