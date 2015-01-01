Kleine modulare Reaktoren erobern die Welt

In Südkorea wurde jetzt eine schwimmende Marine-Kernkraftwerksplattform grundsätzlich genehmigt.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Royalty Corp. und Uranium Energy Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 19.12.2025, 11:15 Uhr Zürich/Berlin

Weltweit steigt der Energiebedarf. Atomkraft und insbesondere die SMRs, die kleinen modularen Reaktoren sind auf dem Vormarsch. Die schwimmende Plattform in Korea ist mit zwei SMRs ausgestattet. Die Genehmigung für die Plattform bestätigt, dass das neue Konzept, welches neue Technologien umfasst, den entsprechenden Richtlinien und Standards entspricht. Das koreanische Atomenergieforschungsinstitut hatte den landbasierten SMART100-SMR für Offshore-Anwendungen angepasst.

Auch in Indien setzt man auf Atomenergie. Maharashtra und Andhra Pradesh sind als Standorte für die ersten indischen SMRs vorgesehen. Indien hat aber auch Pläne für neue Großreaktoren. Denn bis 2047 soll eine Kernenergiekapazität von 100 GW erreicht werden. Bis 2033 sollen mindestens fünf in Indien entwickelte SMRs in Betrieb genommen werden.

In Großbritannien sollen drei modulare Reaktoren von Rolls-Royce SMR auf der Insel Anglesey im Norden von Wales entstehen. Insgesamt sollen sie eine Leistung von bis zu 1,5 GW besitzen. Weitere große und kleine Kernreaktoren sind geplant, die Standorte werden in Großbritannien und auch in Schottland geprüft. China, Russland oder Argentinien sind bereits Vorreiter, bauen SMRs beziehungsweise sind sie schon im Betrieb. Die SMRs können die Nuklearenergie revolutionieren. Sie sind schneller gebaut, sicherer und eine saubere Quelle für Energie und Klimaschutz. Jetzt ist nur noch Uran nötig. Für Anleger bieten sich Chancen bei Uranium Energy oder Uranium Royalty.

Uranium Energy – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/ – besitzt diversifizierte Uranbestände sowie ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte liegen in Kanada. Uranabbau, -verarbeitung, -raffination und -umwandlung gehören zum Geschäft.

Uranium Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty-corp/ – ist etwas Besonderes für Anleger, die auf Diversifizierung setzen, denn es ist das einzige Royalty-Unternehmen in der Uranbranche. Gerade hat das Unternehmen eine Royalty auf zwei Uranprojekten in Saskatchewan zum Portfolio hinzugefügt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen.

