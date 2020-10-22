  • Kleines Haus, großes Grundstück: Wohnen mit Gestaltungsfreiheit vor den Toren Münchens – RE/MAX Prime

    Ein entkerntes Haus mit großem Garten in Riemerling bietet seltene Chancen: stadtnahes Wohnen, viel Grundstück und Gestaltungsspielraum für Käufer, die neu denken wollen.

    BildEin kleines Haus, viel Grundstück – und die leise Sehnsucht nach Einfachheit Der Immobilienmarkt im Münchner Umland verändert sich spürbar. Während Neubauprojekte zunehmend an wirtschaftliche und regulatorische Grenzen stoßen, wächst das Interesse an Bestandsimmobilien mit Entwicklungsspielraum. Besonders gefragt sind Häuser, die stadtnahes Wohnen mit einem echten Garten verbinden – eine Kombination, die in und um München selten geworden ist.

    In Riemerling, einer ruhigen Wohnlage südöstlich von München, bietet sich mit diesem Objekt genau eine solche Gelegenheit: ein kleines Wohnhaus mit großem Grundstück, eingebettet in eine gewachsene Umgebung und geeignet für Käufer, die bewusst gestalten möchten.

    Einordnung der Immobilie: Bestandsobjekt mit Gestaltungsspielraum

    Bei der Immobilie handelt es sich um ein entkerntes Bestandshaus auf einem rund 480 Quadratmeter großen Grundstück mit Sondernutzungsrecht. Wer ein sofort bezugsfertiges Haus sucht, wird hier nicht fündig. Wer jedoch ein Sanierungsobjekt im Münchner Umland mit Substanz und klaren Entwicklungsmöglichkeiten sucht, findet eine seltene Ausgangslage.

    Das kompakte Gebäude eignet sich insbesondere für Singles oder Paare, die ein Haus mit Garten nahe Münchensuchen, ohne sich dauerhaft an hohe Flächen- und Betriebskosten zu binden. Der entkernte Zustand eröffnet die Möglichkeit, Grundriss, Ausstattung und energetische Standards von Beginn an zeitgemäß zu planen – ein Vorteil gegenüber teilmodernisierten Objekten mit verstecktem Instandhaltungsbedarf.

    Lage & Umfeld: Ruhig wohnen, stadtnah angebunden

    Riemerling zählt zu jenen Wohnlagen, die weniger durch Prestige als durch Alltagstauglichkeit überzeugen. Die Umgebung ist geprägt von Einfamilienhäusern, Grünflächen und einer stabilen Nachbarschaftsstruktur. Gleichzeitig ermöglicht die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr eine verlässliche Verbindung in die Münchner Innenstadt.

    Für Eigennutzer bedeutet diese Mikrolage vor allem Planungssicherheit: kurze Wege im Alltag, ruhiges Wohnen im Grünen und eine Lage, die sich langfristig als wertstabil erwiesen hat. Gerade für Käufer, die eine Immobilie im Münchner Umland kaufen möchten, ist diese Kombination entscheidend.

    Grundstück & Garten: Ein echter Mehrwert

    Der Außenbereich ist kein Beiwerk, sondern ein zentrales Qualitätsmerkmal. Das großzügige Grundstück bietet Raum für naturnahes Wohnen, Selbstversorgung oder einfach Rückzug ins Private. In Zeiten, in denen Außenflächen zunehmend an Bedeutung gewinnen, stellt ein Haus mit großem Garten bei München einen nachhaltigen Standortvorteil dar.

    Der gewachsene Baumbestand sorgt für Privatsphäre, Beschattung und ein angenehmes Mikroklima. Damit wird der Garten zu einem erweiterten Wohnraum – ein Aspekt, der sowohl die Lebensqualität als auch die langfristige Attraktivität der Immobilie beeinflusst.

    Gebäudezustand & Perspektive: Bestand neu denken

    Der entkernte Zustand ermöglicht eine klare, zukunftsorientierte Planung. Energieeffizienz, Haustechnik und Materialien können auf aktuelle Standards ausgerichtet werden. Für Käufer, die bewusst auf Bestand statt Neubau in Münchensetzen, bietet dies die Chance, Kosten, Nachhaltigkeit und Nutzung langfristig zu kontrollieren.

    Die massive Bauweise bildet dafür eine stabile Grundlage und unterscheidet das Objekt von rein temporären Wohnlösungen oder reinen Leichtbaukonzepten.

    Beratung & Einordnung: Qualität durch Marktkenntnis

    Gerade bei Objekten mit Entwicklungspotenzial ist eine fundierte Einordnung entscheidend. Die Vermarktung und Begleitung erfolgt durch RE/MAX Prime, ein Maklerhaus mit tiefgehender Marktkenntnis im Raum München. Statt reiner Objektpräsentation steht hier die sachliche Bewertung von Lage, Substanz und Perspektive im Vordergrund – ein Ansatz, der insbesondere bei Bestandsimmobilien Mehrwert schafft.

    Fazit

    Dieses Haus in Riemerling ist kein Produkt von der Stange, sondern eine Einladung zur bewussten Entscheidung. Es richtet sich an Käufer, die Wohnen im Grünen nahe München suchen, Gestaltungsspielraum schätzen und den Wert einer ruhigen, gut angebundenen Lage erkennen.

    Als Sanierungsobjekt mit großem Grundstück bietet die Immobilie nicht nur Wohnraum, sondern Perspektive – für Menschen, die langfristig denken und ihr Zuhause aktiv gestalten möchten.

