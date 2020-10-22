Kleines Haus, großes Grundstück: Wohnen mit Gestaltungsfreiheit vor den Toren Münchens – RE/MAX Prime

Ein entkerntes Haus mit großem Garten in Riemerling bietet seltene Chancen: stadtnahes Wohnen, viel Grundstück und Gestaltungsspielraum für Käufer, die neu denken wollen.

Ein kleines Haus, viel Grundstück – und die leise Sehnsucht nach Einfachheit Der Immobilienmarkt im Münchner Umland verändert sich spürbar. Während Neubauprojekte zunehmend an wirtschaftliche und regulatorische Grenzen stoßen, wächst das Interesse an Bestandsimmobilien mit Entwicklungsspielraum. Besonders gefragt sind Häuser, die stadtnahes Wohnen mit einem echten Garten verbinden – eine Kombination, die in und um München selten geworden ist.

In Riemerling, einer ruhigen Wohnlage südöstlich von München, bietet sich mit diesem Objekt genau eine solche Gelegenheit: ein kleines Wohnhaus mit großem Grundstück, eingebettet in eine gewachsene Umgebung und geeignet für Käufer, die bewusst gestalten möchten.

Einordnung der Immobilie: Bestandsobjekt mit Gestaltungsspielraum

Bei der Immobilie handelt es sich um ein entkerntes Bestandshaus auf einem rund 480 Quadratmeter großen Grundstück mit Sondernutzungsrecht. Wer ein sofort bezugsfertiges Haus sucht, wird hier nicht fündig. Wer jedoch ein Sanierungsobjekt im Münchner Umland mit Substanz und klaren Entwicklungsmöglichkeiten sucht, findet eine seltene Ausgangslage.

Das kompakte Gebäude eignet sich insbesondere für Singles oder Paare, die ein Haus mit Garten nahe Münchensuchen, ohne sich dauerhaft an hohe Flächen- und Betriebskosten zu binden. Der entkernte Zustand eröffnet die Möglichkeit, Grundriss, Ausstattung und energetische Standards von Beginn an zeitgemäß zu planen – ein Vorteil gegenüber teilmodernisierten Objekten mit verstecktem Instandhaltungsbedarf.

Lage & Umfeld: Ruhig wohnen, stadtnah angebunden

Riemerling zählt zu jenen Wohnlagen, die weniger durch Prestige als durch Alltagstauglichkeit überzeugen. Die Umgebung ist geprägt von Einfamilienhäusern, Grünflächen und einer stabilen Nachbarschaftsstruktur. Gleichzeitig ermöglicht die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr eine verlässliche Verbindung in die Münchner Innenstadt.

Für Eigennutzer bedeutet diese Mikrolage vor allem Planungssicherheit: kurze Wege im Alltag, ruhiges Wohnen im Grünen und eine Lage, die sich langfristig als wertstabil erwiesen hat. Gerade für Käufer, die eine Immobilie im Münchner Umland kaufen möchten, ist diese Kombination entscheidend.

Grundstück & Garten: Ein echter Mehrwert

Der Außenbereich ist kein Beiwerk, sondern ein zentrales Qualitätsmerkmal. Das großzügige Grundstück bietet Raum für naturnahes Wohnen, Selbstversorgung oder einfach Rückzug ins Private. In Zeiten, in denen Außenflächen zunehmend an Bedeutung gewinnen, stellt ein Haus mit großem Garten bei München einen nachhaltigen Standortvorteil dar.

Der gewachsene Baumbestand sorgt für Privatsphäre, Beschattung und ein angenehmes Mikroklima. Damit wird der Garten zu einem erweiterten Wohnraum – ein Aspekt, der sowohl die Lebensqualität als auch die langfristige Attraktivität der Immobilie beeinflusst.

Gebäudezustand & Perspektive: Bestand neu denken

Der entkernte Zustand ermöglicht eine klare, zukunftsorientierte Planung. Energieeffizienz, Haustechnik und Materialien können auf aktuelle Standards ausgerichtet werden. Für Käufer, die bewusst auf Bestand statt Neubau in Münchensetzen, bietet dies die Chance, Kosten, Nachhaltigkeit und Nutzung langfristig zu kontrollieren.

Die massive Bauweise bildet dafür eine stabile Grundlage und unterscheidet das Objekt von rein temporären Wohnlösungen oder reinen Leichtbaukonzepten.

Beratung & Einordnung: Qualität durch Marktkenntnis

Gerade bei Objekten mit Entwicklungspotenzial ist eine fundierte Einordnung entscheidend. Die Vermarktung und Begleitung erfolgt durch RE/MAX Prime, ein Maklerhaus mit tiefgehender Marktkenntnis im Raum München. Statt reiner Objektpräsentation steht hier die sachliche Bewertung von Lage, Substanz und Perspektive im Vordergrund – ein Ansatz, der insbesondere bei Bestandsimmobilien Mehrwert schafft.

Fazit

Dieses Haus in Riemerling ist kein Produkt von der Stange, sondern eine Einladung zur bewussten Entscheidung. Es richtet sich an Käufer, die Wohnen im Grünen nahe München suchen, Gestaltungsspielraum schätzen und den Wert einer ruhigen, gut angebundenen Lage erkennen.

Als Sanierungsobjekt mit großem Grundstück bietet die Immobilie nicht nur Wohnraum, sondern Perspektive – für Menschen, die langfristig denken und ihr Zuhause aktiv gestalten möchten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RE/MAX Prime in München

Herr Michael Mühlmann

Semmelweisstraße 8

82152 Planegg

Deutschland

fon ..: 089 904 204 680

web ..: https://www.remax.de/de/ib/remax-prime-2-planegg

email : presse@remax-prime.de

Ihr Immobilienmakler in Planegg, Krailling, Gräfelfing, Gauting und Starnberg – persönlich, kompetent, vor Ort

Vertrauen Sie auf RE/MAX Prime – Ihre Experten für Immobilien im Würmtal

Sie möchten eine Immobilie in Planegg, Krailling, Gräfelfing, Gauting oder Starnberg verkaufen, kaufen oder bewerten lassen? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Als erfahrene Makler vor Ort kennt RE/MAX Prime den Immobilienmarkt in diesen begehrten Gemeinden des Würmtals in all seinen Facetten – von der stilvollen Altbauvilla bis hin zum modernen Neubau. Unsere fundierte Marktkenntnis, kombiniert mit persönlichem Service, macht uns zu Ihrem verlässlichen Partner in allen Immobilienfragen.



Pressekontakt:

Remax-Prime Metropolregion München

Herr Michael Mühlmann

Semmelweissraße 8

82152 Planegg

fon ..: 089 904 204 680

email : presse@remax-prime.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mehrgenerationenhäuser rücken wieder stärker in den strategischen Blick Mogotes Metals gibt den Abschluss einer Bought-Deal-Finanzierung im Wert von 11,5 Millionen kanadischen Dollar bekannt, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option der Konsortialbanken