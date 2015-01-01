  • Kleinkunstfestival 2026 | Vier außergewöhnliche Abende in der Kulturgießerei Saarburg

    Im Mai lädt das Kleinkunstfestival zu fünf besonderen Abenden ein: mal unplugged und reduziert auf das Wesentliche, mal wild und rockend, mal fein beobachtend und poetisch.

    BildSchauplatz ist die historische Gießerei in Saarburg, ein industriegeschichtliches Juwel, das seit Jahren als lebendiger Kulturort neu interpretiert wird. Im Mai darf das Publikum Berliner Kulturluft schnuppern: Mehrere der gastierenden Künstlerinnen und Künstler kommen direkt aus der Hauptstadt und bringen den Geist der lebendigen Berliner Szene mit an die Saar.

    Die vier Acts im Überblick
    https://www.kulturgiesserei-saarburg.de/veranstaltungen/

    Samstag, 9. Mai 2026 | 19:30 Uhr
    Die Seilschaft – Gegen den Strom unplugged
    Die Seilschaft, eine der eigenwilligsten Bands der deutschen Liedermacher-Tradition, kommt nach Saarburg. Mit Songs, die unter die Haut gehen. Mit Haltung. Und mit Geschichten, die man so schnell nicht vergisst. Die Seilschaft ist eng verbunden mit dem Liedermacher Gerhard Gundermann, einer der kompromisslosesten Stimmen der DDR und der frühen Nachwendezeit. Seine Weggefährten haben diese Tradition weitergetragen: Lieder über Menschen, die zweifeln und trotzdem aufstehen, die zwischen den Stühlen sitzen und nicht loslassen können, die suchen, scheitern und weitermachen. Keine Heldengeschichten, sondern aus dem Leben gegriffen. Mit dabei auch Michael Nass, Pianist der Band, der auch seit über 25 Jahren der Pianist von B.A.P. ist.

    Für diesen Abend kehrt die Seilschaft zu einer Form zurück, die sie seit sieben Jahren nicht mehr auf die Bühne gebracht hat: akustisch, reduziert, nah. In der alten Gießhalle, wo die Wände noch das Handwerk atmen, kommt diese Reduktion besonders zur Geltung: kein Studio-Glanz, keine große Kulisse, stattdessen der unmittelbare Kontakt zwischen Bühne und Publikum. Das Programm heißt „Gegen den Strom“. Und dieser Titel ist Programm.
    _Tickets im Vorverkauf: 28,00 EUR | ermäßigt: 14,00 EUR_

    Samstag, 16. Mai 2026 | 19:30 Uhr
    Rockabilly Rat Pack – Back to the 50s
    Die Künstler kommen aus Saarbrücken, quasi um die Ecke. Sascha Imhorst und Rolf Thiel sind seit 25 Jahren musikalisch ein eingespieltes Team und haben sich auf den ursprünglichen Rockabilly-Sound der 50er Jahre spezialisiert: Elvis Presley, Chuck Berry, Eddie Cochran, die Stray Cats – gespielt ohne Schlagzeug, schnörkellos und nah am Original. Rockabilly ist die Urform des Rock’n’Roll – entstanden Mitte der 50er Jahre in den amerikanischen Südstaaten aus der Begegnung von Country und Rhythm & Blues. Der Name sagt es schon fast: „Rock“ für den treibenden Beat, „Billy“ als Kurzform für „Hillbilly“, die volkstümliche Musik der ländlichen Südstaaten. Was dabei herauskam, war etwas völlig Neues: roh, schnell, elektrisch, mit einem Groove, der die Hüften mitnimmt, und einer Energie, die die Nachkriegsgesellschaft aufwirbelte. Elvis Presley war einer der ersten, die diesen Sound in die Welt trugen. Er hat ihn nicht erfunden – aber er hat ihm ein Gesicht gegeben.

    Die 50er Jahre waren eine Zeit des Aufbruchs – gesellschaftlich, kulturell, musikalisch. Eine neue Generation erfand mit dem Rock’n’Roll eine eigene Sprache, laut und unüberhörbar. Genau dazu passt das Jahresmotto der Kulturgießerei: „Tanz auf dem Vulkan“. Wer mag, darf das an diesem Abend wörtlich nehmen: Petticoat und Schmalztolle sind ausdrücklich erwünscht.
    _Tickets im Vorverkauf: 15,00 EUR | ermäßigt: 7,50 EUR_

    Freitag, 22. Mai 2026 | 20:00 Uhr
    Lucy van Kuhl – Geschickt verpackt
    In einer Welt, in der Verpackung oft wichtiger scheint als Inhalt, entlarvt die Berliner Singer-Songwriterin Lucy van Kuhl charmant den schönen Schein. In ihrem fünften Programm verbindet sie feinsinnige Beobachtungen mit Klavierkunst, verwandelt Altersheimtristesse in Ü80-Partys und mixt Melancholie mit Boogie-Woogie. Mit Witz, Fantasie und musikalischem Feingefühl verpackt sie das Leben – überraschend, poetisch, pointiert.
    _Tickets im Vorverkauf: 20,00 EUR | ermäßigt: 10,00 EUR_

    Freitag, 29. Mai 2026 | 20:00 Uhr
    Marco Tschirpke – Musikkabarett: Empirisch belegte Brötchen
    Marco Tschirpke, Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises 2018, verbindet Kunst, Geschichte und Humor in pointierten Gedichten und Klavierstücken. Sein Spiel mit Hoch- und Tiefkultur ist ebenso geistreich wie unterhaltsam. Einer der gewieftesten Pianisten seiner Branche – mit Spielfreude, die ihn oft zu halsbrecherischen Manövern verführt. Der Berliner kommt mit einem Programm, das begeistert und überrascht.
    _Tickets im Vorverkauf: 20,00 EUR | ermäßigt: 10,00 EUR_

    Tickets: erhältlich vor Ort oder online unter:
    https://www.kulturgiesserei-saarburg.de/shop/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Lokales Bündnis für Familie e.V.
    Frau Anette Barth
    Staden 130
    Saarburg 54439
    Deutschland

    fon ..: 01707207595
    web ..: https://www.kulturgiesserei-saarburg.de/
    email : info@kulturgiesserei-saarburg.de

    Die Kulturgießerei Saarburg ist ein Kultur- und Begegnungsort im Dreiländereck Deutschland-Luxemburg-Frankreich. Ihr Zentrum bildet die historische Glockengießerei Mabilon, in der über mehr als zwei Jahrhunderte hinweg Glocken für Kirchen und Gemeinden auf der ganzen Welt gegossen wurden.
    Heute verbindet die Kulturgießerei die Industriekultur dieses besonderen Ortes mit einem vielfältigen Kulturprogramm aus Konzerten, Lesungen, Theater, Ausstellungen und gesellschaftlichen Veranstaltungen. Als soziokulturelles Zentrum schafft sie Raum für Begegnung, kulturelle Impulse und gesellschaftlichen Dialog und prägt damit das kulturelle Leben der Region.

    Pressekontakt:

    Lokales Bündnis für Familie e.V.
    Frau Anette Barth
    Staden 130
    Saarburg 54439

    fon ..: 01707207595
    email : info@kulturgiesserei-saarburg.de


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