Kleinstes Kreuzfahrtschiff Deutschlands nimmt erstmals Kurs auf die Südsee

Sie ist klein und geht auf ganz große fahrt: MS Hamburg, das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands nimmt Kurs auf die Südsee. Der Einstieg ist sogar in Hamburg möglich.

* Kleinstes Kreuzfahrtschiff Deutschlands nimmt erstmals Kurs auf die Südsee

* Neue 27-tägige Route im Januar und Februar 2028 ist Teil der Weltreise und führt zu neun Südsee-Inseln zwischen Chile und Polynesien

Hamburg, April 2026

MS »Hamburg«, das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands, nimmt Anfang 2028 erstmals Kurs auf die Südsee. Das Besondere: Angesteuert werden gleich neun Inseln des Sehnsuchtsziels. Die 27-tägige Route von Valparaiso in Chile bis nach Tahiti in der Südsee ist Teil der Weltreise von plantours, kann aber separat gebucht werden.

„Eine so umfangreiche Entdeckung der Südsee ist im Rahmen einer einzigen Kreuzfahrt nahezu einmalig“, sagt plantours-Geschäftsführer Oliver Steuber. Auch ein Grund, warum der Hamburger Veranstalter bereits mehrfach für sein außergewöhnliches Routing ausgezeichnet wurde. So stehen im Pazifik Anläufe auf der legendären Robinson-Crusoe-Insel ebenso auf dem Fahrplan wie die Osterinsel mit den gigantischen Steinstauen. In der Südsee geht es zunächst zu den entlegenen Pitcairn-Inseln, wo noch immer die Nachfahren der Meuterer der »Bounty« leben. Von dort steuert MS »Hamburg« die nächsten Südsee-Inseln an: die Marquesas. Türkisblaues Wasser und Palmenstrände erwartet die Gäste anschließend im größten Atoll in Französisch-Polynesien, in Rangiroa, ehe die 27-tägige Route auf Tahiti endet.

Zusätzlich bietet plantours zu dieser Südsee-Kreuzfahrt ein Nachprogramm auf Bora Bora an. Ab Tahiti führt die Weltreise der MS »Hamburg« über die Datumsgrenze zu einem weiteren Traumziel: nach Hawaii.

plantours inkludiert Flüge von mehreren deutschen Flughäfen zum Starthafen in Chile und ab Tahiti zurück nach Deutschland.

Preisbeispiel:

MS »Hamburg«, 27-Tage-Kreuzfahrt „Kurs Südsee: Osterinsel und Polynesien“, ab Valparaiso (Chile) bis Papeete (Tahiti), 29. Januar bis 24. Februar 2028, ab 7.999 Euro pro Person in der 2-Bett-Innenkabine, inklusive Flüge ab/bis Deutschland.

Weitere Informationen: www.plantours-kreuzfahrten.de

plantours zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Hamburger Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

John Will Kommunikation

Herr John Will

Findorffstr. 22-24

28215 Bremen

Deutschland

fon ..: 01725454880

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email : mail@will-kommunikation.de

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