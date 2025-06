Klima für Kupfer verbessert sich

Der technologische Fortschritt heizt weltweit den Kupferbedarf an. Es bestehen bereits Versorgungsengpässe.

In den vergangenen zehn Jahren ist die Lebensdauer von Kupferminen im Durchschnitt von 37 auf 27 Jahre gefallen. Investitionen in neue Kupferproduktionen sind zu gering. Es sind steigende Erschließungskosten, lange Genehmigungsfristen und eine sinkende Ausbeute, die die Versorgung mit Kupfer verknappen wird. Demgegenüber steht die wachsende Nachfrage aus den Bereichen Energiewende, Elektrifizierung sowie Rechenzentren und künstliche Intelligenz. Dennoch müssten viele Kupferaktien deutlich ansteigen, um ihre Hochs wieder zu erreichen. Hier bieten sich also Möglichkeiten für Anleger. Die Dekarbonisierung der Erde wird Unmengen an Metallen, darunter das essenzielle Kupfer verschlingen. Ein neuer Rohstoff-Superzyklus könnte beginnen. Dafür müssen die Investitionen vieler Bergbauunternehmen noch deutlich ansteigen.

Aber wie es scheint, wird das Interesse am Kupfermarkt größer, zu sehen beispielsweise an den Engagements von Berühmtheiten wie Bill Gates oder Jeff Bezos. Positiv ist, dass die Gewinnung und Verarbeitung von Kupfer immer weniger negative Umweltauswirkungen nach sich ziehen. Denn auch in diesem Bereich sorgen Innovationen für umweltschonendere Praktiken. In modernen Technologien und in Legierungen punktet das rötliche Metall mit seinen hervorragenden Eigenschaften bezüglich Strom- und Wärmeleitfähigkeit und seiner Korrosionsbeständigkeit. Ob Stromnetze, Photovoltaikanlagen, Windenergie oder die Elektromobilität, auch die Speicherbatterien, sie alle brauchen Kupfer.

Kupfer besitzt beispielsweise Mogotes Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ -. In Chile und Argentinien besitzt das Unternehmen Projekte, die Kupfer und Gold enthalten. Das Flaggschiffprojekt ist dabei das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien).

Arizona Sonoran Copper – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/arizona-sonoran-copper-company-inc/ – entwickelt die Projekte Cactus und Parks/Salyer in Arizona. Im zweiten Halbjahr 2025 wird es eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung geben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-company-inc/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

