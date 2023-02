Klimafreundliche Haustechnik aus dem Hause STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

www.stiebel-eltron.at – Energiesparende Technik zum Wohlfühlen

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. STIEBEL ELTRON produziert im niedersächsischen Holzminden, in Hameln, in Freudenberg und in Eschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland.

Der Firmengründer Dr. Theodor Stiebel war mit der Vision angetreten, innovative Produkte mit geringem Energieverbrauch, mehr Sicherheit und mehr Komfort zu realisieren. Eine Zielsetzung, die auch heute noch Gültigkeit besitzt. Das Resultat sind klimafreundliche Haustechniklösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. Mit seinem umfangreichen Produktsortiment bietet STIEBEL ELTRON flexible Produktlösungen, um das Zuhause zukunftsfit zu machen. Seit Anfang an sind technische Innovationen, Qualität und zielorientierter Kundenservice zentrale Erfolgsfaktoren. Mit weltweit 26 Vertriebsgesellschaften sowie Vertriebsorganisationen und Vertretungen in über 120 Ländern ist STIEBEL ELTRON gut aufgestellt.

Die österreichische Niederlassung STIEBEL ELTRON Gesellschaft mbH ist die älteste Tochtergesellschaft der Gruppe – sie wurde bereits 1972 gegründet und gehört zu den führenden Haustechnikanbietern. Vom Firmensitz in Hörsching aus setzt das Unternehmen neben den klassischen Produkten wie Nachtspeicheröfen und elektrischen Warmwassergeräten zusätzliche Schwerpunkte bei Wärmepumpen, Durchlauferhitzern und Lüftungssystemen.

„STIEBEL ELTRON wird seine Position als einer der zentralen Marktführer in Europa weiter ausbauen, da die Nachfrage nach Wärmepumpen weiterhin stark ansteigt. Hausbesitzer suchen nach umweltfreundlichen Alternativen zu Öl, Kohle und Gas. Die Zukunft gehört Heizsystemen wie z.B. Wärmepumpen, die erneuerbare Energie nutzen,“ weiß STIEBEL ELTRON Österreich Geschäftsführer Ing. Thomas Mader.

