Klimaneutraler Verkehrssektor dank Rohstoffen

Der Wandel in der Automobilindustrie könnte nicht größer sein als jetzt.

Allmählich nimmt die Elektrifizierung des Straßenverkehrs so richtig Fahrt auf. Batterietechnologien, Brennstoffzellen und die Ladeinfrastruktur rüsten sich durch Forschung, Zusammenarbeit von Unternehmen und Innovationen für die Zukunft. Mit der stark steigenden Nachfrage nach Batterien entwickelt sich auch der globale Batteriemarkt. Schon letztes Jahr stiegen die Verkäufe von E-Autos um 25 Prozent auf 17 Millionen. Und die jährliche Batterienachfrage überstieg erstmals 1 Terawattstunde (THW). Die globale Batterieproduktionskapazität erreichte 2024 drei THW, Tendenz steigend. Ein bedeutender Bereich ist die Dekarbonisierung des Nutzfahrzeugsektors. Dafür müssen noch Wasserstofftankstellen geschaffen werden.

Der Einsatz von Wasserstoff im Schwerlastbereich zeigt, wie sich Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge sinnvoll ergänzen können. Die IEA (Internationale Energieagentur) prognostiziert, dass jedes zweite weltweit verkaufte Auto bis 2035 elektrisch sein wird. In China ist bereits jeder zweite verkaufte Neuwagen ein Elektrofahrzeug. Gerade erst trafen sich Beteiligte auf der „New Battery World 2025“ in München. Eines der Top-Themen waren digitale Lösungen und Smart Factories. So können etwa bei der Batterieproduktion verschiedene Varianten in der Produktion virtuell getestet werden. Möglich ist diese Entwicklung zur grünen Verkehrswende durch den Einsatz von Batterierohstoffen. Auf diese Rohstoffe konzentrieren sich Green Bridge Metals und Foran Mining.

Green Bridge Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-bridge-metals-corp/ – kümmert sich dabei unter anderem um Nickel und Kupfer. Das fortgeschrittene Chrome-Puddy-Projekt befindet sich in der Thunder Bay Mining Division, Ontario, Kanada. Ein weiteres Projekt mit großem Potenzial besitzt das Unternehmen in Minnesota (USA).

Die Projekte von Foran Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/foran-mining-corp/ – (McIlvenna Bay und Bigstone) liegen in Saskatchewan, Kanada, sie enthaltenen Rohstoffe sind Kupfer, Zink, Gold und Silber.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Foran Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/foran-mining-corp/ -) und Green Bridge Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/green-bridge-metals-corp/ -).

