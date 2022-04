Klimaneutralität erfordert Investitionen und Rohstoffe

Ein wichtiger Punkt, um batteriebetriebene oder mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge voranzubringen, ist der Kostenpunkt.

Für den Autokäufer ist der Anschaffungspreis und das Vorhandensein einer ausreichenden Menge an Tankmöglichkeiten von Bedeutung. Finanzielle Anreize durch Regierungen helfen da. Stark auf die Elektromobilität setzt beispielsweise Kanada. Im kanadischen Haushaltsplan 2022 ist eine Reihe von Investitionen für die Elektromobilität festgelegt. Es geht um Kaufanreize auch für schwere und mittelschwere E-Fahrzeuge sowie um Rohstoffe und um den Ausbau der Infrastruktur. Zugrunde liegt der Kampf gegen den Klimawandel und das Ende der Verbrenner im Jahr 2035. Und nicht nur rein batteriebetriebene Fahrzeuge erobern den Markt, sondern auch die Brennstoffzelle soll sich vor allem bei Lastkraftwagen durchsetzen. Denn dort ist sie besonders effektiv.

Dabei muss gerade beim Wasserstoff allein schon für industrielle Anwendungen für Infrastruktur, also für Transport und Speicherung gesorgt werden. Brennstoffzellen brauchen Platin. Palladium wird vor allem in Katalysatoren von Benzinmotoren eingesetzt. Nachdem kürzlich die London Platinum und Palladium Market (LPPM) zwei staatliche russische Raffinerien von der Good Delivera List gestrichen hat, verknappt sich das Angebot. Palladium und Platin produziert zum Beispiel Sibanye-Stillwater – https://www.youtube.com/watch?v=dgh0dGs2Q0U – in seinen Betrieben in Südafrika, Simbabwe und in den USA. Auch im Bereich der Batteriemetalle wie etwa Lithium engagiert sich das Unternehmen zusehends.

Die Lithium-Ionen-Batterien der Elektrofahrzeuge brauchen neben Lithium auch Kobalt. Auch hier wird ein steigender Bedarf prognostiziert. Diesen wichtigen Rohstoff hat etwa Mawson Gold – https://www.youtube.com/watch?v=1oFSRTN7ZhU – zusätzlich zu Gold in seinem Rajapalot-Projekt in Finnland. Es steht zu 100 Prozent im Alleineigentum des Unternehmens und eine erste vorläufige Bewertung (PEA) wurde eingeleitet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Mawson Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Direktbuchungen für Ihr Hotel maximieren Erfolgreich4you