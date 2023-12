Klimat X freut sich über den Forschungsbericht von Trove, der solide und steigende Umsätze für Renaturierungsprojekte aufzeigt

Vancouver (British Columbia), 14. Dezember 2023 / IRW-Press / – Klimat X Developments Inc. (Klimat X oder das Unternehmen) (TSX-V: KLX) (FWB: Q1C), ein führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Emissionszertifikaten, die ausschließlich aus Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprojekten stammen, die vom Unternehmen und dessen Stakeholdern entwickelt wurden und sich in ihrem Besitz befinden, freut sich, über die jüngsten unabhängigen Untersuchungen von Trove zu berichten, die bestätigen, dass Renaturierungsprojekte weiterhin deutliche Aufschläge auf die durchschnittlichen Kohlenstoffpreise erzielen. In den letzten zwölf Monaten sind die Preise für Wiederherstellungsprojekte laut den Untersuchungen von Trove im Bericht 3Q3 Voluntary Carbon Market in Review um 63 % auf gewichtete Durchschnittspreise von fast 25 USD/t gestiegen. Trove weist darauf hin, dass die Investoren bis Ende 2023 Durchschnittspreise von 11 bis 18 USD/t erwarten, wobei manche Investoren sogar mit Preisen von 23 bis 26 USD/t rechnen. Diese Renaturierungsprojekte haben erhebliche Aufpreise angezogen, während die Preise für andere Projekttypen stagnierten oder zurückgingen.

In der Financial Times schrieben Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, und ihre Kollegen vom IWF und der WTO: Um die Emissionen in den Griff zu bekommen, muss der globale Kohlenstoffpreis bis 2030 durchschnittlich 85 $/t erreichen (No More Business As Usual, Financial Times, 2. Dezember 2023). Bloomberg berichtet, dass Investmentbanken wie Goldman Sachs, JP Morgan Chase und Barclays in Erwartung eines Marktes, der auf 1 Milliarde $ anwachsen könnte, mit der Finanzierung von Projekten für Emissionszertifikate beginnen.

James Tansey, CEO von Klimat X, sagte: Diese Untersuchung verdeutlicht, dass Investoren und Käufer starkes Interesse an jener Art von Renaturierungsprojekten zeigen, um die herum wir das Unternehmen aufgebaut haben. Die gewichteten Durchschnittspreise geben die Aufpreise, die unsere Projekte anziehen, nicht richtig wieder. Diese Untersuchung verdeutlicht, dass unsere Schwerpunktlegung auf Renaturierungsprojekte das Potenzial aufweist, äußerst starke wiederkehrende Umsätze für unsere Aktionäre und Partner zu erzielen.

– Emissionszertifikate können aus einer Reihe von Quellen erzeugt werden, einschließlich Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, Energieeffizienzprojekte wie Kochherde, Deponiegasmanagement sowie Lösungen auf natürlicher Basis, die Ökosysteme bewahren oder sanieren.

– Die aktuellen Verpflichtungen des Unternehmens, die die Aufforstung von über 50.000 ha Wald und den Schutz von mindestens 10.000 ha Mangrovenwald umfassen, befinden sich im fortgeschrittenen Stadium. Bis dato hat das Unternehmen nahezu 1.500 ha Wald aufgeforstet und über 20.000 ha Land in Privatbesitz von Kleinbauern kartiert.

– Es wird erwartet, dass mit der Wiederaufforstung der ersten 5.000 Hektar rund 1,9 Millionen Tonnen Emissionszertifikate während der gesamten Projektlaufzeit generiert werden. Die bis dato identifizierten Projektgebiete weisen anhand der bislang durchgeführten Modellierungen das Potenzial auf, Emissionszertifikate für über 35 Millionen t für die Aufforstung und den Schutz von Wäldern zu erzeugen. Das Unternehmen baut seine Pipeline durch die Entwicklung neuer Projekte kontinuierlich aus.

– Laut der Task Force on Scaling Voluntary Carbon Markets www.iif.com/tsvcm

weisen naturbasierte Lösungen das Potenzial auf, bis 2030 bis zu 80 % des gesamten vom Markt nachgefragten Volumens an Zertifikaten zu liefern.

– Angesichts der Erfahrungen, die das Unternehmen mit seinen Kunden gemacht hat, stoßen Renaturierungsprojekte zurzeit auf das größte Interesse bei großen Unternehmen und Fonds, zumal sie auf einfacheren technischen Grundlagen basieren: Es ist einfacher, im Vorfeld des Projekts Ausgangswerte zu ermitteln und die zukünftige Kohlenstoffproduktion aufzuzeigen, wenn die in den renaturierten Gebieten gepflanzten Bäume heranwachsen.

Über Klimat X

Klimat X ist Eigentümer und Betreiber von naturbasierten Kohlenstoffaktiva, der die steigende Nachfrage nach Emissionszertifikaten von Unternehmen bedient, die ihre Ziele in puncto Klimaneutralität erreichen möchten. Das Unternehmen erreicht dies, indem es in die Erforschung, die Renaturierung und die Pflege von Land- und Meeressystemen investiert, die entweder geschützt werden können, um die Bindung von Treibhausgasen zu verbessern, oder von einem degradierten Status zu voll produktiven Ökosystemen wiederhergestellt werden können. Die Leidenschaft des Unternehmens für den Umweltschutz und seine solide Pipeline an Projekten mit Emissionszertifikaten machen es zu einem vertrauenswürdigen Partner der weltweit größten Käufer von Emissionszertifikaten im Kampf gegen den Klimawandel. Klimat X setzt Risikokapital im Rahmen unterschiedlicher Abkommen (einschließlich Kooperations-, Abtretungs- und Produktionsbeteiligungsabkommen) mit staatlichem Engagement in unterschiedlichen geeigneten Rechtsprechungen weltweit ein, darunter Sierra Leone, Yucatan, Guyana und Surinam.

