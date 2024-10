Klinikmarketing: bergmannwandel holt Award-Double.

Die Berliner Agentur bergmannwandel hat mit ihren Kunden zwei der „KU Awards“ für Kommunikation in der Klinikbranche gewonnen.

Die Markenentwicklung „Quirlsberg. Diakonischer Gesundheitscampus“ in Bergisch Gladbach erhielt die Auszeichnung für „Bestes Klinikmarketing“. In einem zweijährigen Prozess des intensiven Austauschs mit Mitarbeitenden aus allen Unternehmensteilen wurde ein neuer Markenauftritt für die vielfältigen Einrichtungen rund um das Evangelische Krankenhaus Bergisch Gladbach entwickelt. „Es war eine Handreichung der überlieferten Idee ,Graswurzel-Diakonie'“, so Holger Steudemann von bergmannwandel. „Wir konnten in Bergisch Gladbach im Verlauf des Projektes einen schlummernden christlichen Markenkern wieder an die Oberfläche bringen: selbstbewusst, vielfältig und gut vernetzt für die Menschen in der Region da zu sein. Seit annähernd hundert Jahren – aber mit dem gewachsenen Fokus auf die Bedarfe der Menschen und dem integrierten Leistungsspektrum vor allem auch zukunftsstark.“ Das so entworfene Bild des „Zukunftsmodells aus Tradition“ hat die KU-Jury überzeugt, die neu geschaffene Marke als bestes Klinikmarketing des Jahres auszuzeichnen.

Die Kampagne „Gelsenkirchener Barock? Gelsenkirchener Zukunft!“ erhielt den Award für bestes Employer-Marketing. Das Evangelische Krankenhaus Gelsenkirchen präsentiert sich in dem von bergmannwandel konzipierten und umgesetzten Projekt mit Filmen, Anzeigen, Hörfunkspots, in Postings, auf Plakaten etc. als Arbeitgeber in einer Region, die traditionsreich, aber wie kaum eine andere vom ökonomischen Strukturwandel betroffen ist. In einer von dem Bühnenbildner Fabian Lüdicke geschaffenen Kulisse des „Gelsenkirchner Barock“ erzählen Mitarbeitende des Klinikums über das Ruhrgebiet und seine Menschen, über ihre Arbeit, über kulturelle Vielfalt und natürlich auch über den Traditionsclub Schalke.

Der umfangreiche Bewegtbild-Content wurde von Christine Boock produziert, die in der Kulisse des „Gelsenkirchener Barock“ auch die Gesprächsrunden moderierte. Die parallel entstandenen Foto-Stories stammen von der Fotografin Silke Weinsheimer. Beide Künstlerinnen sind Teil des Netzwerks bergmannwandel.rocks. Die Authentizität und die emotionale Kraft der Kampagne waren der Jury Anlass, das Projekt als beste Maßnahme für die eminent wichtige Fachkräftegewinnung im Gesundheitswesen zu prämieren.

„Wir haben uns für zwei KU Awards beworben. Wir haben zwei gewonnen“, so Holger Steudemann. „In beiden Projekten haben wir gewachsene Traditionen aufgegriffen, um daraus emotional fassbare Bilder der Zukunft unserer Gesundheitsunternehmen zu entwerfen. Bewusste Tradition kann Mut machen. Solche Awards machen es auch. Wir bedanken uns bei der Jury und dem mgo Verlag.“

Weitere Informationen unter https://www.bergmannwandel.de/ und https://bergmannwandel.rocks/

