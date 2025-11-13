Klondike Gold gibt Empfang von Geldern aus Gold-Royalty-Zahlungen und der Ausübung von Warrants bekannt

1. Juni 2026 / IRW-Press / Vancouver, British Columbia, Kanada – Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FRA: LBDP; OTCQB: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich, den Zahlungseingang im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 aus der Ausübung von Warrants und Aktienoptionen sowie den Erhalt von Gold-Royalty-Zahlungen von Armstrong Mining Corp. im Zusammenhang mit den Placer-Abbauaktivitäten auf der Liegenschaft Montana Creek Placer1 innerhalb des zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Projekts im Klondike Distrikt im Bergbaugebiet Dawson im Yukon-Territorium, Kanada, bekannt zu geben.

Highlights:

· Im Mai erhielt das Unternehmen eine Barzahlung in Höhe von 15.581,31 $, die eine Royalty-Zahlung für die Bereinigung von goldhaltigen Schwermineralkonzentraten aus der Spätsaison 2025 darstellt, die im Mai 2026 aus der Montana Creek Placer Mine1 verarbeitet wurden.

· Aus drei Royalty-Zahlungen, die aus dem im Mai 2026 bei den Bergbauarbeiten in der Montana Creek Placer Mine1 gewonnenen Gold stammten, wurden 39,9 Rohunzen (unraffiniertes) Flockengold eingenommen. Das ungefähre Gewicht, das dem Verrechnungskonto des Unternehmens als physisches Gold gutgeschrieben wurde, beträgt 26,3 Unzen raffiniertes Gold nach Verhüttung, Abgaben, anfallenden Steuern und Lizenzgebühren.

· Es wurden insgesamt 560.363,25 $ aus der Ausübung von insgesamt 3.595.755 Warrants und Aktienoptionen bis Ende Mai 2026 eingenommen.

Das Team von Klondike Gold hat kürzlich eine Besichtigung der Anlagen und des Abbaustandorts der Liegenschaft Montana Creek Placer abgeschlossen, und die dort beobachteten operativen Fortschritte sind bemerkenswert. Wir sind zuversichtlich, dass die Produktivitätsprognosen für die Saison 2026 auf Kurs sind und der Betrieb optimal läuft. Für mich persönlich war es eine sehr informative und beeindruckende Besichtigung, erklärte der Präsident und CEO von Klondike Gold Corp., Peter Tallman. Wir schätzen auch die Unterstützung unserer Aktionäre durch die Ausübung von Warrants und das Kapital, das dies dem Unternehmen einbringt.

Das Unternehmen beabsichtigt, Barmittel sowie Erlöse aus der Ausübung von Warrants und Optionen und aus dem künftigen Verkauf des gewonnenen Goldes für die Weiterführung des derzeit laufenden Explorations- und Bohrprogramms im Grundgestein für 20263 zu verwenden. Dieses Programm soll eine aktualisierte und erweiterte Goldmineralressourcenschätzung (MRE)2 unterstützen und für allgemeine Unternehmenszwecke dienen.

Das Projekt Klondike District umfasst ein 727 Quadratkilometer großes Gebiet, das den gesamten historischen Placer-Bezirk der Klondike-Goldfelder abdeckt, in dem das Unternehmen zahlreiche Goldvorkommen im Grundgestein und damit verbundene Strukturen dokumentiert hat, die mit einem bedeutenden orogenen Goldmineralisierungssystem in Verbindung stehen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen und wissenschaftlichen Informationen wurden von Peter Tallman, P.Geo., Präsident und CEO von Klondike Gold und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure of Mineral Projects – geprüft und genehmigt. Detaillierte technische Informationen, Spezifikationen, Analyseergebnisse und Verfahren finden Sie auf der Website des Unternehmens.

Über Klondike Gold Corp.

Klondike Gold Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Projekts im Klondike-Distrikt im Yukon-Territorium konzentriert, einem der historisch bedeutendsten Placer-Goldgebiete der Welt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Erschließung großräumiger Goldressourcen durch systematische Exploration und geologische Modellierung. Das Unternehmen hält zudem eine Royalty-Beteiligung an der derzeit aktiven Liegenschaft Montana Creek Placer1.

IM NAMEN VON KLONDIKE GOLD CORP.

Peter Tallman

Peter Tallman

President und CEO

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Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Anleger die kontinuierlichen Offenlegungsberichte des Unternehmens lesen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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1 Siehe die Pressemitteilung des Unternehmens Klondike Gold erhält 500.000 $ für Pacht von Seifenlagerstätte Montana Creek vom 3. März 2025, die auf der Website des Unternehmens unter folgendem Link zu finden ist: www.klondikegoldcorp.com/klondike-gold-receives-500000-for-lease-of-montana-creek-placer-property.

2 Die Mineralressourcenschätzung für das Projekt Klondike District wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer, Ginto Consulting Inc., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß den Anforderungen von NI 43-101, erstellt. Der technische Bericht zur Mineralressourcenschätzung mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada wurde auf SEDAR eingereicht unter: www.sedarplus.ca mit Stichtag 10. November 2022. Siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2022.

3 Siehe die Pressemitteilung des Unternehmens Klondike Gold gibt den Start des Diamantbohrprogramms 2026 zur Aktualisierung und Erweiterung der Goldmineralressourcen bekannt vom 26. Mai 2026, die auf der Website des Unternehmens unter www.klondikegoldcorp.com/klondike-gold-announces-2026-diamond-drilling-program-underway-to-update-and-expand-gold-mineral-resources/ und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht.

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