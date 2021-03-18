Klondike Gold meldet Bohrergebnisse der Phase 1 mit 5,20 g/t Au über 3 Meter

6. November 2025, Vancouver, British Columbia, Kanada. Klondike Gold Corp (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTCQB: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse seines Diamantbohrprogramms Phase 1 2025 bekannt zu geben – mit insgesamt 2.354,70 Metern über 13 Bohrlöcher. Das Programm wurde darauf ausgelegt, die Ausrichtung bedeutender struktureller Merkmale zu testen, die nach Interpretation die Goldablagerung auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Klondike District Property (das Projekt) im Bergbaudistrikt Dawson Mining District, Yukon, Kanada, beeinflussen. (Siehe Abbildung 1).

Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

– Bohrloch EC25-554: 0,25 g/t Au über 64,80 Meter von 7,55 bis 72,35 Meter

o Einschließlich 1,30 g/t Au über 10,00 Meter von 62,35 bis 72,35 Meter

– Bohrloch EC25-557: 0,13 g/t Au über 14,50 Meter von 171,50 bis 186,00 Meter

– Bohrloch EC25-557: 0,14 g/t Au über 10,50 Meter von 197,00 bis 207,50 Meter

– Bohrloch EC25-561: 0,76 g/t Au über 2,00 Meter von 121,50 bis 123,50 Meter

– Bohrloch EC25-562: 0,47 g/t Au über 5,00 Meter von 26,00 bis 31,00 Meter

– Bohrloch EC25-566: 5,20 g/t Au über 3,00 Meter von 75,00 bis 78,00 Meter

Diese Ergebnisse sind sehr ermutigend, sagte Peter Tallman, CEO und President von Klondike Gold Corp. Die Bohrlöcher der Phase 1 wurden speziell dafür konzipiert, die Ausrichtung der strukturellen Einflüsse auf bestimmte Verwerfungen zu untersuchen und die Versatzabstände zu schätzen, anstatt direkt auf die Mineralisierung abzuzielen. Die Tatsache, dass mehrere Bohrlöcher auf Goldmineralisierungen gestoßen sind, darunter eine neue Gold-Entdeckungszone in EC25-566, deutet darauf hin, dass wir auf dem richtigen Weg sind, die geologische Architektur zu verstehen, die ursprünglich die beträchtlichen Goldvorkommen im historischen Klondike Gold District ursprünglich entstehen ließ.

Die Bohrlöcher der Phase 1 wurden außerhalb der zuvor definierten Mineralressourcengebiete Lone Star und Stander1 fertiggestellt, wie in Abbildung 2 dargestellt. Unter diesen durchteufte Bohrloch EC25-566 5,20 g/t Au über 3 m, was eine neue Entdeckung einer Goldmineralisierung darstellt. Das Ziel der Bohrungen der Phase 1 bestand darin, das relative Alter dieser Strukturen einzugrenzen oder zu bestimmen und Informationen über mögliche Verlagerungen zu liefern, um damit erfolgreich die Grundlage für zukünftige, auf die Mineralisierung ausgerichtete Bohrungen in der späteren Phase 3 zu schaffen. Insgesamt sechs Bohrlöcher durchschnitten eine bemerkenswerte Goldmineralisierung, was die potenzielle Beziehung zwischen wichtigen strukturellen Einflüssen und goldhaltigen Zonen unterstreicht. Die Standorte der Bohrungen der Phase 1 sind in Abbildung 2 dargestellt. Die zusammengefassten Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1: Zusammenfassung bedeutender Goldabschnitte der Phase 1 Bohrungen

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t)

EC25-554 7,55 72,35 64,80 0,25

Einschließlich 62,35 72,35 10,00 1,30

EC25-555 Kein signifikantes Ergebnis

EC25-556 Kein signifikantes Ergebnis

EC25-557 171,50 186,00 14,50 0,13

EC25-557 197,00 207,50 10,50 0,14

EC25-558 Kein signifikantes Ergebnis

EC25-559 Ergebnis ausständig

EC25-560 Kein signifikantes Ergebnis

EC25-561 121,50 123.50 2,00 0,76

EC25-562 26,00 31.00 5,00 0,47

EC25-563 Kein signifikantes Ergebnis

EC25-564 Kein signifikantes Ergebnis

EC25-565 Kein signifikantes Ergebnis

EC25-566 75,00 78,00 3,00 5,20

Nach dem Erfolg von Phase 1 leitete das Unternehmen die Phase-2-Exploration ein, deren Schwerpunkt auf der Fertigstellung eines detaillierten 3D-Struktur- und Lithologiemodells für die wichtigsten Ressourcengebiete lag. Diese Arbeiten umfassten:

– Die Neuauswertung von über 60.000 Metern historischer Bohrkerne;

– Die Durchführung detaillierter Analysen lokaler Verwerfungssysteme;

– Erfassung von Kurzwellen-Infrarotmessungen (SWIR) an Bohrkernen aus Phase 1 aus der Bohrsaison 2025; und

– Bewertung der Korrelationen zwischen Lithologie und Goldmineralisierung.

Wichtig ist, dass das sich weiterentwickelnde Explorationsmodell auf unterschiedliche Alter und Ausrichtungen der Verwerfungen hindeutet, was erhebliche positive Auswirkungen auf die Erweiterung der bestehenden Ressourcen des Unternehmens in den Lagerstätten Lone Star und Stander und allgemein auf neue Explorations-Entdeckungen auf dem gesamten Grundstück hat.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81726/2025-11-06-KG_DE.001.png

Abbildung 1: Standort und Ausdehnung des Projekts Klondike District von Klondike Gold nahe Dawson City, Yukon

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81726/2025-11-06-KG_DE.002.jpeg

Abbildung 1: Standorte der Bohrlöcher der Phase 1 und Oberflächenausdehnung der Mineralressourcen von Lone Star und Stander1

PRÜFUNG DURCH QUALIFIZIERTEN SACHVERSTÄNDIGEN

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Peter Tallman, P.Geo., President von Klondike Gold und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

Klondike Gold ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City (Yukon), einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf jenes Gold ab, das in Verbindung mit der 55 Kilometer langen distriktweiten orogenen Verwerfungen des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields steht. Es wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Stander Zone1 Goldmineralisierungen über mehrere Kilometer identifiziert. Das Unternehmen behält eine Produktions-Royalty in Höhe von 10 % am aktiven Seifengold-Konzessionsgebiet Montana Creek, wobei die Zahlungen auf insgesamt 9,5 Mio. $ über einen Zeitraum von 6 Jahren begrenzt sind. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 727 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Trondëk Hwëchin First Nation gehört.

IM AUFTRAG VON KLONDIKE GOLD CORP.

Peter Tallman

Peter Tallman,

President und CEO

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Telefon: (604) 609-6110

E-Mail: info@klondikegoldcorp.com

Website: www.klondikegoldcorp.com

IR-Kontakt für deutschsprachige Investoren:

ir-europe@klondikegoldcorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Wenn in diesem Dokument die Wörter erwartet, erwarten, geschätzt, prognostiziert, geplant und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen kennzeichnen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese Aussagen zu verlassen. Klondike Gold übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Volatilität der Märkte, der Zustand der Finanzmärkte für die Wertpapiere des Unternehmens, Schwankungen der Rohstoffpreise und Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, die das Unternehmen für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und in der Lage ist, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um fortzufahren. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Das Unternehmen beruft sich auf die Safe-Harbor-Bestimmung.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Anleger die kontinuierlichen Offenlegungsberichte des Unternehmens lesen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[1] Die Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Klondike District wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Principal, Ginto Consulting Inc., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß den Anforderungen von NI 43-101 erstellt. Der technische Bericht zur Untermauerung der Mineralressourcenschätzung mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada wurde am 10. November 2022 auf SEDAR unter www.sedarplus.ca veröffentlicht. Siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2022.

[2] Die geschätzten tatsächlichen Mächtigkeiten der gemeldeten mineralisierten Erzgangabschnitte basieren auf orientierten Kernmessungen einzelner Erzgänge, sofern verfügbar, oder gemessenen Winkeln senkrecht zu den Erzgangrändern und/oder 3D-Modellen der Erzgänge. Die gemessene und modellierte durchschnittliche Neigung des ausgedehnten Erzgangs beträgt 35° in nordöstlicher Richtung, und der typische Neigungswinkel der Bohrlöcher beträgt 55° in südwestlicher Richtung. Es können weitere potenziell schräge goldmineralisierte Erzgänge vorhanden sein. Die Unterschiede zwischen einzelnen ETWs und Bohrlochintervalllängen können je nach Bohrlochazimut und -neigung, Abweichungen im Streichwinkel und Neigungswinkel der Erzgangzone sowie der Gesamtgeometrie der verschiedenen Erzgangsysteme variieren.

[3] Die Primärgoldanalysen im Jahr 2025 werden von Photon Assay bei MSA Labs unter Verwendung einer 500-g-Teilprobe durchgeführt, die im Labor in Prince George auf Gold analysiert wird. Goldwerte über 350 ppm werden unter alternativen Parametern erneut analysiert. MSA bietet auch Spurenelementanalysen an, die in der Anlage in Langley unter Verwendung einer 0,5-g-Teilprobe durchgeführt werden, die mit Königswasser aufgeschlossen und mit einem induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometer (ICP-MS) und Emissionsspektroskopie (ICP-ES) auf 39 Elemente analysiert wird. Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle umfasst die Einfügung und kontinuierliche Überwachung zahlreicher Standards, Blindproben und Duplikate durch Klondike Gold. Blindproben und Standards werden kommerziell von Canadian Resource Laboratories in Langley, British Columbia, bezogen. Sekundäre Goldkontrollanalysen im Jahr 2025 werden mittels Feuerprobe/Atomabsorptionsmethode von BV Labs in Whitehorse, YT, vorbereitet und in Vancouver, BC, analysiert.

