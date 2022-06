KMU-Chance: Factoring zur Finanzierung nicht nur in Krisenzeiten!

Factoring ist eine Finanzierungsform, mit welcher durch den Verkauf offener Forderungen an Dritte die Liquidität einer Firma erhöht werden kann. Mittels Factoring wird ein Finanzierungsspielraum geschaffen, der dem Unternehmen sofort zur Verfügung steht. Neben Krisenzeiten wird Factoring zunehmend auch in Wachstumsphasen des Unternehmens eingesetzt, um die nötigen Investitionen selbst bei Finanzierungsengpässen sicherzustellen.

Factoring als Mittel zur Liquiditätssicherung:

Factoring gewinnt mittlerweile auch bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) als eine Form der Unternehmensfinanzierung zunehmende Bedeutung. Dabei handelt es sich um eine willkommene Kredit-Alternative zur Vorfinanzierung ausstehender Rechnungen.

Offene Forderungen werden an eine Factoring-Firma verkauft, die ab diesem Zeitpunkt das volle Ausfallrisiko trägt. Da der Rechnungsbetrag unverzüglich von der Factoring-Firma beglichen wird, entsteht für die Unternehmung keine Liquiditätslücke. Das Unternehmen muss finanziell nicht in Vorleistung gehen und gerät durch das Nichtbegleichen offener Rechnungen durch einzelne Kunden nicht in eine finanzielle Schieflage.

Factoring als Rettungsanker in Krisenzeiten:

Factoring kann häufig auch dann noch helfen, wenn die meisten Banken längst an einer konstruktiven Lösung nicht mehr interessiert sind. Dies ist möglich, da beim Factoring nicht die Unternehmensbonität, sondern die Sicherheit des Forderungsbestands im Zentrum steht. Vorausgesetzt die Forderungen sind substantiell gut, kann mittels Factoring schnell das für die Rettung nötige Kapital zur Verfügung gestellt werden.

Im Vergleich zu anderen Finanzierungsformen ergeben sich folgende Vorzüge:

* Schneller als die meisten anderen Finanzierungsinstrumente

* Wenn richtig eingesetzt, günstig bis sogar kostenneutral

* Kleiner Verwaltungsaufwand von der Antragstellung bis zu dessen Prüfung

* Selbst bei wenig Unternehmens-Sicherheiten möglich, solange die Forderungen hochwertig sind.

Damit erweist sich Factoring für Unternehmen als zuverlässiges Finanzierungsinstrument sowohl in Krisensituationen als auch in Wachstumszeiten.

Über 200 Factoring-Anbieter für mittelständische Unternehmen:

Seit der Mittelstand das Factoring als alternatives Finanzierungsinstrument erkannt hat, sind auch viele Factoring-Anbieter entstanden. Mittlerweile befinden sich in Deutschland über 200 Factoring-Anbieter am Markt mit sehr unterschiedlichen Konditionen in Bezug auf Mindestumsatz, Zinssatz, und allgemeinen Kosten. Damit ist es für jedes Unternehmen möglich, ein Angebot nach den individuellen Bedürfnissen einzuholen, was Factoring sehr attraktiv macht.

FinTech COMPEON ermöglicht Factoring-Angebote zu vergleichen

Das FinTech Unternehmen COMPEON ist ein produkt- und anbieter-­unabhängiger Full-Service-Dienstleister für Mittel­stands­finan­zierung in Deutschland. Un­ter­neh­men finden über die COMPEON-Platt­form schnell die optimale Fi­nan­zier­ungs­lösung sowie die bestmöglichen Konditionen in Bezug auf Zins, Laufzeit, Eigenmittel und Sicherheiten.

COMPEON arbeitet mit mehr als 250 etablierten Banken, Sparkassen und alternativen Finanzpartnern zusammen. Neben Krediten, Darlehen und Leasing vermittelt COMPEON auch Factoring und alternative Finanzierungen wie Mezzanine-Kapital, Einkaufs- und Projektfinanzierungen oder Private Debt.

COMPEON ermöglicht den gesamten Prozess der Antragstellung effizient abzuwickeln: Innerhalb von 24 Stunden erhalten Firmen die ersten Finanzierungsangebote. Damit verschaffen sich Antragsteller einen schnellen Marktüberblick, ohne viel Zeit aufzuwenden.

Weitere Informationen zu COMPEON: http://www.kredit-selbständige.de/compeon/

Vollständiger Artikel unter: http://www.kredit-selbständige.de/factoring-kredit-alternative/

