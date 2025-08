Kobrea berichtet über beachtliche Erweiterung des Porphyrziels El Perdido in der argentinischen Provinz Mendoza

Vancouver, British Columbia, 6. August 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX; FWB: F3I; OTCQB: KBXFF) (Kobrea oder das Unternehmen) präsentiert die Ergebnisse einer magnetometrischen Flugmessung und ASTER-Analyse des Porphyrsystems El Perdido, das sich auf dem unternehmenseigenen Projektgelände der Western Malargüe Copper Projects (das Konzessionsgebiet) befindet. Das 6.878 Hektar große Projekt El Perdido beherbergt ein porphyrisches Cu-Au-Mo-System, das zwar obertägig definiert, jedoch noch nicht anhand von Bohrungen erkundet wurde. Kobrea hat das Recht auf den Erwerb sämtlicher Rechte (100 %) an den sieben Projekten mit einer Gesamtfläche von 733 km2 in der südwestlich gelegenen argentinischen Provinz Mendoza (Einzelheiten siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 19. August 2024).

Highlights:

– Kobrea erweitert das interpretierte System auf 2 Kilometer x 2 Kilometer

– Das magnetische Signal des Systems setzt sich in östlicher Richtung unter der kolluvialen Deckschicht fort.

– Die ASTER-Analyse deutet darauf hin, dass sich die hydrothermale Alterierung in östlicher und südöstlicher Richtung über die Grenzen der historischen Kartierung hinaus erstreckt.

– Eine 1.700 Meter mal 250 Meter große hydrothermale Brekzienformation wird als Zentrum des Porphyrsystems El Perdido angenommen.

– Für El Perdido liegen entsprechende Genehmigungen für Straßenbau und Diamantbohrungen vor (weitere Einzelheiten finden Sie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 29. Juli 2025)

– Ein Bohrvertrag für das bevorstehende Diamantbohrprogramm wurde unterzeichnet

Die Ergebnisse der luftgestützten Magnetfeldmessung sprechen für unsere Vermutung, dass das Porphyrsystem El Perdido größer ist als bisher angenommen, erklärt James Hedalen, CEO von Kobrea. Unsere Annahmen werden auch durch die vor kurzem abgeschlossene ASTER-Studie bestätigt, die eine hydrothermale Alterierung aufzeigt, welche sich östlich und südöstlich der historisch definierten Grenzen ausdehnt. Damit vergrößert sich das potenzielle Ausmaß dieser Zielzone, die in der kommenden Explorationsperiode erstmals durch Bohrungen erkundet werden soll, ganz erheblich.

Luftgestützte Magnetfeldmessung 2025 – El Perdido

Die vor kurzem erhaltenen und mittlerweile verarbeiteten Magnetfelddaten zu El Perdido untermauern die Vermutung des Unternehmens, dass sich das Porphyrsystem östlich der markanten Aufschlüsse einer hydrothermalen Brekzie unterhalb der Deckschicht fortsetzt. Die aktuellen Daten lassen darauf schließen, dass die hydrothermale Brekzie das ungefähre Zentrum eines nach Nordosten verlängerten Porphyrsystems darstellt. Die von Kobrea im April/Mai 2025 über dem gesamten Konzessionsgebiet durchgeführte Magnetfeldmessung wurde von einem externen geophysikalischen Berater ausgewertet, der die Mikro-Nivellierung der erhobenen Daten, die magnetische Remanenz und die räumliche Positionierung der magnetischen Datenmessungen berücksichtigt hat. Die eingeschränkte Inversionsmodellierung korreliert mit den geologischen Aufschlüssen, insbesondere der Lage einer nach Norden driftenden Zone aus hydrothermaler Brekzie (Abbildung 1 und 3).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80610/Kobrea_060825_de_PRcom.001.png

Abbildung 1 – (A) Der ausgewertete geologische Querschnitt durch das Cu-Au-Mo-Porphyrziel El Perdido stellt die hydrothermale Brekzie im Verhältnis zur hydrothermalen Alterierung und Geologie dar (Blickrichtung Norden). (B) Schrägansicht des Magnetinversionsmodells zu El Perdido im Verhältnis zum Ausmaß der Alterierung bei El Perdido (Blickrichtung 350°).

ASTER-Studie 2025 – El Perdido

Die Analyse der ASTER-Daten (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) zu El Perdido deutet auf zusätzliches Explorationspotenzial östlich und südöstlich des Grates der hydrothermalen Brekzienformation hin. Diese Schlussfolgerung steht im Einklang mit den Mustern, die sich in den kürzlich übernommenen Magnetfelddaten finden. ASTER kartiert phyllische und argillische Alterierungsmineralien, die weiter östlich und südöstlich der vom vorherigen Betreiber beschriebenen Alterierungsgrenzen bestehen (siehe Abbildung 2). Die Studie zu den ASTER-Daten wurde von Kobrea im Mai 2025 in Auftrag gegeben, um die Alterierungssignaturen zu bewerten und die Signale bei El Perdido mit anderen großen Porphyrsystemen in der Region zu vergleichen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80610/Kobrea_060825_de_PRcom.002.png

Abbildung 2 – (A) Planansicht des Porphyrsystems El Perdido – dargestellt sind die Kartierung der hydrothermalen Alterierung und die Geochemie des Gesteins. Die durchgehende schwarze Linie stellt die vermutete Grenze der Phyllit- oder Serizit-Pyrit-Alterierung dar, die anhand der ASTER-Signale und der Kartierung der Ausbisse ermittelt wurde. (B) Planansicht mit der Phyllit- und Argillitalterierung, wie anhand der ASTER-Analyse 2025 dargestellt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80610/Kobrea_060825_de_PRcom.003.png

Abbildung 3 – Hydrothermale Brekzie mit A-Gang-Klast. Die Aufnahme stammt vom mutmaßlichen Zentrum des Cu-Au-Mo-Porphyrziels El Perdido. Die Feldrelationen zeigen, dass vor dem Ereignis der phyllischen Alterierung eine Brekzienverdrängung stattgefunden hat.

Das Vorkommen von hydrothermaler Brekzie in den porphyrischen Prospektionszonen des Konzessionsgebiets ist insofern von Bedeutung, als hydrothermale Brekzien – sowohl in mineralisierter als auch nicht-mineralisierter Form – wichtige Komponenten der Mineralsysteme innerhalb des Porphyrgürtels aus dem späten Miozän bzw. frühen Pliozän sind, in dem sich auch die riesigen Kupferlagerstätten El Teniente, Los Bronces – Rio Blanco und Los Pelambres befinden. Im Rahmen von Felduntersuchungen im Jahr 2025 wurden bei El Perdido hydrothermale Brekzien aufgefunden, die sich über ein 1.700 Meter x 250 Meter großes Areal erstrecken und von Nord-Nordwesten in Richtung Süd-Südosten verlaufen.

Genehmigungsverfahren & beauftragtes Bohrunternehmen

Die Bergbaubehörde und die Behörde für Umweltschutz der argentinischen Provinz Mendoza haben den Beschluss Nr. 246/25 und den Beschluss Nr. 64/25 erlassen, womit der aktualisierte Umweltverträglichkeitsbericht für das Bergbauprojekt El Perdido genehmigt wurde. Darin eingeschlossen ist der Phase-1-Explorationsplan des Unternehmens, der die Errichtung einer Bergbauzufahrtsstraße mit ca. 14 Kilometern Länge, die Installation eines temporären Explorationscamps und die Durchführung von Diamantbohrungen im Bereich des porphyrischen Kupfer-Gold-Molybdän-Systems El Perdido vorsieht.

Das Unternehmen hat mit der Firma Conosur Drilling S.A. (Conosur) einen Bohrvertrag für das bevorstehende Bohrprogramm unterzeichnet. Conosur ist ein in Mendoza ansässiges, sehr erfahrenes und professionelles Bohrunternehmen, das der Sicherheit und Umwelt und der kommunalen Bevölkerung verpflichtet ist. Die Bohrungen beginnen nach Fertigstellung der Zufahrtsstraße und Errichtung des Explorationscamps. Diese Arbeiten sollen so bald wie möglich beginnen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Rory Ritchie, P.Geo., VP – Exploration und Direktor von Kobrea, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Kobrea

Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt der Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten ist. Kobrea besitzt das Recht, eine 100%ige Beteiligung an 7 Projekten mit 733 km2 Gesamtfläche im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza zu erwerben (Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemeldung des Unternehmens vom 19. August 2024). Die Konzessionsgebiete werden als aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten erachtet. Bisher wurden mehrere Porphyr-Kupfer-Zielgebiete umrissen, die kilometerlange hydrothermale Alterations-Profile, eine anomale Kupfer±Gold±Molybdän-Geochemie, Quarz-Stockwerk-Erzgänge, örtliche hydrothermale Brekzien und granodioritische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Miozän aufweisen. Kobrea besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Upland Copper Project in der kanadischen Provinz British Columbia.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können.

