Kobrea gibt konzessionsweite magnetische und radiometrische Flugvermessung über den Western Malargüe Copper Projects in der argentinischen Provinz Mendoza in Auftrag

Vancouver, British Columbia, 12. März 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE:KBX; FWB:F3I; OTCQB:KBXFF) (Kobrea oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Firma New-Sense Geophysics Ltd. (NSG) zusammen mit GeoEnergia Argentina S.A. (GEA) mit der Durchführung einer helikoptergestützten magnetischen und radiometrischen Flugvermessung auf den Western Malargüe Copper Projects des Unternehmens verpflichtet hat. Kobrea hat das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an den Western Malargüe Copper Projects, die sich aus sieben Projekten mit einer Gesamtfläche von über 733 km2 in der südwestlich gelegenen argentinischen Provinz Mendoza zusammensetzen (Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemeldung des Unternehmens vom 19. August 2024).

Die bevorstehende Vermessung stellt die erste umfassende geophysikalische Untersuchung dieser Projekte dar und wird dazu beitragen, bekannte Porphyrziele besser einzugrenzen und zusätzliche Porphyrziele innerhalb unserer Liegenschaft abzugrenzen, so James Hedalen, CEO von Kobrea. Die bei der Vermessung erhobenen Daten werden das historische geophysikalische Datenmaterial bei El Perdido ergänzen, das bereits das Potenzial für ein großes kupferhaltiges System von der Oberfläche bis in die Tiefe erkennen lässt. Wir gehen davon aus, dass sich die Alteration des Porphyr-Kupfer-Gold-Ziels bei El Destino unter einer jüngeren vulkanischen Deckschicht im Norden und Süden fortsetzt. Mit dieser Vermessung soll auch das Größenpotenzial des porphyrischen Systems ermittelt werden, das bereits beträchtlich zu sein scheint.

Es ist eine konzessionsweite helikoptergestützte magnetisch-radiometrische geophysikalische Flugvermessung über 2.245 Profilkilometer geplant, die Aufschluss über die Ausmaße, die Geometrie und die Intensität der bekannten Alterationssysteme auf dem Konzessionsgebiet geben und möglicherweise zusätzliche Porphyrziele innerhalb der Projektgrenzen umreißen soll. Die Vermessung wird planmäßig in den kommenden Wochen aufgenommen und wird auch die Porphyr-Kupfer-Ziele El Perdido und El Destino abdecken.

Die Bodenvermessung mit einem Magnetometer, die von einem früheren Betreiber auf dem Porphyr-Kupfer-Ziel El Perdido absolviert wurde, deckte den Kern des Systems ab, während die Magnetometerdaten der Flugvermessung ein umfassenderes Bild der Geologie und der hydrothermalen Alteration jenseits der in der Vergangenheit definierten Grenzen vermitteln werden. Die erfassten radiometrischen Daten werden die oberflächliche Verteilung der Kaliumalteration und die Ausmaße des Gesteins mit hydrothermaler Alteration aufzeigen.

Es wird vermutet, dass sich bei El Destino unter jüngeren Ignimbriten aus dem Pleistozän nördlich und südlich der zutage tretenden Alteration ein hydrothermales Alterationssystem über 1 Kilometer mal 3 Kilometer erstreckt (Abbildung 1). Die Magnetometer-Flugvermessung wird die Gesteinseigenschaften unter dem jüngeren Deckgestein ermitteln, um die größere Ausdehnung der hydrothermalen Alteration zu definieren. Die erhobenen radiometrischen Daten werden dazu dienen, zusätzliche Gebiete mit einer Kaliumalteration abzugrenzen, die über die bisher kartierten Ausmaße hinausgehen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78871/Kobrea_130325_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1 – Luftaufnahme des Prospektionsgebiets El Destino, das eine hydrothermale Alteration zeigt, die im Norden und Süden abrupt unter einer jüngeren Ignimbrit-Deckschicht verschwindet.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Rory Ritchie, P.Geo., VP – Exploration und Direktor von Kobrea Exploration Corp., in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Kobrea

Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt der Erwerb und die Exploration von Kupferprojekten ist. Kobrea besitzt das Recht, eine 100%ige Beteiligung an den Western Malargüe Copper Projects zu erwerben, die aus 7 Projekten mit 733 km2 Gesamtfläche im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza bestehen. Die Konzessionsgebiete werden als hoch aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten erachtet. Bisher wurden mehrere Porphyr-Kupfer-Zielgebiete umrissen, die kilometerlange hydrothermale Alterations-Profile, eine anomale Kupfer±Gold±Molybdän-Geochemie, Quarz-Stockwerk-Erzgänge, örtliche hydrothermale Brekzien und dazitische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Miozän aufweisen. Kobrea besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Upland Copper Project in der kanadischen Provinz British Columbia.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Zeitpunkt und die Einzelheiten jeglicher geplanter Explorations- oder Bohrprogramme, einschließlich der helikoptergestützten geophysikalischen Messungen, auf den Western Malargüe Copper Projects durch das Unternehmen und ihre potenziellen Ergebnisse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glauben, projizieren, anstreben, erwarten, antizipieren, schätzen, beabsichtigen, Strategie, Zukunft, Gelegenheit, planen, können, sollten, werden, würden und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

