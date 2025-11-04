Kobrea mobilisiert Feldteams und Bohrgerät nach El Perdido – Western Malargüe Mining District – argentinische Provinz Mendoza

Vancouver, British Columbia, 8. Januar 2026 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX; FWB: F3I; OTCQB: KBXFF) (Kobrea oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Teams vor Ort sind und die Bohrgeräte mobilisiert wurden, um das Diamantbohrprogramm der Phase 1 beim Porphyr-System El Perdido innerhalb der unternehmenseigenen Kupferprojekte Western Malargüe (das Konzessionsgebiet) vorzubereiten. Kobrea besitzt das Recht auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an sieben Projekten mit einer Größe von insgesamt 733 km2 im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza (weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024).

Unser Team hat im Vorfeld des allerersten Bohrprogramms bei El Perdido hart gearbeitet, sagte CEO James Hedalen. Wir möchten allen, die uns dabei geholfen haben, diesen Punkt zu erreichen, unseren Dank aussprechen, einschließlich unserer lokalen Vertragspartner und unseres Teams. Wir gehen davon aus, dass wir nächste Woche mit den Bohrungen beginnen können, und werden Informationen über das erste Bohrprogramm bereitstellen, sobald die Bohrgeräte am Standort eingetroffen sind.

Erkundungsgebiet El Perdido

Das 6.878 ha umfassende Projekt El Perdido beherbergt ein Porphyr-Cu-Au-Mo-System, das an der Oberfläche definiert, bis dato jedoch noch nicht bebohrt wurde (Abbildung 1). Das Porphyrziel ist von einem 2 × 2 km großen hydrothermalen Alterationsprofil geprägt, das klassische Anhäufungen von Porphyralterationen, anomale Kupfer-Gold-Molybdän-Gesteinsgeochemie, kartierte porphyrische Quarz-Diorit-Intrusionen, umfassende hydrothermale Brekzien sowie kalihaltige Alterationen in einem Gebiet aufweist, das ansonsten von phyllitischen Alterationen dominiert wird. Das allererste Diamantbohrprogramm wird das Zentrum des Systems bei El Perdido erproben, wo die höchste Dichte an Quarz-Stockwork-Erzgängen in Verbindung mit einer Anhäufung kalihaltiger Alterationen vorkommt und das von einer Reihe von hydrothermalen Brekzien zwischen den Mineralien durchdrungen ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82413/Kobrea_080126_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Übersichtskarten des Porphyrsystems El Perdido. A) Geologische Karte, die die Größe der kalihaltigen und phyllitischen Alteration verdeutlicht. B) 2025 Reduced to Pole Magnetics. C) 2025 ASTER-Daten mit Serizit-Ton-Alterationen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Rory Ritchie, P.Geo., VP – Exploration und Direktor von Kobrea, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Kobrea

Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt der Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten ist. Kobrea besitzt das Recht, eine 100%ige Beteiligung an 7 Projekten mit mehr als 733 km2 Gesamtfläche im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza zu erwerben (Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024). Die Konzessionsgebiete werden als aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten erachtet. Bisher wurden mehrere Porphyr-Kupfer-Zielgebiete umrissen, die kilometerlange hydrothermale Alterations-Profile, eine anomale Kupfer±Gold±Molybdän-Geochemie, Quarz-Stockwerk-Erzgänge, örtliche hydrothermale Brekzien und dazitische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Miozän aufweisen. Kobrea besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Upland Copper Project in der kanadischen Provinz British Columbia.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Per: James Hedalen

James Hedalen

CEO und Direktor

Ansprechpartner

James Hedalen

CEO und Direktor

Mobil: (778) 322-9066

E-Mail: James@kobreaexploration.com

