Kodiak beauftragt Carolyn Clark Loder als Beraterin

21. April 2022 – Vancouver, British Columbia – Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) freut sich, die Bestellung von Frau Carolyn Clark Loder als Beraterin des Unternehmens bekannt zu geben.

Carolyn Clark Loder verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung bei börsennotierten und privaten Unternehmen in den Bereichen Bergbau, Verwaltung von Mineralrechten, Flächenmanagement und indigene Beziehungen. Bei Freeport-McMoRan, dem weltweit größten börsennotierten Kupferproduzenten, leitete sie den Bereich Mineral Rights and Public Lands, und bei LafargeHolcim, dem größten Zementhersteller der Welt, hatte sie die Leitung des Bereichs Mineral Rights and Tribal Relations inne. Carolyn erhielt zahlreiche Auszeichnungen für den Erwerb von Mineralreserven sowohl auf Unternehmens- als auch auf Stammesebene, unter anderem auch für den Abschluss eines richtungsweisenden Grundstückstausches, bei dem zwei staatlich anerkannten Volksstämmen in den Vereinigten Staaten Land zurückgegeben und gleichzeitig Bergbaurechte gesichert wurden. Frau Clark Loder wurde von drei Innenministern in den Ressourcenbeirat des Bureau of Land Management berufen. Neun Jahre lang war sie in diesem Beirat tätig und hatte dort die Funktion der stellvertretenden Vorsitzenden und Vorsitzenden des Unterausschusses für Bergbauangelegenheiten inne. Außerdem bekleidete sie den Posten des President der California Mining Association. Frau Clark Loder absolvierte ein Masterstudium (M.A.) an der California State University in Fresno mit der höchsten Auszeichnung und ein Jusstudium (M.L.S.) mit Spezialisierung auf Indianerrecht an der Arizona State University School of Law.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, meint dazu: Wir freuen uns sehr, jemanden mit Carolyns Erfahrungsschatz als Beraterin im Team von Kodiak zu haben. Ihr beeindruckendes Know-how und ihre große Erfolgsbilanz reichen von indigenen Beziehungen, über Mineralrechte und Flächenmanagement bis hin zu Genehmigungsverfahren. Ich bin überzeugt, dass sie unserem Unternehmen wertvolle Dienste leisten wird, und mit ihrem Wohnsitz in Arizona ist sie besonders gut geeignet, uns in einer Führungsrolle beim weiteren Ausbau unseres Kupfer-Porphyrprojekts Mohave in diesem Bundesstaat zu unterstützen.

Darüber hinaus hat Kodiak Beratern des Unternehmens 55.000 Aktienoptionen gewährt, die zum Preis von 1,73 CAD pro Aktie ausgeübt werden können. 15.000 Optionen können innerhalb eines Jahres und 40.000 Optionen innerhalb von fünf Jahren ausgeübt werden.

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak ist auf seine Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA fokussiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyrsystems auf. Kodiak hat in der Gate Zone eine hochgradige Mineralisierung innerhalb einer breiten mineralisierten Hülle entdeckt, und MPD beherbergt mehrere andere Ziele mit ähnlichem Entdeckungspotenzial. Kodiak ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad. Beide Porphyrprojekte von Kodiak wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf.

Als Gründer und Chairman von Kodiak zeichnet Chris Taylor verantwortlich, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist überdies Teil der Discovery Group, die von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer in Kanada, geleitet wird.

