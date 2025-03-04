Kodiak Copper gibt Privatplatzierung in Höhe von 7 Millionen Dollar bekannt

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

3. September 2025 – Vancouver, British Columbia – Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass es mit Canaccord Genuity Corp. als Konsortialführer (der Konsortialführer) eine Vereinbarung über eine Privatplatzierung im Rahmen eines Bought Deal mit einem Bruttoerlös für das Unternehmen von insgesamt etwa 7 Millionen Dollar (das konsortialgeführte Angebot) geschlossen hat. Das konsortialgeführte Angebot umfasst:

(i) 5.000.000 Charity-Flow-Through-Einheiten (die Charity-FT-Einheiten), die im Rahmen einer Charity-Vereinbarung ausgegeben werden, wobei jede Charity-FT-Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant) besteht, die beide als Flow-Through-Aktien (im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada)) gelten, zu einem Preis von 1,00 $ pro Charity-FT-Einheit (Ausgabepreis der Charity-FT-Einheit) für einen Bruttoerlös von 5 Millionen Dollar; und

(ii) 3.226.000 Einheiten (die HD-Einheiten), bestehend aus einer Nicht-Flow-Through Stammaktie und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant) zu einem Preis von 0,62 $ pro HD-Einheit (der HD-Einheiten-Ausgabepreis) für einen Bruttoerlös von ca. 2 Millionen Dollar.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option zum Kauf zusätzlicher Charity-FT-Einheiten (die Konsortialbankenoption und zusammen mit dem Konsortialangebot das Angebot) für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 1.050.000 CAD gewährt, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann.

Jeder im Rahmen des Angebots auszugebende Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Nicht-Flow-Through Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,95 $ innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum.

Der Nettoerlös aus der Ausgabe der HD-Einheiten wird für Betriebskapital, allgemeine Unternehmenszwecke und die Weiterentwicklung des Projekts des Unternehmens in Arizona verwendet. Das Unternehmen wird einen Betrag in Höhe des Bruttoerlöses, den das Unternehmen aus dem Verkauf der Charity FT-Einheiten erzielt hat, gemäß den Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes (Kanada) verwenden, um förderfähige kanadische Explorationsausgaben zu tätigen, die als Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Mineralien gelten, wie beide Begriffe im Einkommensteuergesetz (Kanada) definiert sind (die qualifizierten Ausgaben) im Zusammenhang mit den Projekten des Unternehmens in British Columbia bis spätestens 31. Dezember 2026 verwenden und alle qualifizierten Ausgaben zugunsten der Zeichner der Charity-FT-Einheiten mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 aufgeben. Für den Fall, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, auf die qualifizierten Ausgaben zu verzichten, und/oder die qualifizierten Ausgaben von der Canada Revenue Agency reduziert werden, wird das Unternehmen jeden Zeichner von Charity-FT-Einheiten für alle zusätzlichen Steuern entschädigen, die dieser Zeichner aufgrund des Versäumnisses des Unternehmens, wie vereinbart auf die qualifizierten Ausgaben zu verzichten, zu zahlen hat.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 25. September 2025 oder einem anderen von der Gesellschaft und dem Konsortialführer vereinbarten Datum abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Zustimmung der TSX-V. Die im Rahmen des Angebots an die Zeichner ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Es wird erwartet, dass bestimmte Insider und Aktionäre des Unternehmens an dem Angebot teilnehmen werden, wobei die Teilnahme von Insidern als Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) betrachtet wird. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf die Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Minderheitsaktionärs-Zustimmungsanforderungen gemäß den Unterabschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 zu berufen, da die Beteiligung von Insidern an dem Angebot 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überschreiten wird.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder verfügbare Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Nancy Curry, VP Corporate Development

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

KODIAK COPPER CORP.

Suite 1020, 800 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 2V6

Tel.: +1 604.646.8351

Über Kodiak Copper

Kodiak konzentriert sich auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die bereits in der Vergangenheit bebohrt wurden und bekannte Mineralfunde mit dem Potenzial für großflächige Lagerstätten aufweisen. Das fortgeschrittenste Projekt von Kodiak Copper ist das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im produktiven Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einem Bergbaugebiet mit produzierenden Minen und einer hervorragenden Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines bedeutenden, multizentrischen Porphyrgebiets auf, das das Potenzial hat, sich zu einer erstklassigen Mine zu entwickeln. Bislang wurden durch Bohrungen sieben bedeutende mineralisierte Zonen auf dem Grundstück abgegrenzt, und Kodiak wird 2025 eine Erstschätzung der Ressourcen für MPD vorlegen. Die Schätzung für die ersten vier mineralisierten Zonen wurde im Juni veröffentlicht und unterstreicht bereits die Größe und das Potenzial des Projekts. Die Bohrergebnisse aus den verbleibenden drei Zonen des Kodiak-Explorationsprogramms 2025 werden in die vollständige erste Ressourcenschätzung einfließen, die bis Jahresende erwartet wird. Jahresende erwartet wird. Mit bekannten mineralisierten Zonen, die für eine Erweiterung offen sind, und vielen ununtersuchten Zielen setzt Kodiak die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, um eine kritische Masse aufzubauen und die nächste Entdeckung zu machen.

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor Statement): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung von Begriffen wie voraussichtlich, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, könnte, wird, prognostizieren, sollte, vorhersagen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich des Angebots, einschließlich der geplanten Verwendung der Erlöse, des Abschlussdatums des Angebots, der steuerlichen Behandlung der Charity FT-Einheiten und der erwarteten Erteilung der behördlichen und börslichen Genehmigungen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie inhärente Annahmen, Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken, von denen viele außerhalb der Kontrolle oder Vorhersagemöglichkeiten des Unternehmens liegen, erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die Bedingungen auf den Aktienfinanzierungsmärkten, die Volatilität der Aktienmärkte, nicht quantifizierbare Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen und Interventionen, die Kündigung von Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Angebot, Änderungen von Gesetzen oder Genehmigungsanforderungen, das Ausbleiben der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie die in der jährlichen Management Discussion & Analysis des Unternehmens genannten Risiken.

Das Management hat die obenstehende Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Überblick über die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Daher kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und sofern nicht durch geltende Wertpapier gesetze vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kodiak Copper Corp.

Christ Taylor

Suite 1020, 800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

Kanada

email : ctaylor@dunnedinventures.com

Pressekontakt:

Kodiak Copper Corp.

Christ Taylor

Suite 1020, 800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

email : ctaylor@dunnedinventures.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Durchörterung mehrerer mineralisierter Skarnhorizonte im Kupfer-Gold-Projekt Birch